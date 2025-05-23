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    Samsung Galaxy Z Flip FE’nın özellikleri Flip 6 ile birebir aynı olacak

    Yüksek bir performans vaat eden Samsung Galaxy Z Flip FE cihazının teknik özellikleri iddialara göre geçen yaz tanıtılan Galaxy Z Flip 6 büyük ölçüde ile aynı olacak.
    Samsung Galaxy Z Flip FE
    • Samsung'un uygun fiyatlı katlanabilir telefonu Temmuz ayında tanıtılacak.
    • İddialara göre cihaz, geçen yaz tanıtılan Galaxy Z Flip 6 ile neredeyse aynı teknik özellikler sunacak.
    • Merakla beklenen Galaxy Z Flip FE'nin yaklaşık 1.000 Euro fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor.

    Uygun fiyatlı katlanabilir telefon modeli Samsung Galaxy Z Flip FE ile ilgili yeni söylentiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Merakla beklenen cihazın lansmanın sonbaharda ertelenebileceği söyleniyordu. Şimdi ise Samsung’un üretim planlarını kesinleştirdiği anlaşılıyor.

    Max Jambor tarafından paylaşılan ayrıntılara göre şirketin perakende satış noktaları için demo üniteleri üretmeye başladı. Genellikle bu cihazlar satışa sunulmadan hemen önce üretime giriyor. Dolayısıyla öngörülemeyen herhangi bir durum olmadığı takdirde Samsung Galaxy Z Flip FE’nin daha pahalı olan Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 ile birlikte duyurulması bekleniyor.

    Samsung Galaxy Z Flip FE özellikleri ortaya çıktı

    Ortaya çıkan son raporlar, Samsung’un uygun fiyatlı katlanabilir telefonunun Galaxy Z Flip 6’nın biraz değiştirilmiş bir versiyonu olabileceğine işarete diyor. Söylentilere göre model 187 gram ağırlığında olacak.

    Samsung, iç aksamlarda bazı değişiklikler yapacak ancak yeni modelin estetiğinin 2024’te tanıttığı birinci sınıf kapaklı tasarıma benzemesi bekleniyor. Kanıtlanmış tasarım öğelerini yeniden kullanma stratejisi, kaynakları optimize etmek ve yeni ürünlerin pazara sunulmasını hızlandırmak için önemli bir rol üstleniyor.

    Samsung Galaxy Z Flip FE

    Galaxy Z Flip FE’nin ağırlık ve tasarımının yanı sıra Galaxy Z Flip 6 ile 4.000 mAh’lik pil kapasitesini de paylaşması bekleniyor. Z Flip 6 tam bir günlük pil ömrü sunuyor.

    Cihazın fiyat-performans odaklı bir deneyim için Samsung’un geliştirdiği Exynos 2400 ya da 2400e işlemcisinden güç alacağı söyleniyor. Böylelikle kullanıcılar için yüksek performanslı bir deneyime kapı aralanıyor.

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    Fiyatı ne kadar olacak?

    Samsung Galaxy Z Flip FE’nin tahmini fiyatı 1.000 Euro (yaklaşık 44 bin TL) olarak karşımıza çıkıyor. Fakat yine de bunun doğrulanmadığını hatırlatmak isteriz. Güney Koreli şirket henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

    Merakla beklenen cihazın Temmuz ayında Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7 ile birlikte aynı lansmanda duyurulması bekleniyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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