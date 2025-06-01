Netflix Tudum 2025 özeti: Stranger Things, Squid Game, Wednesday ve daha fazlası

Netflix Tudum 2025 etkinliği nefes kesici duyurularla sona erdi. Los Angeles’taki Kia Forum’da düzenlenen ve biletleri tükenen etkinlik dünya çapında canlı olarak yayınlandı. Bununla birlikte yayın hizmetinin en çok beklenen yapımlarından bazılarının özel ön izlemeleri ve yıldız oyuncu kadrosu görünümleri geldi.

“Squid Game”, “Washington” ve “Stranger Things” ile ilgili beklenen duyurular gerçekleştirildi. Guillermo del Toro’nun “Frankenstein”, “Happy Gilmore” devam filmi ve “Knives Out” evreninin en son yapımı olan “Wake Up Dead Man” gibi yüksek bütçeli filmler duyuruldu.

Yıllık Tudum etkinliğinde gelenek haline geldiği üzere hayranlar yayın tarihleri, yeni fragmanlar, ilk bakışlar ve Netflix yapımlarıyla ilgili son haberler gibi taze bilgiler aldı. Ayrıca ünlü şarkıcı Lady Gaga gibi bolca sürpriz de etkinlikte karşımıza çıktı.

Netflix Tudum 2025 etkinliğinde neler duyuruldu?

Dijital streaming platformu Netflix’in Tudum 2025 etkinliğinde gerçekleştirilen tüm duyuruları sizler için bir araya getirdik. Hazırsanız başlayalım…

Wednesday 2. sezon ilk 6 dakikası yayınlandı

Jenna Ortega’nın canlandırdığı Wednesday Addams karakteri, Ortega ve diğer oyuncuların Tudum gösterisinde ilk kez sahneye koyduğu “Wednesday” 2. sezonunun ilk altı dakikasında duyuruyor.

Bu sahnede önceki sezondaki olaylardan sonra neler yaşandığına dair ufak bir kesit gösteriliyor. Wednesday güçlerini kullanarak gizemli bir seri katili araştırmaya başlıyor. Fakat sonunda onun tarafından yakalanıyor. Wednesday dizisinin 2. sezon 1. kısmı 6 Ağustos’ta, 2. kısmı ise 3 Eylül’de yayınlanacak.

Netflix yukarıda yer alan sahnenin yanı sıra Lady Gaga’nın “Zombieboy”, “Bloody Mary” ve “Abracadabra” hitlerinden oluşan bir karma performans sergilemesine de yer verdi.

İlk sezondaki dansıyla viral başarı yakalayan Gaga, ikinci sezonda Nevermore Okulu’nda efsanevi bir öğretmen olan ve Wednesday ile yolu kesişen Rosaline Rotwood karakterini canlandıracak.

Stranger Things 5. sezon yayın tarihi

Stranger Things’in heyecanla beklenen beşinci ve final sezonu etkinliğin en önemli olaylarından biri olarak dikkat çekti. Sezonun ilk fragmanında platform, daha önce yaşanan her şeyi özetlemiş ve yeni sahnelerle sonlandırmıştı.

Gördüğümüz gibi Upside Down sonunda Hawkins’le çarpışacak ve Eleven ve arkadaşlarını insanlığın hayatta kalması için savaşmaya zorlayacak.

Stranger Things 5. sezonu 3 bölüme ayrılacak. 1. cilt 26 Kasım’da, 2. Cilt 25 Aralık’ta ve final bölümü de 31 Aralık’ta yayınlanacak.

Squid Game 3. sezon fragmanı yayınlandı

Netflix Tudum 2025 duyuruları arasında öne çıkan isimlerden biri de Squid Game’in merakla beklenen final sezonu ile ilgili oluyor. Dünya çapında adeta bir fenomen haline gelen dizi için beklenen duyuru gerçekleştirildi.

Squid Game 3. sezon yayın tarihi 27 Haziran 2025 olarak açıklandı. Dizinin yeni sezonunun fragman videosu paylaşıldı.

Her zamankinden daha heyecan verici bir atmosfer ortaya koyan tanıtım videosunda, Gi-Hun’un hayatta kalmak adına bir kez daha mücadele etmek zorunda kalacağı gösteriliyor.

74. Primetime Emmy Ödülleri’nde Drama Dizisi dalında En İyi Yönetmen ödülünü kazanan ilk Asyalı olarak tarihe geçen Hwang Dong-hyuk bir kez daha dizinin yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını üstleniyor.

Squid Game’in 3. sezonun oyuncu kadrosunda Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Wi Ha-jun, Park Gyu-young, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Jo Yu-ri, Chae Kuk-hee, Lee David, Roh Jae-won, Jun Suk-ho ve özel konuk olarak Park Hee-soon yer alıyor.

