Nvidia, Türkiye’deki RTX 50 ekran kartı kullanıcılarına Borderlands 4 hediye ediyor

Nvidia, yeni RTX 50 serisi ekran kartı satın alanlara "Borderlands 4" oyununu hediye ediyor.

Kampanya sadece RTX 5070 ve üzeri modelleri kapsıyor ve 22 Eylül'e kadar geçerli olacak.

Oyunu edinmek için, kampanya dahilindeki ekran kartınızı taktıktan sonra NVIDIA App üzerinden verilen kupon kodunu kullanmanız gerekiyor.

Oyun dünyasının kalbinin attığı Gamescom 2025 fuarı, Call of Duty: Black Ops 7 gibi yeni oyun duyurularının yanı sıra oyun severlerin yüzünü güldürecek sürprizlere de ev sahipliği yaptı. Teknoloji devi Nvidia, Türkiye pazarındaki kullanıcıları da kapsayan müthiş bir kampanya duyurusu yaptı.

Nvidia’nın internet sitesinden açıklamış olduğu duyuruya göre, yeni nesil RTX 50 serisi ekran kartlarından birini satın alan kullanıcılara, merakla beklenen ve piyasa değeri 69,99 dolar (yaklaşık 2 bin 900 TL) Borderlands 4 oyunu hediye edilecek.

Hangi ekran kartlarını alanlar kazanıyor?

Kampanya yalnızca belirli ekran kartlarını ve bu kartlardan güç alan dizüstü veya masaüstü bilgisayarları kapsıyor. Eğer aşağıdaki modellerden birine sahipseniz, siz de fırsattan yararlanabilirsiniz:

RTX 5070

RTX 5070 Ti

RTX 5080

RTX 5090

Kampanya 22 Eylül’e kadar geçerli olacak ve maalesef RTX 5060 veya RTX 5060 Ti modellerine sahip olan kullanıcılar hiçbir şekilde yararlanamayacaklar. Bununla birlikte, hediye olarak sadece oyun değil aynı zamanda Gilded Glory isimli oyun içi paket de verilecek.

Kampanyadan nasıl faydalanılır?

Nvidia’dan paylaştığı “Kod Kullanma Talimatları” sayfasına göre, hediyenizi almak için yapmanız gerekenler oldukça basit. İlk adım olarak NVIDIA App uygulamasına ve bir adet Steam hesabına sahip olmanız gerekiyor. Ardından sadece birkaç adımı takip ederek Borderlands 4’i ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz:

Öncelikle kampanyaya dahil olan ekran kartınızı bilgisayarınıza takın.

NVIDIA App’i bilgisayarınıza indirin veya en son sürüme güncelleyin.

Uygulamaya giriş yapın.

Hesap menüsünden “KUPON KULLAN” seçeneğini bulun.

Satın aldığınız ekran kartı paketinin içinde yer alan kupon kodunu ilgili alana girin.

Steam hesabınızda oturum açmak için ekrandaki talimatları takip edin.

“REDEEM” butonuna tıklayarak oyunu Steam hesabınıza ekledikten sonra indirmeye başlayın.

12 Eylül 2025 tarihinde piyasaya çıkacak olan Borderlands 4, oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri. Nvidia’nın en yeni teknolojileri olan DLSS 4 ile Çoklu Kare Oluşturma ve DLSS Süper Çözünürlük AI teknolojilerini de destekliyor. Fakat ne yazık ki Türkçe altyazı, arayüz veya seslendirme desteği sunmayacak.

Borderlands 4 sistem gereksinimleri

Borderlands 4 sistem gereksinimleri, minimum ve önerilen olmak üzere ikiye ayrılıyor. Oyunun Steam sayfasında, PC kullanıcılarının sahip olması gereken bilgisayar bileşenleri şu şekilde sıralanıyor:

Minimum:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim sistemi: Windows 10 / Windows 11

İşlemci: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 2700X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Önerilen: