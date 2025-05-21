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    Honor 400 serisi 6 büyük Android güncellemesi alacak

    Üst düzey özelliklere ev sahipliği yapan Honor 400 serisi akıllı telefon ailesinin 6 büyük Android güncellemesi alacağı doğrulandı.
    Honor 400
    • Honor 400 serisi akıllı telefon ailesi 6 büyük Android güncellemesine ev sahipliği yapacak.
    • 22 Mayıs'ta, yani yarın piyasaya çıkacak cihaz uzun güncelleme vaadiyle rakiplerinin önüne geçecek.
    • Model ayrıca fotoğrafları videoya dönüştüren yapay zeka aracını ilk kez kullanıcılarla buluşturan telefon olacak.

    Honor dün akşam Google I/O 2025’te yaptığı sunumun ardından Honor 400 serisinin altı yıl boyunca Android güncellemesi alacağını duyurdu. Merakla beklenen performans canavarı akıllı telefonlar ayrıca Google teknolojisiyle geliştirilen gelişmiş yapay zeka özelliklerine de ev sahipliği yapacak.

    Honor’dan gelen bilgilere göre üst düzey akıllı telefon ailesi bu yılın ilerleyen dönemlerinde Android 16 işletim sistemi ile güncellenecek. Honor’un duyurusu, son global lansmanı olan Honor 200’e göre önemli bir sıçrama gerçekleştirecek. Hatırlatmak gerekirse bu modeller dört nesil Android ve beş yıllık güvenlik yamalarıyla duyurulmuştu.

    Honor, Android güncellemeleri için öncelik kazandı

    Honor ile Google arasında gerçekleştirilen bu stratejik ortaklık, şirketin Android’in en son sürümünü kullanıcılara sunan ilk şirketlerden biri olmasına yardımcı olacak. Aynı zamanda geliştiricilerin kararlı ve gecikmesiz bir sürüm için test sürümlerine erişmesini kolaylaştıracağı vurgulanıyor.

    FoneArena’nın haberine göre Honor, geçtiğimiz yıl Android 15 Beta’yı geliştiricilerine sunmuştu. Bu yıl da Honor Magic 7 Pro için Mayıs ayının başından bu yana yayınlanan Android 16 Beta 3 ile aynı başarıyı tekrarladı.

    Honor Magic 7 Pro
    Görsel: Honor

    Şirket bu yılın ilerleyen dönemlerinde Honor 400 serisi ve Honor Magic V3 gibi kataloğundaki birkaç modeli kararlı sürümle güncellemeyi planlıyor.

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    Fotoğrafları 5 saniyelik videolara dönüştürmek mümkün olacak

    Merakla beklenen amiral gemisi Honor 400 serisi, Veo 2 modeliyle görüntüleri videoya dönüştüren bir özelliği ilk kez kullanıcılarla buluşturacak.

    Bu ilgi çekici özellik temel olarak kullanıcıdan gerçek fotoğraflar veya yapay zeka tarafından oluşturulan sanat eserleri gibi statik görseller alınıyor. Bu görüntüler beş saniyelik kısa bir videoya dönüştürülüyor.

    Honor 400 Pro

    The Verge’e konuşan Honor’un İngiltere Pazarlama Müdürü Chris Langley, yeni yapay zeka özelliğinin ilk iki ay boyunca Honor 400 kullanıcıları için ücretsiz kullanılabileceğini söyledi. Ancak kullanıcıların günde sadece 10 video sınırına sahip olacaklarını ifade etti.

    Chris Langley aynı zamanda Google’ın eninde sonunda bir abonelik ücreti almaya başlaması gerektiğini de söyledi. Fakat henüz fiyatlar ve bunun gerçekleşmesi için gereken son tarih hakkında bir bilgi vermedi.

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    Küresel pazarda bu Perşembe günü, yani 22 Mayıs tarihinde piyasaya sürülmesi planlanan Honor 400 serisi, diğer yapay zeka özellikleri ve ilgi çekici işlevlerle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen modeller için artık geri sayım başlamış durumda.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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