Samsung Galaxy S26 kamerada önemli sürprizler yapacak

Samsung'un bir sonraki amiral gemisi Galaxy S26 serisi 2026 yılının başlarında piyasaya çıkacak.

Merakla beklenen modeller önemli kamera iyileştirmeleri ile gelecek.

Eski nesillerle aynı Megapiksel sayılarını sürdürmeye devam edecek olan Samsung, yazılımsal olarak sihirli dokunuşlarda bulunmayı planlıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung bir süredir Temmuz ayının ilk yarısında piyasaya sürülmesi beklenen bir sonraki katlanabilir akıllı telefonları Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7 üzerinde çalışıyor. Fakat şirketin tek odak noktası bu katlanabilir cihazlarla sınırlı değil.

Önümüzdeki yılın başlarında tanıtılması planlanan Galaxy S26 serisinin resmi tanıtımına daha aylar olmasına rağmen söylentiler çoğalıyor. Ortaya çıkan son raporlar, önceki dedikoduların aksine S26’nın kamera tarafında şaşırtan pozitif gelişmeler karşıma çıkacak.

Galaxy S26 serisinin kamera ayrıntıları sızdırıldı

Galaxy S26 serisi akıllı telefon ailesi her zamanki gibi yine üç modelden oluşacak. Sızıntılara göre temel model, yeni bir 50 MP ana kamera ile donatılacak. Megapiksel sayısı seleflerinden (Galaxy S23, Galaxy S24 ve Galaxy S25) aynı kalırken, asıl yenilik ise sensörün kendisinde olacak.

Üç nesildir aynı bileşenleri kullanan, fakat yazılımsal olarak çeşitli iyileştirmeler yapan Samsung’un tamamen yeni bir çözüm sunmaya hazırlandığı söyleniyor.

Bu sürpriz atılım, henüz duyurulmamış olan ISOCELL GN serisinden bir sensör olarak belirtiliyor. Bu da teknik özellikleri ya da yetenekleri hakkında daha fazla ayrıntının şu anda mevcut olmadığı anlamına geliyor.

Şimdiye kadar kamera söylentileri daha çok amiral gemisi modeli olan Samsung Galaxy S26 Ultra üzerinde yoğunlaşıyordu. Cihazın selefine göre bir sensör daha azına sahip olabileceği, fakat bunun daha büyük ve daha yüksek performanslı bir batarya ile dengelenebileceği tahmin ediliyordu.

Ayrıca “Ultra” modelinin en azından bu nesil için ekran altı kameraya sahip olmayacağı anlaşılıyor. Samsung bu teknolojiyi geliştiriyor. Fakat şirket henüz yaygın olarak benimsenmeye hazır durumda görünmüyor.

İlgi çeken bir diğer önemli haber ise “Plus” modelinin ortadan kaldırılıp yerine Galaxy S26 Edge’in getirilmesi ihtimali oluyor. Bu stratejik karar, “Plus” versiyonunun yerine iPhone 17 Air’ı piyasaya sürmeyi planladığı söylenen Apple gibi diğer endüstri devlerinin pazarlama stratejilerine doğrudan bir cevap olacak.

Galaxy S26 yüksek bir performans vaat edecek

Merakla beklenen cihaz tüm pazarlarda yalnızca Snapdragon yongalarının kullanıldığı bir nesilden, yani Galaxy S25 serisinden sonra Galaxy S26’da Avrupa pazarına yönelik tescilli Exynos 2600 yonga setine olası bir geri dönüş söylentileri giderek daha ısrarcı hale geliyor.

Önümüzdeki aylarda bu söylentilerin doğrulanıp doğrulanmayacağını göreceğiz. Özellikle de yıl sonlarına doğru cihazla ilgili daha fazla ayrıntının gündeme geleceği tahmin ediliyor.