Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Mobil Teknoloji

    Nothing Phone 3 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu

    Performans canavarı donanıma sahip olacak Nothing Phone 3 modelinin teknik özellikleri, satış fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu.
    Nothing Phone 3
    • Nothing Phone 3'ün Qualcomm tarafından geliştirilen amiral gemisi Snapdragon 8 Elite çipinden güç alacağı söyleniyor.
    • Şirketin CEO'su Carl Pei, cihazın Temmuz ayında piyasaya çıkacağını doğruladı.
    • Modelin yaklaşık 1.000 dolardan satışa sunulacağı belirtildi.

    Nothing şirketi yakın zaman önce iki orta sınıf telefon tanıttıktan sonra şimdi de en üst sınıf bir modeli tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin CEO’su Carl Pei, Nothing Phone 3’ün bu yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceğini, fiyatının 1.000 dolar civarında olacağını ve dağıtımın Amerika Birleşik Devletleri’ni de kapsayacağını duyurmuştu.

    Şirket şimdiye kadar ne yazık ki cihazın Nothing Phone 3’ün teknik özellikleri ile ilgili bir bilgi vermedi. Ancak ortaya çıkan son raporlar, daha net bir bilgi tablosunun ilk parçalarını bir araya getiriyor. Cihazla alakalı akıllarda soru işareti oluşturan konular aydınlığa kavuşuyor.

    Nothing Phone 3, Snapdragon 8 Elite çipiyle gelecek

    Ortaya çıkan son raporlar, Nothing Phone 3’ün “Metroid” kod adını taşıyacağını ve A024 model numarasına sahip olacağını bizlere gösteriyor. Bu veriler GSM veritabanında ve Hindistan Standartları Bürosu’nda izlenen gelecekteki bir Nothing amiral gemisine ilişkin sertifikasyon listelerinde ortaya çıktı.

    Öte yandan Smartprix tarafından sızdırılan bilgiler, Nothing ve Qualcomm’un mobil işlemciler alanında sürdürdüğü sağlam iş birliği göz önüne alındığında, Snapdragon 8 Elite olma ihtimali yüksek olan amiral gemisi bir Snapdragon yonga setinin benimseneceğini öne sürüyor.

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    Nothing Phone 3 teknik özellikleri neler olacak?

    Nothing Phone 3’ün amiral gemisi seviyesinde üçlü kamera sistemiyle donatılacağını söyleniyor. Mobil fotoğrafçılar için iddialı yetenekler vaat ediliyor.

    Nothing Phone 3

    Kamera setinde ise Nothing Phone 3a Pro’da da görülenlerden çok daha üstün zoom yeteneklerine sahip büyük bir ana sensör ve periskopik telefoto lens yer alacak.

    Yeni amiral gemisi modelinde ayrıca daha büyük bir bataryanın yer alacağı ve bu bataryanın diğer Nothing ve CMF markalı telefonlarda sunulan 5.000 mAh kapasitesini geçebileceği konuşuluyor.

    En iyi Xiaomi telefonlar: 2025 yılında hangisini seçmeli?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi Xiaomi telefonlar: 2025 yılında hangisini seçmeli?

    Cihazın çıkış tarihi belli oldu

    Nothing CEO’su Carl Pei’nin bir önceki ayda paylaştığı lansman takvimine bağlı kalarak Nothing Phone 3’ün Temmuz ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Ticari tanıtımının Android 16’nın kararlı sürümünün yayınlanmasının ardından gelmesi muhtemel olsa da cihazın piyasaya sürüldüğünde Android 15 tabanlı Nothing OS 3.2 ile birlikte geleceği tahmin ediliyor.

    Nothing Phone 3

    Bu sayede şirketin yerleşik bir Android tabanının üzerinde işletim sisteminin en son özelleştirilmiş sürümü sunuluyor.

    Nothing Phone 3 fiyatı ortaya çıktı

    Şirketin yöneticisi Carl Pei, Nothing Phone 3’ün fiyatı ile ilgili önemli ipuçları verdi. Telefonun yaklaşık 1.000 dolara mal olacağını doğrulandı.

    Steve Jobs’un kemikleri sızlıyor: iPhone 16e hayal kırıklığı mı?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Steve Jobs’un kemikleri sızlıyor: iPhone 16e hayal kırıklığı mı?

    Fakat iddialara göre model Hindistan’da 650 doların altında bir fiyatla satışa sunulabilir. Hindistan için agresif bir fiyat etiketinin, üstün donanım ve performans beklentileriyle birleşmesi, telefonun orada anında başarıya ulaşmasını sağlayabilir.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.