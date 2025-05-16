OPPO Pad SE piyasaya çıktı: 9.340 mAh pil, 8 GB RAM ve daha fazlası

OPPO'nun bütçe dostu tablet modeli belirli bölgelerde satışa sunuldu.

MediaTek Helio G100 yonga setiyle gelen tablet, 9.340 mAh pil kapasitesi sunuyor.

Starlight Silver ve Twilight Blue renkleriyle gelen ürün, 899 CNY (yaklaşık 5 bin TL) başlangıç fiyatıyla satılıyor.

OPPO geçen yıl Malezya pazarında Pad Neo, Pad 3 ve Pad 3 Pro gibi birkaç tablet modelini piyasaya sürdü. Şimdi ise Çinli üretici, segmentindeki ilk cihazı olan OPPO Pad SE cihazını resmi olarak duyurdu. Uygun fiyatlı tablet, fiyat-performans odaklı bir deneyim ortaya koyuyor.

Bütçe dostu bir fiyat etiketi ile karşımıza çıkan yeni OPPO tableti, kullanıcıların üretkenlik ve eğlence ihtiyaçlarını karşılamayı vadeden çok yönlü bir seçenek olarak dikkat çekiyor. Uygun fiyatlı OPPO Pad SE’nin özellikleri, fiyatı ve merak edilen tüm ayrıntılarını sizler için bir araya getirdik. İşte detaylar…

OPPO Pad SE özellikleri

Boyutlar: 254,91 × 166,46 × 7,39 mm

254,91 × 166,46 × 7,39 mm Ağırlık: 530 gram

530 gram Ekran: 2K çözünürlüklü 11 inç LCD ekran, 500 nit maksimum parlaklık, 90 Hz yenileme hızı

2K çözünürlüklü 11 inç LCD ekran, 500 nit maksimum parlaklık, 90 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Helio G100

MediaTek Helio G100 RAM kapasitesi: 6 GB ve 8 GB RAM

6 GB ve 8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama

128 GB ve 256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 5 MP ön kamera

5 MP ön kamera Arka kamera: 5 MP ana kamera

5 MP ana kamera Bağlantı: Wi-Fi, Bluetooth 5.4 ve USB-C portu

Wi-Fi, Bluetooth 5.4 ve USB-C portu Batarya kapasitesi: 33W şarjlı 9.340 mAh pil

33W şarjlı 9.340 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı ColorOS 15 kullanıcı arayüzü

Gizmochina’nın haberine göre OPPO’nun yeni tableti 2K çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 500 nit maksimum parlaklık sunan 11 inç LCD ekran sunuyor. Ayrıca bu ekranda çeşitli ışık koşullarında görsel konfor sağlamak için mat parlama önleyici bir kaplama da yer alıyor.

Performans canavarı OPPO Pad SE, MediaTek tarafından geliştirilen Helio G100 yonga setiyle çalışacak. Cihazda 6 GB ve 8 GB LPDDR4x RAM kapasitesi ile 256 GB’a kadar UFS 2.2 dahili depolama alanı bulunacak. Aynı zamanda 33W hızlı şarj desteğine sahip 9.340 mAh pil kapasitesi sağlanacak.

Çoklu görev için tablette günlük işlerde yardımcı olan Google Gemini ve OPPO cihazları ile iPhone’lar arasında sorunsuz veri aktarımı sağlayan O+ Connect yer alıyor. Ayrıca birden fazla cihazda birden fazla uygulamayı aynı anda yönetmenize olanak tanıyan App Relay, Multi-Screen Connect ve Multi-Window Display gibi özellikler de mevcut.

Cihaz ayrıca Ebeveynler ve veliler için çocuk modu da mevcut. Tablette YouTube Kids’e kontrollü erişim, zaman limitleri ve içerik kısıtlamaları olan ayarlar ve uzun süreli kullanımlarda sorun yaşanmaması için göz koruması bulunuyor.

OPPO Pad SE modelinin kamera setinde 5 MP’lik bir selfie kamerası ve arka kameraya yer veriliyor. Tabletin diğer özellikleri arasında Android 15 tabanlı ColorOS 15 arayüzü, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, USB-C portu yer alıyor.

OPPO Pad SE fiyatı

Yeni fiyat-performans odaklı tablet cihazı Starlight Silver ve Twilight Blue renk seçenekleriyle şu anda Çin’de 899 CNY (yaklaşık 5 bin TL) başlangıç fiyatıyla sunuluyor.