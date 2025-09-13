Menüyü Kapat
    Windows 11’den can sıkıcı yenilik: Aboneliği bitenlere tam ekran reklam geliyor

    Microsoft, Windows 11’in gelecek sürümlerine bilgisayar açılışında tam ekran abonelik hatırlatma ekranı eklemeye hazırlanıyor.
    • Microsoft, Windows 11'in gelecekteki sürümlerinde aboneliği biten kullanıcılara yönelik tam ekran bildirimler test ediyor.
    • Bilgisayar açılışında beliren ekran, kullanıcıları Microsoft 365 aboneliklerini yenilemeye teşvik etmeyi hedefliyor.
    • Yeni özellik, kullanıcı geri bildirimlerine göre değiştirilebilir veya tamamen iptal edilebilir.

    Microsoft, bazı kullanıcıların sabrını zorlayabilecek yeni bir karara imza attı. Şirket Windows 11’in gelecek sürümlerine, bilgisayar açıldığında tam ekran olarak beliren yeni bir bildirim ekranı eklemeye hazırlanıyor.

    Microsoft, Windows 11 için yayınladığı son Önizleme (Dev ve Beta) sürümlerinde dikkat çeken bir yeniliği test etmeye başladı. Şirket abonelik süresi sona yaklaşan kullanıcılara yönelik yeni bir “tam ekran” uyarı sistemi geliştiriyor. Yeni sistem, “Second-chance Out-of-box Experience” (SCOOBE) olarak bilinen bir arayüz üzerinden çalışıyor ve kullanıcıları Microsoft 365 aboneliklerini yenilemeye teşvik etmeyi hedefliyor.

    Masaüstüne ulaşmadan önce karşınıza çıkacak

    SCOOBE arayüzü, bilgisayar açıldığında doğrudan masaüstüne geçilmeden önce ekranda beliren bir tam ekran bilgilendirme penceresi olarak tasarlandı. Daha önce OneDrive yedekleme gibi isteğe bağlı hizmetleri tanıtmak için kullanılan bu sistem, artık aboneliği bitmek üzere kullanıcılar için de devreye girecek.

    windows 11 scoobe ekranı

    Microsoft’un paylaştığı bilgilere göre yeni ekran, kullanıcıya yalnızca birkaç tıklamayla ödeme yöntemlerini güncelleme ve abonelik avantajlarını kesintisiz sürdürme imkanı sunacak. Teknoloji devi en son Windows 11 Dev ve Beta yapıları için yayınladığı sürüm notlarında şunları söylüyor:

    “Microsoft aboneliğinizin dikkat istediğini (yenileme ödemesinin başarısız olması gibi) bildirmek için SCOOBE ekranı olarak görünen basit bir hatırlatıcı sunuyoruz. Yalnızca birkaç tıklamayla ödeme yönteminizi gözden geçirebilir ve güncelleyebilir, böylece abonelik avantajlarınızın kesintisiz devam etmesini sağlayabilirsiniz.”

    Yeni özelliğin şu anda yalnızca Windows Insider kullanıcılarıyla test edildiğini ve nihai sürüme eklenip eklenmeyeceğinin kesin olmadığını belirtmekte fayda var. Yani SCOOBE ekranı tüm kullanıcılara ulaşmadan önce değişikliğe uğrayabilir veya tamamen iptal edilebilir.

    Kapatmak mümkün

    Bu tür bildirimlerle uğraşmak istemeyen kullanıcılar, Ayarlar > Sistem > Bildirimler > Ek Bildirimler menüsünden SCOOBE deneyimini devre dışı bırakabilecek. Ayrıca Microsoft yeni sistemle ilgili kullanıcı geri bildirimlerini Feedback Hub uygulaması üzerinden toplamaya devam ediyor.

    Microsoft örnek bir uyarı ekranında şunları söylüyor:

    “Microsoft 365 aboneliğinizin süresi doldu Microsoft 365 Aile aboneliğiniz 8 Eylül 2025 tarihinde sona erdi. Premium uygulamalara ve özelliklere erişiminizi kaybetmemek için Microsoft hesabınızdaki ödeme bilgilerinizi güncelleyin. Ödeme bilgileriniz güncellenmezse, OneDrive’a dosya kaydedemezsiniz. Bu avantajları kaybetmemek için hemen harekete geçin:

    • 1 TB OneDrive bulut depolama — Şu anda 2,90 GB kullanıyorsunuz

    • En fazla 5 kişiyle paylaşım — Şu anda Microsoft 365 aboneliğinizi 0/5 kişiyle paylaşıyorsunuz

    • Birden fazla cihazda kullanım — Bu aboneliğe erişmek için 5 cihaza kadar giriş yapabilirsiniz

    • Premium uygulamalara erişim — Word, Excel ve PowerPoint gibi uygulamalara erişebilirsiniz”

