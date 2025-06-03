iPhone 17 Pro büyüyen hoparlörleriyle ses kalitesini artıracak

Apple'ın Eylül ayında tanıtacağı amiral gemisi telefonları daha büyük bir hoparlör seti sunacak.

iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max büyüyen hoparlörü sayesinde daha kaliteli bir ses deneyimine ev sahipliği yapacak.

Eylül ayında piyasaya çıkması beklenen amiral gemisi iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max hakkında yeni söylentiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Gelen son raporlar, üst düzey yeni iPhone’ların çok daha farklı bir dinleme deneyimine ev sahipliği yapacağı söyleniyor.

Performans canavarı iPhone 17 Pro serisi modelleri için daha büyük bir hoparlör sisteminin düşünüldüğü iddia ediliyor. Bu yenilik küçük bir ayrıntı gibi görünse de, aslında özellikle de arama kalitesi ve cihazın genel ses kalitesi gibi konularda muhtemelen büyük iyileştirmeler sağlayacaktır.

Amiral gemisi iPhone’lar daha büyük hoparlör sistemi sunacak

Duan Rui’nin aktardığı bilgilere göre iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinin kasıtlı olarak uzatılmış bir hoparlörden faydalanacağı belirtiliyor. Böyle bir yenilik, günlük kullanım için pratik bir avantaj olan aramalar sırasında daha belirgin bir ses algısıyla sonuçlanacak.

Genellikle daha sarmalayıcı bir ses efekti yaratmak için bir ön ve bir alt olmak üzere çift hoparlör sistemi entegre eden Apple, genel olarak daha tutarlı bir ses akışı sağlamak için yeni boyutu kullanabilir.

Şirketin bu daha büyük hoparlör için gereken fiziksel alanı nasıl elde edeceğine dair kesin yollar henüz üretim hatlarından sızmadı. En güvenilir ve tartışılan iddialardan biri ise bir sonraki döngünün daha üst düzey cihazlarında Face ID sensörleri için sofistike metalens teknolojisinin benimsenmesini içeriyor.

Bu teknolojik gelişme sayesinde, aslında, yüz tanıma sisteminin ayak izi önemli ölçüde azaltılabilir. Aynı zamanda buna bağlı olarak ekranı karakterize eden Dinamik Ada’nın boyutu da azaltılabilir.

Çerçevenin içinde bu şekilde kazanılan alan, Apple mühendislerine diğer işlevlerden ödün vermeden kulak kapsülünü uzatmak için gereken manevra özgürlüğünü sağlayacak gibi duruyor.

Ancak bazı söylentilerin öne sürdüğü gibi Apple, metalens teknolojisini yalnızca Pro modellerine değil, tüm iPhone 17 serisine yaymaya da karar verebilir. Peki ya bu durumda en iyi performans gösteren hoparlör neden Pro ve Pro Max modellerinin münhasır ayrıcalığı olarak kalacak?

Bu unsur, amiral gemisi ürünlerini daha da farklılaştırmayı amaçlayan belirli bir ticari strateji olabilir. Yine de tüm bunların şimdilik bir iddiadan ibaret olduğunu da belirtmekte fayda var.

Son olarak yakın zamanda ortaya çıkan raporlar, iPhone 17 Pro Max modelinin yenilenmiş kalın tasarımını gözler önüne serdi. İlgili habere tıklayarak cihazın görünümüne dair sızdırılan bilgilere ulaşabilirsiniz.