Huawei Pura 80 Pro+ tasarımı belli oldu: Geri sayım resmen başladı

Huawei Pura 80 Pro+'ın şık tasarımı resmen paylaşıldı.

Çinli teknoloji devi, 11 Haziran'da gerçekleştireceği lansmanda yeni cihazını tüketicilerle buluşturacak.

Merakla beklenen cihaz 50 MP üçlü kamera setiyle karşımıza çıkacak.

Huawei Pura 80 serisi akıllı telefon ailesi için geri sayım başladı. Merakla beklenen cihaz 11 Haziran’da resmi olarak Çin’de piyasaya sürülecek.

Lansman etkinliği her geçen gün daha da yaklaşırken, cihazla ilgili yeni bilgiler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önce ortaya çıkan raporlarda cihazın üst düzey bir ekrana sahip olacağı ve “Ultra” seçeneğinin sıra dışı kamera yetenekleri ile geleceği sızdırılmıştı.

Şimdi ise cihazın resmi görüntüsü ortaya çıktı. En üst düzey Huawei Pura 80 Ultra’nın hemen altında yer alan Pro+ modelinin tasarımına daha yakından bir bakış sağladı. Estetik olarak telefon selefiyle net bir devamlılık gösteriyor. Ayrıca ikonik üçgen şeklindeki kamera modülünü yeniden canlandırıyor.

Huawei Pura 80 Pro+ nasıl görünecek?

Huawei’nin Weibo’da paylaştığı tanıtım görseli, kamera bloğunun Pura 70 Pro+’dan biraz daha büyük olabileceğini öne sürüyor. fakat kesin bir değerlendirme için cihazın boyutlarına ilişkin resmi özelliklerin beklenmesi gerekecek.

Huawei Pura 80 Pro+ bir kez daha, çekimleri optimize etmek için renk sıcaklığı ve lazer otomatik odaklamaya ayrılmış sensörlerle çevrili üç cömert boyutlu ana kameraya ev sahipliği yapacak.

Huawei tasarım açısından da kendi yolunda gitmeyi, hafif kavisli kenarlara sahip bir çerçeveyi korumayı ve düz profillere sahip akıllı telefonların baskın trendinden uzaklaşmayı tercih ediyor.

Şirketten gelen tanıtım afişi, HarmonyOS logosunu göstermenin dışında, başka herhangi bir teknik özellik sunmuyor. Genel beklentiler ise özellikle de Pura 80 Ultra modelinde olmak üzere, birkaç yeni fotoğraf teknolojisinin tanıtılacağına işaret ediyor.

Sektördeki tanınmış analistler tarafından körüklenen son birkaç gündeki söylentiler, sensörlerle ilgili yeniliklere odaklandı. Huawei tarafından dahili olarak geliştirilen ilk bir inçlik sensörden ısrarla bahsediliyor. Bu da fotoğraf kalitesini daha da artırabilecek gibi görünüyor.

Huawei Pura 80 Ultra modeli bir periskop çift telefoto lens ile gelecek. Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre Huawei Pura 80 Pro+ modeli 50 MP üçlü kamera kurulumu, yeni bir multispektral sensör ve yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı içerecek.

Tüm bu ilgi çekici unsurlar, Huawei’nin görüntüleme alanında itibarını sağlamlaştırmayı amaçlayan bir akıllı telefonun profilinin ana hatlarını çizmeye yardımcı oluyor. 11 Haziran’da resmi olarak tanıtılacak cihazla alakalı artık geri sayımın başladığını söylemek mümkün.