Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Yapay Zeka

    Çin’den Nvidia’ya darbe: Yapay zeka çiplerine yasak geldi

    Çin hükümeti, ülkedeki büyük teknoloji şirketlerinin Nvidia'dan yapay zeka çipleri satın almasına ilişkin yasak getirdi.
    • Çin, ülkedeki teknoloji devlerinin yapay zeka çipleri satın almasını yasakladı.
    • Çin Siber Uzay İdaresi (CAC), Alibaba ve ByteDance gibi firmalara verdikleri geçmiş siparişleri de durdurma talimatı iletti.
    • Çin'in böylelikle yerli üretime odaklanması ve dışa bağımlılığını azaltması hedefleniyor.

    Çin hükümeti en büyük teknoloji şirketlerinin Nvidia RTX 6000D sipariş etmesini ve testlere devam etmesini yasakladığı bildirildi. Financial Times’ın haberine göre Alibaba ve ByteDance gibi şirketler de bu kararın ardından siparişlerini askıya aldı.

    Dikkat çeken bu yasak ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat FT, konuya yakın üç farklı kaynağın yasağı doğruladığını bildirdi. Söz konusu kararın esas olarak yerli çözümlerin kullanımını teşvik etmek amacıyla Çin Siber Uzay İdaresi’nden (CAC) geldiği bildiriliyor.

    Çin, teknoloji devlerinin çip almasını yasakladı

    FT’ye konuşan bir Nvidia yöneticisi, “Mesaj artık net ve açık” diyerek konuya ilişkin şu yorumları yaptı:

    “Önceleri, jeopolitik durum düzelirse insanlar Nvidia hisselerinin yenilenmesini umuyordu. Şimdi ise yerli sistemi inşa etmek için herkes elini taşın altına koyuyor.”

    Çinli şirketlerin beklendiği gibi RTX 6000D satın almayacağı haberi kısa süre önce teknoloji gündemine oturdu. Bu dikkat toplayan bilgi, şirketlerin ürünle ilgilenmediği bilgisi doğrultusunda Reuters’dan geldi.

    NVIDIA

    Asıl sebep bir Çin Siber Uzay İdaresi (CAC) ablukası ise durum daha önce bildirilenden çok daha farklı görünüyor. Fakat CAC’nin RTX 6000D’nin Çinli şirketler için artık diğer Nvidia GPU’ları kadar cazip olmayacağını fark ettikten sonra ablukayı emretme uygulamayı değerlendirmiş olması da mümkün.

    FT’ye göre CAC’nin blokajının temel gerekçesi, yetkililerin yerli Çin hızlandırıcılarının halihazırda RTX 6000D ile karşılaştırılabilir veya daha iyi performans sunduğunu değerlendirmesi olarak belirtiliyor. Bunun yanı sıra ülke artık bu tür ürünlere yönelik yerel talebi karşılayacak yeterli stoka sahip durumda.

    Bu teoriyi destekleyen bir diğer faktör de CAC’nin Çinli şirketlere NVIDIA H20 siparişlerine karşı baskı yapması, ama GPU’yu hiçbir zaman yasaklamamış olması diye konuşuluyor. Nitekim yeni yasağın bu modeli de etkileyeceğine dair şu anda hiçbir bilgi bulunmuyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.