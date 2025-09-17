Çin’den Nvidia’ya darbe: Yapay zeka çiplerine yasak geldi

Çin, ülkedeki teknoloji devlerinin yapay zeka çipleri satın almasını yasakladı.

Çin Siber Uzay İdaresi (CAC), Alibaba ve ByteDance gibi firmalara verdikleri geçmiş siparişleri de durdurma talimatı iletti.

Çin'in böylelikle yerli üretime odaklanması ve dışa bağımlılığını azaltması hedefleniyor.

Çin hükümeti en büyük teknoloji şirketlerinin Nvidia RTX 6000D sipariş etmesini ve testlere devam etmesini yasakladığı bildirildi. Financial Times’ın haberine göre Alibaba ve ByteDance gibi şirketler de bu kararın ardından siparişlerini askıya aldı.

Dikkat çeken bu yasak ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat FT, konuya yakın üç farklı kaynağın yasağı doğruladığını bildirdi. Söz konusu kararın esas olarak yerli çözümlerin kullanımını teşvik etmek amacıyla Çin Siber Uzay İdaresi’nden (CAC) geldiği bildiriliyor.

Çin, teknoloji devlerinin çip almasını yasakladı

FT’ye konuşan bir Nvidia yöneticisi, “Mesaj artık net ve açık” diyerek konuya ilişkin şu yorumları yaptı:

“Önceleri, jeopolitik durum düzelirse insanlar Nvidia hisselerinin yenilenmesini umuyordu. Şimdi ise yerli sistemi inşa etmek için herkes elini taşın altına koyuyor.”

Çinli şirketlerin beklendiği gibi RTX 6000D satın almayacağı haberi kısa süre önce teknoloji gündemine oturdu. Bu dikkat toplayan bilgi, şirketlerin ürünle ilgilenmediği bilgisi doğrultusunda Reuters’dan geldi.

Asıl sebep bir Çin Siber Uzay İdaresi (CAC) ablukası ise durum daha önce bildirilenden çok daha farklı görünüyor. Fakat CAC’nin RTX 6000D’nin Çinli şirketler için artık diğer Nvidia GPU’ları kadar cazip olmayacağını fark ettikten sonra ablukayı emretme uygulamayı değerlendirmiş olması da mümkün.

FT’ye göre CAC’nin blokajının temel gerekçesi, yetkililerin yerli Çin hızlandırıcılarının halihazırda RTX 6000D ile karşılaştırılabilir veya daha iyi performans sunduğunu değerlendirmesi olarak belirtiliyor. Bunun yanı sıra ülke artık bu tür ürünlere yönelik yerel talebi karşılayacak yeterli stoka sahip durumda.

Bu teoriyi destekleyen bir diğer faktör de CAC’nin Çinli şirketlere NVIDIA H20 siparişlerine karşı baskı yapması, ama GPU’yu hiçbir zaman yasaklamamış olması diye konuşuluyor. Nitekim yeni yasağın bu modeli de etkileyeceğine dair şu anda hiçbir bilgi bulunmuyor.