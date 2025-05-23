Samsung duyurdu: One UI 8 Beta programı yolda

Samsung, One UI 7'de yaşanan hatalar sonrasında yeni güncelleme için erkenden kolları sıvadı.

Merakla beklenen One UI 8 güncellemesinin çok yakında Beta sürümüyle kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

One UI 7'ye göre küçük bir güncelleme olarak karşımıza çıkacak bu yazılım, Temmuz ayında Galaxy Z Fold & Flip 7 modelleriyle birlikte resmen hayatımıza girebilir.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, One UI 8 Beta programını başlatmak için kolları sıvamış görünüyor. Şirketin merakla beklenen bu hamlesi, önceki sürümdeki kritik sorunların ardından yenilenen bir stratejinin kanıtı olarak karşımıza çıkıyor.

One UI 7’nin lansmanında yaşanan sıkıntıların ardından Samsung, herhangi bir gecikmeyle hayal kırıklığı yaşatmamaya kararlı görünüyor. Şirketin One UI 8’i zamanında, hatta erken piyasaya sürme konusundaki kararlılığı somut duruyor. Marka, topluluk web sitesinde amiral gemisi Galaxy S25 serisi için özel bir Beta sayfası oluşturarak önceki dedikoduları doğrulamış oldu.

Beta programı Güney Kore ile açılacak

Samsung’un ABD’deki topluluk forumunda yer alan raporlar, kullanıcıların One UI yazılım güncellemesinin Beta sürümüne erişen ilk kişiler arasında olabileceğini öne sürüyor. Ayrıca ilk Beta programına dahil olan tek pazarın Güney Kore olması bekleniyor.

SamMobile’ın haberine göre bu sınırlı lansman stratejisi, şirket için yaygın bir uygulama olarak biliniyor. Bu yöntem geri bildirimlerin daha kontrollü yönetilmesine olanak tanıyor.

İlk Beta aşamasının ardından erişimin diğer pazarlara da genişletilmesi bekleniyor. Almanya, Hindistan, Polonya, Çin ve Birleşik Krallık’ın bu genişlemeye dahil olması muhtemel görünüyor.

Samsung şimdilik Beta programını Türkiye gibi diğer bölgelere genişletmeyi düşünmüyor. Yeni One UI döngüsünde bu alanda herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Şirketin pazar seçimi, kullanıcı tabanı ve teknik destek yetenekleri gibi çeşitli faktörlere dayanıyor.

Hangi modeller One UI 8 Beta programına katılabilecek?

Şu anda ne yazık ki hangi Samsung Galaxy akıllı telefonların One UI 8 Beta programına katılmaya uygun olacağı tam olarak belli değil. Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra sahipleri muhtemelen genel lansmandan önce yeni işletim sistemi arayüzünü deneme fırsatı yakalayacak.

Amiral gemisi modeller genellikle yeni yazılım sürümlerinde öncelik alıyor. Öte yandan yakın zamanda tanıtılan ince yapılı Galaxy S25 Edge’in Beta sürümünü alacak telefonlar arasında olmaması da muhtemel duruyor.

Samsung’un daha önce Galaxy S Fan Edition (FE) modellerini Beta programlarından çıkarmış olması ve Edge modelinin de benzer bir mantıkla ortaya atılıyor. Fakat elbette şimdilik bunun yalnızca bir söylentiden ibaret olduğunu da ekleyelim.

One UI 8 küçük bir güncelleme olacak

Merakla beklenen yeni güncellemenin aslında pek de büyük bir güncelleme olmayacağı söyleniyor. İddialara göre yazılım, One UI 7 kadar çok yeni özellik getirmeyecek.

Güncelleme yalnızca bazı iyileştirmeler ve geliştirmeler ile sınırlı olacak. Yani maalesef Android 16 tabanlı arayüze kıyasla büyük değişiklikler görmeyeceğiz.

Galaxy telefonlara resmi olarak 3. çeyreğin sonunda sunulması beklenen One UI 8’in temelinde istikrar ve optimizasyon yer alıyor. Bazı iddialara göre Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 katlanabilir cihazları One UI 8 yüklü olarak Temmuz ayında piyasaya sürülebilir.

Büyük ihtimalle yalnızca bu cihazlar ve muhtemelen Galaxy S25 serisi, diğer modellere gelmeden önce erkenden One UI 8’i alacak.

One UI 8 alacak Samsung telefonlar

İddialara göre Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesine ulaşacak Samsung Galaxy akıllı telefon modelleri şunlar olacak:

Galaxy S serisi

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

Galaxy A16 (LTE+5G)

Galaxy A06

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Galaxy F serisi

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F16

Galaxy F15

Galaxy F06

Galaxy M serisi

Galaxy M56

Galaxy M55s

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M06

Galaxy XCover serisi