Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Mobil Teknoloji

    Samsung duyurdu: One UI 8 Beta programı yolda

    Samsung çok yakında Android 16 işletim sistemini temel alan yeni One UI 8 Beta programını resmi olarak başlatmayı planlıyor.
    One UI 8
    • Samsung, One UI 7'de yaşanan hatalar sonrasında yeni güncelleme için erkenden kolları sıvadı.
    • Merakla beklenen One UI 8 güncellemesinin çok yakında Beta sürümüyle kullanıcılarla buluşması bekleniyor.
    • One UI 7'ye göre küçük bir güncelleme olarak karşımıza çıkacak bu yazılım, Temmuz ayında Galaxy Z Fold & Flip 7 modelleriyle birlikte resmen hayatımıza girebilir.

    Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, One UI 8 Beta programını başlatmak için kolları sıvamış görünüyor. Şirketin merakla beklenen bu hamlesi, önceki sürümdeki kritik sorunların ardından yenilenen bir stratejinin kanıtı olarak karşımıza çıkıyor.

    One UI 7’nin lansmanında yaşanan sıkıntıların ardından Samsung, herhangi bir gecikmeyle hayal kırıklığı yaşatmamaya kararlı görünüyor. Şirketin One UI 8’i zamanında, hatta erken piyasaya sürme konusundaki kararlılığı somut duruyor. Marka, topluluk web sitesinde amiral gemisi Galaxy S25 serisi için özel bir Beta sayfası oluşturarak önceki dedikoduları doğrulamış oldu.

    Beta programı Güney Kore ile açılacak

    Samsung’un ABD’deki topluluk forumunda yer alan raporlar, kullanıcıların One UI yazılım güncellemesinin Beta sürümüne erişen ilk kişiler arasında olabileceğini öne sürüyor. Ayrıca ilk Beta programına dahil olan tek pazarın Güney Kore olması bekleniyor.

    SamMobile’ın haberine göre bu sınırlı lansman stratejisi, şirket için yaygın bir uygulama olarak biliniyor. Bu yöntem geri bildirimlerin daha kontrollü yönetilmesine olanak tanıyor.

    One UI 8

    İlk Beta aşamasının ardından erişimin diğer pazarlara da genişletilmesi bekleniyor. Almanya, Hindistan, Polonya, Çin ve Birleşik Krallık’ın bu genişlemeye dahil olması muhtemel görünüyor.

    Samsung şimdilik Beta programını Türkiye gibi diğer bölgelere genişletmeyi düşünmüyor. Yeni One UI döngüsünde bu alanda herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Şirketin pazar seçimi, kullanıcı tabanı ve teknik destek yetenekleri gibi çeşitli faktörlere dayanıyor.

    iPhone vs Samsung: Hangisi daha uzun süre güncelleme alıyor?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    iPhone vs Samsung: Hangisi daha uzun süre güncelleme alıyor?

    Hangi modeller One UI 8 Beta programına katılabilecek?

    Şu anda ne yazık ki hangi Samsung Galaxy akıllı telefonların One UI 8 Beta programına katılmaya uygun olacağı tam olarak belli değil. Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra sahipleri muhtemelen genel lansmandan önce yeni işletim sistemi arayüzünü deneme fırsatı yakalayacak.

    One UI

    Amiral gemisi modeller genellikle yeni yazılım sürümlerinde öncelik alıyor. Öte yandan yakın zamanda tanıtılan ince yapılı Galaxy S25 Edge’in Beta sürümünü alacak telefonlar arasında olmaması da muhtemel duruyor.

    Samsung’un daha önce Galaxy S Fan Edition (FE) modellerini Beta programlarından çıkarmış olması ve Edge modelinin de benzer bir mantıkla ortaya atılıyor. Fakat elbette şimdilik bunun yalnızca bir söylentiden ibaret olduğunu da ekleyelim.

    Steve Jobs’un kemikleri sızlıyor: iPhone 16e hayal kırıklığı mı?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Steve Jobs’un kemikleri sızlıyor: iPhone 16e hayal kırıklığı mı?

    One UI 8 küçük bir güncelleme olacak

    Merakla beklenen yeni güncellemenin aslında pek de büyük bir güncelleme olmayacağı söyleniyor. İddialara göre yazılım, One UI 7 kadar çok yeni özellik getirmeyecek.

    Güncelleme yalnızca bazı iyileştirmeler ve geliştirmeler ile sınırlı olacak. Yani maalesef Android 16 tabanlı arayüze kıyasla büyük değişiklikler görmeyeceğiz.

    Samsung One UI 7

    Galaxy telefonlara resmi olarak 3. çeyreğin sonunda sunulması beklenen One UI 8’in temelinde istikrar ve optimizasyon yer alıyor. Bazı iddialara göre Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 katlanabilir cihazları One UI 8 yüklü olarak Temmuz ayında piyasaya sürülebilir.

    Büyük ihtimalle yalnızca bu cihazlar ve muhtemelen Galaxy S25 serisi, diğer modellere gelmeden önce erkenden One UI 8’i alacak.

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    One UI 8 alacak Samsung telefonlar

    İddialara göre Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesine ulaşacak Samsung Galaxy akıllı telefon modelleri şunlar olacak:

    Galaxy S serisi

    • Galaxy S25
    • Galaxy S25+
    • Galaxy S25 Ultra
    • Galaxy S25 Edge
    • Galaxy S24 Ultra
    • Galaxy S24+
    • Galaxy S24
    • Galaxy S24 FE
    • Galaxy S23 Ultra
    • Galaxy S23+
    • Galaxy S23
    • Galaxy S23 FE
    • Galaxy S22 Ultra
    • Galaxy S22+
    • Galaxy S22
    • Galaxy S21 FE

    Galaxy Z serisi

    • Galaxy Z Fold Special Edition
    • Galaxy Z Fold 6
    • Galaxy Z Fold 5
    • Galaxy Z Flip 6
    • Galaxy Z Flip 5
    • Galaxy Z Fold 4
    • Galaxy Z Flip 4

    Galaxy A serisi

    • Galaxy A73
    • Galaxy A56
    • Galaxy A55
    • Galaxy A54
    • Galaxy A53
    • Galaxy A36
    • Galaxy A35
    • Galaxy A34
    • Galaxy A33
    • Galaxy A25
    • Galaxy A24
    • Galaxy A23
    • Galaxy A15 (LTE+5G)
    • Galaxy A14 (LTE+5G)
    • Galaxy A16 (LTE+5G)
    • Galaxy A06

    Galaxy Tab serisi

    • Galaxy Tab S10+
    • Galaxy Tab S10 Ultra
    • Galaxy Tab S10 FE
    • Galaxy Tab S10 FE+
    • Galaxy Tab S9 FE+
    • Galaxy Tab S9 FE
    • Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab A9
    • Galaxy Tab A9+

    Galaxy F serisi

    • Galaxy F55
    • Galaxy F54
    • Galaxy F34
    • Galaxy F16
    • Galaxy F15
    • Galaxy F06

    Galaxy M serisi

    • Galaxy M56
    • Galaxy M55s
    • Galaxy M55
    • Galaxy M54
    • Galaxy M34
    • Galaxy M53
    • Galaxy M33
    • Galaxy M16
    • Galaxy M15
    • Galaxy M06

    Galaxy XCover serisi

    • Galaxy XCover 7
    • Galaxy XCover 7 Pro

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.