Netflix-LEGO işbirliğiyle 7 yeni One Piece seti duyuruldu

LEGO ve Netflix arasında ilgi çekici bir işbirliği gerçekleştirildi.

LEGO, Netflix'in popüler dizisi One Piece'den esinlenen yeni koleksiyonlarını duyurdu.

Yedi ayrı set olarak duyurulan bu koleksiyon şimdiden One Piece hayranlarının oldukça ilgisini çekti.

LEGO kült anime One Piece dizisine dayanan ve aynı isimli Netflix serisinden önemli sahneleri tekrarlayacak tamamen yeni bir set serisi piyasaya sürdü.

Hayranlar toplamda 7 set, tüm ana karakterlerin minifigürleri ve ünlü korsanları tasvir eden koleksiyonluk posterleri bulacak. Set 1 Ağustos’ta resmi olarak satışa sunulacak.

LEGO One Piece setleri karşımıza çıktı

75639 numaralı ilk set, anime ve dizinin belki de en ünlü öğesini içeriyor. Ana karakterlerin bir maceraya atıldığı Going Merry gemisi simgeleniyor. Bu set 1376 parçadan oluşuyor. Tam bir Straw Hat korsanları seti içeriyor ve çok sayıda parça taşıyor. Bunlar arasında sökülebilir bir güverte, iç mekanı olan kabinler, çalışan bir top ve takım sembolü olan bir yelken gibi öğeler bulunuyor.

Set 75638 veya “Battle at Arlong Park” seti mürettebatın balık adam korsanlarla karşılaştığı ilk sezonun ana savaş sahnesini sunuyor. Luffy, Nami ve Usopp’a ek olarak sette kötü adamlar Arlong ve Chew’un minifigürleri ve ayrıntılı bir kartograf odası bulunan çok katlı bir pagoda da dahil olmak üzere binalarla beş sahne yer alıyor.

Straw Hat korsanlarının Buggy the Clown ile dövüştüğü 75637 numaralı set de dikkat çekiyor. Bu set yalnızca 573 parça ve 4 minifigür içeriyor. Bunlar arasında Nami, Luffy, Zoro ve ana kötü adam yer alıyor. Ayrıca üç sirk tuzağı: bir su tankı, bir kafes ve dönen bir hedef gibi eğlenceli ekstralar da mevcut.

75636 numaralı inşaat seti sadece 299 parçadan oluşuyor. Bu set küçük Luffy, akıl hocası Red-Haired Shanks ve yerel barmen Makino’yu içeriyor. Ayrıca bir plaj barı biçiminde küçük bir bina ve tabii ki şeytan meyvesi “Gomu Gomu” yer alıyor.

Serinin amiral gemisi 3402 parçadan oluşan, ayrıntılı iç mekanda çılgın sayıda paskalya yumurtası ve 10 mini figür içeren yüzen restoran “The Baratie Floating Restaurant” ile 75640 dev seti karşımıza çıkıyor. Son olarak ana karakter Monkey D Luffy ve rakiplerinden biri olan Buggy the Clown Figure figürleri sunuluyor. 40799 ve 40800 numaralı her iki yapım seti de 136 ve 176 parçadan oluşuyor.

LEGO’nun yeni One Piece setleri aşağıdaki fiyatlarla listelenecek: