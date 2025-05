HBO doğruladı: The Last of Us en az 4 sezon olacak

The Last of Us dizisinin yapımcısı Craig Mazin verdiği bir röportajda dizinin hayranlarına müjdeli bir haber paylaştı.

Sevilen dizinin en az dört sezon ekranlara geleceği doğrulandı.

Şu anda ikinci sezonu yayınlanan dizi yakında sezon finali yapacak.

Aynı adlı video oyunundan uyarlanan ve Max platformunda yayınlanan The Last of Us dizisinin yapımcısı Craig Mazin, dizinin tüm hikayeyi uyarlaması için en az dört sezon gerekeceğini ifade etti. Collider adlı internet sitesine verdiği röportajda, olay örgüsünün yoğunluğu nedeniyle sadece üç sezonda hikayeyi tamamlamanın imkansız olduğu bilgisine yer verildi.

Ekip 2023’ten beri bu planlama üzerinde çalışıyordu. O zamandan beri bu en olası senaryo haline geldi. Mazin’in kendi ifadesine göre dizinin üçüncü sezonu, ikinci sezondan daha uzun olabilir. Zira hikaye yapısı yeni olasılıklara kapı açıyor. Bu da sürenin uzamasına etken olacak gibi görünüyor.

Mazin hikayenin ilk sezonun daha izole bölümlerinde görülen yapısal sapmalara izin vermeyen, önemli etki yaratan olaylar içerdiğini belirtti. Üçüncü ve dördüncü sezonların ikinci oyunun ana olaylarını kapsaması bekleniyor.

Daha önce de HBO’dan benzer açıklamalar gelmişti

The Last of Us dizisi için 4. sezon ihtimali aslında ilk kez gündeme gelmiyor. Mazin, 2023 yılında uyarlamanın üç hatta beş sezon olabileceğini öne sürmüştü. Fakat ideal sayının dört olduğu düşünülüyordu.

Daha yakın zamanda HBO yöneticisi Francesca Orsi, yayıncının aynı planı düşündüğünü güçlendirdi. HBO henüz kesin bir takvim belirlemezken Orsi, mevcut listede ikinci sezondan sonra iki sezon daha olduğunu belirtti.

The Last of Us’ın ikinci sezonu yakında yedi bölümle sona erecek. Sevilen dizi, yeni sezon boyunca Joel ile Ellie arasındaki ilişkiyi daha derinlemesine ele alıyor.

Hikayede ikili arasındaki duygusal gelişim geriye dönüşlerle gösteriliyor. Örneğin altıncı bölüm, kahramanlar arasındaki yeni anları vurgulayarak, olay örgüsünü şekillendiren seçimlere daha fazla bağlam sağlanıyor.

HBO önümüzdeki sezonların kesin bölüm sayısını şimdilik resmi olarak doğrulamadı. Fakat Mazin, uyarlamayı dört döngüde tamamlayabileceğinden emin olduğunu dile getirdi.

Ayrıca ekibin ana hikayeden uzaklaşmayı düşünmediğini, fakat üçüncü sezonun daha esnek bir anlatım temposuna yer açacağını vurguladı.