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    POCO F7 yolda: İşte beklenen özellikler

    Performans canavarı özelliklere ev sahipliği yapacak POCO F7 cihazının çıkış tarihi ve teknik özellikleri belli oldu.
    POCO F7
    • POCO F7, Redmi Turbo 4 Pro'nun yeniden markalanmış bir versiyonu olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
    • İddialara göre cihaz bu ay resmi olarak Çin'de duyurulacak.
    • Fiyat-performans odaklı telefonda Snapdragon 8s Gen 4 yonga seti ve 120 Hz'lik bir AMOLED ekran yer alacak.

    POCO F7 serisi akıllı telefon ailesi başlangıçta eksik bir ürün yelpazesiyle Mart ayının sonlarında piyasaya sürüldü. İlk gelenler modeller yüksek performans, iyi özellikler ve uygun bir fiyattan oluşan ikna edici bir paketle öne çıkan amiral gemisi POCO F7 Pro ve POCO F7 Ultra oldu.

    Ancak serinin halka sunulmasını tamamlayacak temel parça eksikti. Yakın zamanda ortaya çıkan son raporlar, beklenen eksikliğin nihayet kapatılacağını bizlere gösteriyor. Performans canavarı temel modelin çıkış tarihi ve teknik özelliklerine ilişkin önemli detaylar gün yüzüne çıkıyor.

    POCO F7 ne zaman çıkacak?

    GSMArena’nın haberine göre serinin temel modeli olan POCO F7 aslında resmi olarak çok yakında piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Cihaz için resmi onay, dolaylı olarak Xiaomi’nin kendisinden, hedefli bir pazarlama stratejisi aracılığıyla geliyor.

    Hindistan merkezli online alışveriş platformu Flipkart’ta cihazın bir tanıtım sayfası ortaya çıktı. Söz konusu sayfa aslında 2018’in temel POCO F1’inden başlayan bir yolculuk olan “F” serisinin tüm kronolojisini izliyor.

    POCO F7

    Bu sayfa daha sonra 2021’in POCO F3 GT’si, 2022’nin POCO F4’ü ve Snapdragon 8s Gen 3 yonga seti & 1,5K çözünürlüklü AMOLED ekranıyla hatırlanan geçen yılki POCO F6’ya kadar diğer kilometre taşlarını da bizler için sıralıyor.

    Teaser sayfasının web adresi en büyük ipucunu barındırıyor. POCO F7 için bekleyişin bu ay sona ereceğini ortaya koyuyor. Promosyon girişimi şu anda Hindistan pazarını hedefliyor.

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    POCO F7’nin teknik özellikleri ortaya çıktı

    Performans canavarı özelliklere sahip olacak POCO F7, Çin pazarında halihazırda mevcut bir model olan Redmi Turbo 4 Pro’nun yeniden markalanmış bir versiyonu olarak gelecek.

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    Merakla beklenen cihaz, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8s Gen 4 yonga setinden güç alacak. Böylelikle kullanıcılar için orta-üst seviye bir donanım sağlanacak.

    POCO F7 modeli 1.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 3.200 nit’lik tepe parlaklığına sahip bir AMOLED ekran ile gelecek. Kullanıcılara gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sunulacak.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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