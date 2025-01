Netflix’ten açıklama: Leonardo DiCaprio, Squid Game 3. sezonda olacak mı?

Squid Game'in 3. sezonu, yani final sezonu bu yılın Haziran ayında seyirci karşısına çıkacak.

Merakla beklenen yeni sezonda ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'nun da yer alacağına yönelik çeşitli söylentiler ortaya atıldı.

Netflix nihayet iddialara ilişkin cevap verdi.

Netflix’in popüler dizisi Squid Game 2. sezonu ile geçtiğimiz hafta izleyicilerin karşısına çıktı. Büyük bir beklenti yaratan yeni sezon, heyecan dozunu katlayarak nefes kesici bir hikaye ortaya koydu. Bunun üzerine gözler şimdiden Squid Game’in 3. sezonuna çevrildi.

Netflix, heyecan uyandıran yeni sezonun 2025 yılında yayınlanacağını resmi olarak doğruladı. Hatta şirketin resmi Kore sayfasından “yanlışlıkla” paylaşılan bir gönderide söz konusu final sezonunun 27 Haziran tarihinde ekranlara geleceğine dair bir mesaj bile paylaşıldı. Kısa süre içinde bu gönderi kaldırılsa da yaklaşık altı ay sonra üçüncü sezonla karşılaşacağımız anlaşıldı.

Gelen son iddialarda ise Squid Game 3. sezon oyuncu kadrosuna ünlü Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio dahil olacağına yönelik bilgilere yer verildi. Kore asıllı bir internet sitesi olan Naver’da paylaşılan bu söylenti kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında büyük heyecan yarattı. Fakat Netflix’ten gelen açıklama ile birlikte konu açıklığa kavuştu. Şirket, internette hızla yayılan bu iddiaya ilişkin cevap verdi.

“Leonardo DiCaprio’nun rol alacağını duyduk, ama bu doğru değil”

ComingSoon tarafından paylaşılan bilgilere göre Netflix, Squid Game 3. sezon oyuncu kadrosuna ünlü aktör Leonardo DiCaprio katılacağı yönündeki iddiaları yanıtladı. Platformdan gelen açıklamada söz konusu iddialar yalanlandı. Şirket, “Leonardo DiCaprio’nun rol alacağını duyduk, ama bu doğru değil” diyerek söylentilere cevap verdi.

Bilindiği üzere Squid Game 3. sezon çekimleri yakın zaman önce tamamlandı. 2025 yazında ekranlara gelmesi beklenen sezonun aynı zamanda dizinin final sezonu olacağı doğrulandı. Fakat buna rağmen dizi, çeşitli spin-off yapımlarıyla ekranlarda kalmaya devam edecek. Netflix’in şu anda diziyi bir franchise haline getirmeye çalıştığı biliniyor.

Squid Game’in 2. sezonu 26 Aralık 2024 tarihinde prömiyerini gerçekleştirdi. Kısa sürede izlenme rekorları kıran yapım, 92 ülkede Netflix’in 1 numaralı dizisi haline geldi. Şirketin konuya ilişkin yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2. sezon, 68 milyon izlenmeyle ilk haftasında bir dizinin en çok izlenme rekorunu kırdı ve Netflix’in şimdiye kadarki en popüler yedinci İngilizce olmayan TV programı oldu.”

Squid Game America için hazırlıklar sürüyor

Squid Game’in spin-off uyarlaması için geri sayım başladı. Netflix uzun bir süredir dizinin İngilizce versiyonunu geliştiriyor. Bu projenin başında ise daha önce House of Cards, Mindhunter, Fight Club, The Social Network, Zodiac, The Killer ve Gone Girl dizilerinin yönetmeni olan David Fincher oturuyor.

Dizi yaratıcısı Hwang Dong-hyuk’un Amerikan uyarlamasıyla ilgili şunları söyledi:

“Netflix’in bir planı olduğunu biliyorum. Bu fikri çöpe atmayacaklar… Belki danışman veya ortak yaratıcı olarak bu projelerden birinde yer alırım. Kim bilir? Ama 3. sezon ‘Squid Game’ evreninin sonu olmayacak.”

Squid Game’in başrol oyuncusu Lee Jung-jae ise David Fincher’ın projeye dahil olmasını son derece olumlu karşıladı. Başarılı oyuncu, bu projeyi oldukça merak ettiğini, beklentilerinin son derece yüksek olduğunu ve izlemeyi sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

Squid Game 3. sezonu iddialara göre 2025’in Haziran ayında ekranlara gelecek. David Fincher imzalı Squid Game America spin-off dizisinin yayın tarihi ise şu anda tamamen belirsizlik durumda.