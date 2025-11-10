Nubia’nın Snapdragon 8 çipli ve 90W şarjlı yeni amiral gemisi yolda

Reklam

Nubia P0110 model numaralı cihaz, Geekbench ve Çin'in 3C sertifikasyonunda ortaya çıktı.

5G destekli telefonun 90W kablolu hızlı şarjı destekleyeceği onaylandı.

Snapdragon 8 Elite yonga setine sahip olacak modelin 16 GB RAM'e sahip olacağı belli oldu.

Nubia çok yakında yeni bir amiral gemisi akıllı telefon modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yakın zaman önce Nubia Z80 Ultra modelini küresel pazar için resmi olarak duyuran şirket, şimdi yeni cihazında orta/üst segmente odaklanacak.

Merakla beklenen yeni Nubia telefonu Geekbench veritabanında ortaya çıktı. Şimdilik hangi isimle piyasaya sürüleceği bilinmeyen bu gizemli cihaz, muhtemelen yakın bir tarihte resmi olarak duyurulacak gibi görünüyor. Bu önemli sızıntı, cihazdan neler bekleyebileceğimize dair bizlere önemli ayrıntılar sağlıyor.

Reklam

Gizemli cihaz Geekbench’te görüldü

Nubia’nın yeni telefonu P0110 model numarasıyla Geekbench veritabanında görüldü. Platformda cihazla alakalı pek çok önemli ayrıntı karşımıza çıktı. Amiral gemisi sınıfında listelenecek ürünün teknik özellikleri netlik kazanmaya başladı.

Ortaya çıkan detaylara göre yeni Nubia telefonu Qualcomm tarafından geliştirilen performans canavarı Snapdragon 8 Elite çipini kalbinde taşıyacak. 16 GB RAM kapasitesine ev sahipliği yapacak olan cihaz, kutudan çıkar çıkmaz Android 16 işletim sistemi ile çalışacak.

Cihaz Gekbench’teki tek çekirdek testinden 2673 puan aldı. Çok çekirdek testinde ise 7596 puan elde etmeyi başardı.

90W hızlı şarj desteği onaylandı

Gizemli Nubia modeli Geekbench’in yanı sıra ayrıca Çin’deki düzenleyici kurumlardan biri olan 3C’den de sertifikasyon aldı. Burada ise cihazın 90W gücüne kadar kablolu hızlı şarj desteğine sahip olacağı görülmüş oldu.

Son dönemlerde pek çok büyük akıllı telefon üreticisi, cihazın resmi kutularından şarj cihazlarını ne yazık ki çıkarmaya başladı. Fakat Nubia’nın bu yaklaşımı reddettiği biliniyor.

Tüm bunların yanı sıra cihazda ayrıca 5G bağlantı desteği yer alacak. Aynı zamanda Wi-Fi, Bluetooth ve NFC desteklerine de yer verilecek. Şimdilik Nubia’dan bu merak edilen cihazın çıkış tarihi ile ilgili bir bilgi gelmedi.

Fakat telefonun lansmandan önce daha birçok sertifikasyon kuruluşundan geçeceği, ticari ismi ve diğer teknik özelliklerinin de ortaya çıkmaya başlayacağı tahmin ediliyor.