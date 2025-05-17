Nothing Phone 3 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu

Nothing Phone 3'ün Qualcomm tarafından geliştirilen amiral gemisi Snapdragon 8 Elite çipinden güç alacağı söyleniyor.

Şirketin CEO'su Carl Pei, cihazın Temmuz ayında piyasaya çıkacağını doğruladı.

Modelin yaklaşık 1.000 dolardan satışa sunulacağı belirtildi.

Nothing şirketi yakın zaman önce iki orta sınıf telefon tanıttıktan sonra şimdi de en üst sınıf bir modeli tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin CEO’su Carl Pei, Nothing Phone 3’ün bu yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceğini, fiyatının 1.000 dolar civarında olacağını ve dağıtımın Amerika Birleşik Devletleri’ni de kapsayacağını duyurmuştu.

Şirket şimdiye kadar ne yazık ki cihazın Nothing Phone 3’ün teknik özellikleri ile ilgili bir bilgi vermedi. Ancak ortaya çıkan son raporlar, daha net bir bilgi tablosunun ilk parçalarını bir araya getiriyor. Cihazla alakalı akıllarda soru işareti oluşturan konular aydınlığa kavuşuyor.

Nothing Phone 3, Snapdragon 8 Elite çipiyle gelecek

Ortaya çıkan son raporlar, Nothing Phone 3’ün “Metroid” kod adını taşıyacağını ve A024 model numarasına sahip olacağını bizlere gösteriyor. Bu veriler GSM veritabanında ve Hindistan Standartları Bürosu’nda izlenen gelecekteki bir Nothing amiral gemisine ilişkin sertifikasyon listelerinde ortaya çıktı.

Öte yandan Smartprix tarafından sızdırılan bilgiler, Nothing ve Qualcomm’un mobil işlemciler alanında sürdürdüğü sağlam iş birliği göz önüne alındığında, Snapdragon 8 Elite olma ihtimali yüksek olan amiral gemisi bir Snapdragon yonga setinin benimseneceğini öne sürüyor.

Nothing Phone 3 teknik özellikleri neler olacak?

Nothing Phone 3’ün amiral gemisi seviyesinde üçlü kamera sistemiyle donatılacağını söyleniyor. Mobil fotoğrafçılar için iddialı yetenekler vaat ediliyor.

Kamera setinde ise Nothing Phone 3a Pro’da da görülenlerden çok daha üstün zoom yeteneklerine sahip büyük bir ana sensör ve periskopik telefoto lens yer alacak.

Yeni amiral gemisi modelinde ayrıca daha büyük bir bataryanın yer alacağı ve bu bataryanın diğer Nothing ve CMF markalı telefonlarda sunulan 5.000 mAh kapasitesini geçebileceği konuşuluyor.

Cihazın çıkış tarihi belli oldu

Nothing CEO’su Carl Pei’nin bir önceki ayda paylaştığı lansman takvimine bağlı kalarak Nothing Phone 3’ün Temmuz ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Ticari tanıtımının Android 16’nın kararlı sürümünün yayınlanmasının ardından gelmesi muhtemel olsa da cihazın piyasaya sürüldüğünde Android 15 tabanlı Nothing OS 3.2 ile birlikte geleceği tahmin ediliyor.

Bu sayede şirketin yerleşik bir Android tabanının üzerinde işletim sisteminin en son özelleştirilmiş sürümü sunuluyor.

Nothing Phone 3 fiyatı ortaya çıktı

Şirketin yöneticisi Carl Pei, Nothing Phone 3’ün fiyatı ile ilgili önemli ipuçları verdi. Telefonun yaklaşık 1.000 dolara mal olacağını doğrulandı.

Fakat iddialara göre model Hindistan’da 650 doların altında bir fiyatla satışa sunulabilir. Hindistan için agresif bir fiyat etiketinin, üstün donanım ve performans beklentileriyle birleşmesi, telefonun orada anında başarıya ulaşmasını sağlayabilir.