“Başarısız bir isyan, bir arkadaşın ölümü ve gizli bir ihanet… Netflix’in en popüler dizisinin 2. sezonu, vahşet ve heyecan dolu son sahnesiyle izleyicileri müthiş bir merakta bırakmıştı. Üçüncü ve son sezonda Gi-hun, namıdiğer Oyuncu 456, tam anlamıyla dibe vurmuş hâlde karşımıza çıkıyor. Ancak Squid Game kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Bu yüzden Gi-hun, hayatta kalan diğer oyuncularla birlikte herkesin azmini sınayan daha ölümcül oyunlara itilirken büyük bir çaresizlikle bazı önemli seçimler yapmak zorunda kalıyor. Her turda, oyuncuların seçimleri giderek daha ciddi sonuçlara yol açıyor. Bu sırada In-ho, gizemli VIP’leri karşılamak için Yönetici rolünü tekrar üstleniyor ve kardeşi Jun-ho, aralarında bir hain olduğundan habersiz şekilde bir türlü bulamadığı o adayı aramaya devam ediyor. Gi-hun doğru kararları mı verecek yoksa Yönetici sonunda onun cesaretini kırmayı başaracak mı?”

Frankenstein uyarlaması duyuruldu

Tudum 2025’in bir diğer büyük sürprizi ise Mary Shelley’nin kült romanından uyarlanan ve Guillermo del Toro’nun yönettiği Frankenstein filminin ilk fragmanının yayınlanması oldu. Heyecan uyandıran fragman şimdiden beklentileri yükseltti.

Kasım ayında vizyona girmesi planlanan filmin başrollerinde Doktor Victor Frankenstein rolünde Oscar Isaac yer alacak. Jacob Elordi de başrolde karşımıza çıkacak. Konuk oyuncular arasında ise Mia Goth, Ralph Ineson, Christolph Waltz, Charles Dance, Burn Gorman ve David Bradley bulunacak.

“Oscar ödüllü yönetmen Guillermo del Toro, Mary Shelley’nin klasik romanından uyarladığı bu filmde, korkunç deneyiyle bir canavar yaratan ve nihayetinde hem kendisinin hem de hayat verdiği zavallı yaratığın sonunu getiren egoist ama zeki bilim insanı Victor Frankenstein’ın öyküsünü ekrana taşıyor.”

One Piece 2. sezondan Chopper’a ilk bakış videosu

Tüm One Piece hayranlarının beklediği an sonunda geldi. Tony Chopper’ın canlı aksiyon versiyonunun tanıtımı gerçekleştirildi. Tanıtım videosunu aşağıdan seyredebilirsiniz:

Ne yazık ki Luffy ve arkadaşlarının macerasının devamını görmek için daha uzun bir zamana ihtiyacımız var. Zira dizinin ikinci sezonunun ancak 2026’da yayınlanacağı doğrulandı.

“Tudum’da ilk kez izleyici karşısına çıkmıştı! ONE PIECE’in 2026’da yayınlanacak 2. sezonunda Hasır Şapkalar’a katılacak en yeni üyesi Tony Tony Chopper ile tanışın! Chopper’ın orijinal seslendirmesini üstlenen Mikaela Hoover, karaktere mimikleriyle de hayat veriyor. Dünyanın en popüler mangası sayılan Eiichiro Oda imzalı eserin canlı çekim uyarlaması olan Netflix yapımı ONE PIECE’in ilk sezonunu şimdi Netflix’te izleyebilirsiniz. İkinci sezonla ilgili daha fazla bilgi yakında duyurulacak.

Bıçaklar Çekildi: Ölü Adamın Uyanışı için tarih duyurusu yapıldı

Netflix etkinliğinde bir diğer dikkat çeken ise Rian Johnson’ın beğenilen serisinin Daniel Craig’in başrol oynadığı üçüncü filmi olan Dead or Alive: A Knives Out Mystery filminin ilk fragman videosu oldu.

Merakla beklenen filmin oyuncu kadrosunda Craig’in yanı sıra Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack ve Thomas Haden Church yer alıyor.

Bıçaklar Çekildi: Ölü Adamın Uyanışı (Dead or Alive: A Knives Out Mystery) filmi 12 Aralık 2025 tarihinde vizyona girecek.

“Bıçaklar Çekildi: Ölü Adamın Uyanışı’nın yayın tarihini not edin ve Dedektif Benoit Blanc’ın yeni maceralarını kaçırmayın! Rian Johnson’ın yazıp yönettiği polisiye serisinin son filminde Daniel Craig, Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack ve Thomas Haden Church başrollerde. XII.XII.MMXXV tarihinde Netflix’te…”

Mutlu Gilmore 2 resmi fragmanı paylaşıldı

Mutlu Gilmore geri dönüyor! Ünlü Hollywood yıldızı Adam Sandler, eğlenceli golfçü rolüyle tekrardan karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Merakla beklenen yeni filmde Gilmore’un şimdi ailesinin hayallerini gerçekleştirmek için kendini bir kez daha kanıtlaması gerekiyor. Filmin galası 25 Temmuz’da yapılacak.