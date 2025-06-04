Uygun fiyatlı Samsung Galaxy A17 5G kamera yetenekleriyle dikkat çekecek

Samsung bütçe dostu "A" serisine yeni bir model getirmeyi planlıyor.

Çok yakında duyurulacak Galaxy A17 5G, gelişmiş kamera yetenekleriyle öne çıkacak.

İddialara göre şirket, bu modelde OIS (optik görüntü sabitleme) desteği sunarak bu kamera işlevini uygun fiyatlı telefonlara taşıyacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung yeni bir giriş seviyesi akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor. Bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip olacak Galaxy A17 5G şimdiden ilgi odağı altında. Görünüşe göre bu cihaz “A1x” serisi için bir dönüm noktası olacak.

Merakla beklenen cihaz, bu serideki ana kameraya optik görüntü sabitleme (OIS) entegre eden ilk giriş seviyesi model olacak. Uzun zamandır Samsung’un en üst düzey akıllı telefonlarının veya premium orta sınıf modellerinin özel koruması olan bu özellik daha yaygın hale gelmeye hazırlanıyor.

Giriş seviyesi telefonlar için “OIS” desteği

Samsung bu yıl kataloğunda şu anda OIS’li en ucuz model unvanını elinde tutan Galaxy A26’ya OIS’yi ekleyerek bu teknolojik “demokratikleşme” sürecini başlattı.

Şimdi ise şirket, Galaxy A17 5G’de de optik stabilizasyonu uygulamak için aktif olarak tedarikçiler aradığı anlaşılıyor. Muhtemelen 50 MP olan ana kamera, bu eklemeden büyük ölçüde faydalanacak ve daha keskin ve daha kararlı fotoğraflar ve videolar sağlayacak.

Şu anda bu özelliğin daha da uygun fiyatlı bir seçenek olan Galaxy A17 4G modelinde de bulunup bulunmayacağı belirsiz durumda.

Galaxy A17 pazardaki rekabeti kızıştıracak

Galaxy A17 modelinin hem 5G hem de 4G versiyonlarının bu yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihazın Android 16 işletim sistemini temel alan One UI 8 yazılımıyla raflarda boy göstereceği söyleniyor.

Galaxy A17 5G’ye OIS entegrasyonunun, özellikle de uygun fiyatlarla agresif özellikler sunan Çin markalarının modelleriyle karşılaştırıldığında, pazardaki rekabet gücünü artırması bekleniyor. Bu stratejik hamle, Samsung’un Amerika Birleşik Devletleri gibi önemli pazarlardaki satışlarını önemli ölçüde artırabilir.

Selefi Galaxy A16 5G‘nin, 2025’in ilk çeyreğinde en çok satan telefonlar arasında yer alarak mükemmel sonuçlar elde ettiğini hatırlatmakta fayda var.

Dolayısıyla da OIS’nin eklenmesi, bu konumu yalnızca sağlamlaştırmakla kalmayıp, Galaxy A17 5G’yi uygun bir fiyat aralığında iyi mobil fotoğrafçılık performansı arayanlar için daha da çekici bir seçenek haline getirebilir.