Apple TV+ ünlü yönetmen Martin Scorsese’nin belgeselini hazırlıyor

Apple, ünlü yönetmen Martin Scorsese'nin hayatını kameraya alıyor.

"Mr. Scorsese" adlı belgesel dizisi beş bölüm olarak Apple TV+'ta yayınlanacak.

Henüz yayın tarihi açıklanmayan belgeselin çok yakında izleyicilerle buluşacağı söyleniyor.

Apple TV+, efsanevi yönetmen Martin Scorsese’nin hayatına ve çalışmalarına odaklanan “Mr. Scorsese” adlı yeni bir belgesel dizisi duyurdu. Rebecca Miller’ın yönettiği beş bölümlük belgesel dizi, sinema tarihinin en büyük isimlerinden birine samimi ve benzersiz bir bakış sunmayı vaat ediyor.

82 yaşındaki tecrübeli sinemacı Altın Palmiye ve Oscar da dahil olmak üzere çok sayıda ödüle layık görüldü. Bilmeyenler için başarılı yönetmenin filmografisinde Taksi Şoförü, Zindan Adası, Kızgın Boğa, Para Avcısı, Sıkı Dostlar, Hugo, Komediler Kralı ve İrlandalı gibi unutulmaz yapımlar yer alıyor.

Sinema dünyasının unutulmaz isminin hayatı belgesele dönüşüyor

Apple TV+ platformu kısa süre önce ikonik yönetmen Martin Scorsese’nin hayatına ve kariyerine odaklanan “Mr. Scorsese” adlı beş bölümlük yeni bir belgesel dizisini tanıttı. Özellikle de sinefiller için heyecan uyandıran dizi, yönetmenin dünyasına en yakın iş arkadaşlarının bakış açılarıyla samimi bir dalış vaat ediyor.

“Mr. Scorsese” belgesel dizisinde Scorsese ile birlikte çalışmış önemli sinema yıldızlarıyla yapılan söyleşiler yer alıyor. Bu isimler arasında Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Steven Spielberg, Daniel Day-Lewis, Mick Jagger, Sharon Stone, Jodie Foster, Paul Schrader, Margot Robbie, Cate Blanchett ve Rodrigo Prieto gibi yıldızlar bulunuyor.

Belgeselin yönetmen koltuğuna oturan Rebecca Miller, kendisine tanınan sanatsal özgürlükten dolayı minnettarlığını dile getirdi. Başlangıçta tek bir film olarak planlanan projenin, beş yıllık bir yapım süreci sonunda beş bölümlük bir diziye dönüştüğünü ifade etti.

Martin Scorsese-Apple ortaklığı genişliyor

Biyografik belgesel dizisi, Martin Scorsese ile Apple arasındaki işbirliğinin devamı niteliğinde karşımıza çıkıyor. 2023 yılında Scorsese’nin yönettiği Killers of the Flower Moon filmi Apple TV+’da yayınlanmıştı. Yönetmen son olarak yine aynı platformda yer alan komedi dizisi The Studio’da rol aldı.

Mr. Scorsese dizisi çok yakında Apple TV+’da yayınlanacak. Merakla beklenen yapım Ted Lasso, Severance, The Morning Show ve Silo gibi dizilerin yanı sıra özgün içeriklerle dolu bir kataloğa katılacak.

Apple TV+ şu anda Avrupa’da aylık 9,99 Euro karşılığında izleyicilere sunuluyor. Fakat platform şimdilik maalesef Türkiye pazarında mevcut değil.