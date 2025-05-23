Samsung duyurdu: One UI 8 Beta programı yolda

- Samsung, One UI 7'de yaşanan hatalar sonrasında yeni güncelleme için erkenden kolları sıvadı.
- Merakla beklenen One UI 8 güncellemesinin çok yakında Beta sürümüyle kullanıcılarla buluşması bekleniyor.
- One UI 7'ye göre küçük bir güncelleme olarak karşımıza çıkacak bu yazılım, Temmuz ayında Galaxy Z Fold & Flip 7 modelleriyle birlikte resmen hayatımıza girebilir.
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, One UI 8 Beta programını başlatmak için kolları sıvamış görünüyor. Şirketin merakla beklenen bu hamlesi, önceki sürümdeki kritik sorunların ardından yenilenen bir stratejinin kanıtı olarak karşımıza çıkıyor.
One UI 7’nin lansmanında yaşanan sıkıntıların ardından Samsung, herhangi bir gecikmeyle hayal kırıklığı yaşatmamaya kararlı görünüyor. Şirketin One UI 8’i zamanında, hatta erken piyasaya sürme konusundaki kararlılığı somut duruyor. Marka, topluluk web sitesinde amiral gemisi Galaxy S25 serisi için özel bir Beta sayfası oluşturarak önceki dedikoduları doğrulamış oldu.
Beta programı Güney Kore ile açılacak
Samsung’un ABD’deki topluluk forumunda yer alan raporlar, kullanıcıların One UI yazılım güncellemesinin Beta sürümüne erişen ilk kişiler arasında olabileceğini öne sürüyor. Ayrıca ilk Beta programına dahil olan tek pazarın Güney Kore olması bekleniyor.
SamMobile’ın haberine göre bu sınırlı lansman stratejisi, şirket için yaygın bir uygulama olarak biliniyor. Bu yöntem geri bildirimlerin daha kontrollü yönetilmesine olanak tanıyor.
İlk Beta aşamasının ardından erişimin diğer pazarlara da genişletilmesi bekleniyor. Almanya, Hindistan, Polonya, Çin ve Birleşik Krallık’ın bu genişlemeye dahil olması muhtemel görünüyor.
Samsung şimdilik Beta programını Türkiye gibi diğer bölgelere genişletmeyi düşünmüyor. Yeni One UI döngüsünde bu alanda herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Şirketin pazar seçimi, kullanıcı tabanı ve teknik destek yetenekleri gibi çeşitli faktörlere dayanıyor.
Hangi modeller One UI 8 Beta programına katılabilecek?
Şu anda ne yazık ki hangi Samsung Galaxy akıllı telefonların One UI 8 Beta programına katılmaya uygun olacağı tam olarak belli değil. Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra sahipleri muhtemelen genel lansmandan önce yeni işletim sistemi arayüzünü deneme fırsatı yakalayacak.
Amiral gemisi modeller genellikle yeni yazılım sürümlerinde öncelik alıyor. Öte yandan yakın zamanda tanıtılan ince yapılı Galaxy S25 Edge’in Beta sürümünü alacak telefonlar arasında olmaması da muhtemel duruyor.
Samsung’un daha önce Galaxy S Fan Edition (FE) modellerini Beta programlarından çıkarmış olması ve Edge modelinin de benzer bir mantıkla ortaya atılıyor. Fakat elbette şimdilik bunun yalnızca bir söylentiden ibaret olduğunu da ekleyelim.
One UI 8 küçük bir güncelleme olacak
Merakla beklenen yeni güncellemenin aslında pek de büyük bir güncelleme olmayacağı söyleniyor. İddialara göre yazılım, One UI 7 kadar çok yeni özellik getirmeyecek.
Güncelleme yalnızca bazı iyileştirmeler ve geliştirmeler ile sınırlı olacak. Yani maalesef Android 16 tabanlı arayüze kıyasla büyük değişiklikler görmeyeceğiz.
Galaxy telefonlara resmi olarak 3. çeyreğin sonunda sunulması beklenen One UI 8’in temelinde istikrar ve optimizasyon yer alıyor. Bazı iddialara göre Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 katlanabilir cihazları One UI 8 yüklü olarak Temmuz ayında piyasaya sürülebilir.
Büyük ihtimalle yalnızca bu cihazlar ve muhtemelen Galaxy S25 serisi, diğer modellere gelmeden önce erkenden One UI 8’i alacak.
One UI 8 alacak Samsung telefonlar
İddialara göre Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesine ulaşacak Samsung Galaxy akıllı telefon modelleri şunlar olacak:
Galaxy S serisi
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
Galaxy Z serisi
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
Galaxy A serisi
- Galaxy A73
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A23
- Galaxy A15 (LTE+5G)
- Galaxy A14 (LTE+5G)
- Galaxy A16 (LTE+5G)
- Galaxy A06
Galaxy Tab serisi
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab A9
- Galaxy Tab A9+
Galaxy F serisi
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F16
- Galaxy F15
- Galaxy F06
Galaxy M serisi
- Galaxy M56
- Galaxy M55s
- Galaxy M55
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M16
- Galaxy M15
- Galaxy M06
Galaxy XCover serisi
- Galaxy XCover 7
- Galaxy XCover 7 Pro