Efsane oyun Super Mario Bros.’ta yıllar sonra gizli bölüm keşfedildi

Ünlü Mario speedrunner'ı Kosmic, Super Mario Bros. The Lost Levels oyununda onlarca yıldır çözülemeyen bir sırrı ortaya çıkardı gizli bir bölüme ulaşmayı başardı.

Keşif, oyunun dünya/bölüm sayacını manipüle etmeye ve meşhur "Eksi Dünya" glitch'ine benzer bir sayfa manipülasyonu yöntemine dayanıyor.

Dışarıdan hiçbir hile kullanılmadan yapılan keşif, oyunun B-M bölümüne kadar ilerlemesini sağladı ve eski oyunların kodlarında hâlâ gizemler barındırabildiğini gösterdi.

Milyonlarca oyuncunun favorisi Super Mario Bros. The Lost Levels (Japonya’da Super Mario Bros. 2 olarak bilinir) oyununda, yıllardır süregelen bir sır perdesi aralandı. Ünlü Mario speedrunner’ı Kosmic, yayınladığı bir videoda oyunun kodlarında gizli kalmış ve daha önce hiçbir oyuncunun tamamlamayı başaramadığı “gizli” bir bölüme erişim yolunu buldu.

Sır “Dünya/Bölüm” sayacında gizli

Kosmic, Super Mario Bros. 1 ve The Lost Levels’taki Dünya/Bölüm sayacının işleyiş şeklini derinlemesine inceledi. Oyuncunun seviyeyi bitirmek için kullandığı nesne, sayaçtaki rakamları belirliyor: Bölüm sonundaki direği yakalamak ikinci rakamı artırıyor. Kaledeki baltayı almak ise birinci rakamı (dünya numarasını) yükseltiyor.

Kosmic, meşhur “Eksi Dünya” (Minus World) glitch’ine benzer bir yöntem uyguladı. Orijinal Super Mario Bros.’ta oyuncular duvarların içinden geçip erişilememesi gereken boruları kullanarak Minus World’e giriyordu. Kosmic, The Lost Levels’ta da benzer sayfa manipülasyonu yöntemini kullanarak, mevcut dünya numarasını korurken bölüm numarasını sıfırlamayı başardı.

Geliştirilen yöntem sayesinde, oyuncu B Dünyasında kaleden sonra ilerleyerek B-5 bölümüne ulaştı. Birkaç döngü sonunda 9 numaralı bölümü geçerek harflere ilerledi ve sonunda oyunun kilitlenmesinden önce B-M bölümüne kadar ilerlemeyi başardı.

Bu keşfi özellikle ilgi çekici kılan şey, oyunun yayınlanmasının üzerinden geçen onlarca yıla rağmen dışarıdan hiçbir modifikasyon veya Game Shark gibi hile araçları kullanılmadan gerçekleştirilmiş olması. Keşfedilen bölümler teknik olarak bir sonraki dünyalardan alınan bölümlerin döngüsü olsa bile, ekranda göründükleri görsel yapı son derece “renkli” ve bozuk bir halde bulunuyor.

Eski usul Super Mario Bros. hayranları için bu videonun kesinlikle izlenmeye değer olduğu belirtiliyor. Yasal olarak “orta yaşlı” sayılabilecek oyunların kodlarında hala gizlenen sırların olması şaşırtıcı karşılanıyor.