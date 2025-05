The Last of Us 2 final reytingleri dibi gördü

The Last of Us dizisi geçtiğimiz günlerde 2. sezon final bölümü ile Max ekranlarına geldi.

Açıklanan verilere göre final bölümü, reytingler açısından büyük bir düşüşe işaret ediyor.

İlk sezonun reytingleriyle karşılaştırıldığında, yeni sezon finali önemli ölçüde bir düşüşle karşılaşıyor.

The Last of Us 2 geçtiğimiz pazar günü yayınlanan yedinci ve final bölümüyle sona erdi. Bölüm tüm platformlarda yaklaşık 3,7 milyon izleyici tarafından izlendi.

Açıklanan bu rakamlar, dizinin ikinci sezonunun Nisan ayında yayınlanan ve 5,3 milyon izleyiciye ulaşan ilk bölümüne göre yüzde 30’luk bir düşüşü temsil ediyor. Ancak 2. sezon genel olarak ilk sezondan daha iyi bir performans sergiliyor ve bugüne kadar bölüm başına yaklaşık 37 milyon izleyiciye ulaşıyor.

Ocak 2023’teki ilk yayınından bu yana anında hit olan dizinin oyuncu kadrosunda Pedro Pascal ve Bella Ramsey yer alıyor. The Last of Us, son on yılın en çok izlenen ikinci HBO prömiyerini yaptı. Ardından bir dizinin ilk ve ikinci bölümü arasındaki en büyük artışla 5,7 milyon izleyiciye ulaştı.

Sevilen HBO dizisi, ilk sezonunun finaliyle birlikte 8.2 milyon izleyiciye ulaşarak zirveye ulaştı. Yayınlanmasının üzerinden 90 gün geçmesine rağmen birinci sezon finali 32 milyon izleyiciye ulaşmayı başardı.

Prömiyer rekoru kırmıştı

The Last of Us 2 ilk bölümü ile prömiyer rekoru kırmayı başarmıştı. Nisan ayının ortasında gelen bölüm, ilk sezonun izleyici sayısını yüzde 10 geride bırakarak zirveye yerleşti.

HBO’ya göre bölüm Amerika Birleşik Devletleri’nde aynı gün 5,3 milyon izleyiciye ulaştı. Bu çarpıcı rakamlar, dizinin ilk sezonunun prömiyerinde elde edilen 4.7 milyonluk izleyici sayısından çok daha fazlasına işaret ediyor.

The Last of Us kaç sezon sürecek?

Craig Mazin, yakın zamanda verdiği bir röportajda dizinin geleceği hakkında şunları söyledi:

“Hikaye anlatımının doğası ve bize sağladığı fırsatların biraz farklı olması göz önüne alındığında, 3. sezonun 2. sezondan daha uzun olma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum.”

Mazin hikayenin ilk sezonun daha izole bölümlerinde görülen yapısal sapmalara izin vermeyen, önemli etki yaratan olaylar içerdiğini dile getirdi. 3 ve 4. sezonların ikinci oyunun ana olaylarını kapsaması bekleniyor.