Netflix Türkiye Mayıs 2025 takvimi: Yeni dizi-filmler belli oldu

- Netflix yine dopdolu bir içerik takvimiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
- Mayıs ayında platforma gelecek onlarca dizi, film ve belgesel içeriği açıklandı.
- Heyecan dolu yapımlar ve yayın takvimleri duyuruldu.
Netflix Türkiye platformunun Mayıs 2025 içerik takvimi belli oldu. Önümüzdeki ay platforma çok sayıda ilgi çekici yeni dizi, film, belgesel ve programın ekleneceği açıklandı.
Birbirinden kaliteli yapımlara ev sahipliği yapan Netflix önümüzdeki ay da her zamanki gibi yine dopdolu bir katalogla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Platform yepyeni bazı yapımları izleyicilerle tanıştırmaya odaklanırken, aynı zamanda sevilen bazı diziler de yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönüyor.
Netflix Türkiye’ye gelecek yeni yapımlar ortaya çıktı
Ortaya çıkan son raporlara göre Netflix birbirinden sürükleyici ve heyecan dolu yeni yapımlarla izleyicilerini memnun etmeyi planlıyor. Netflix Türkiye Mayıs 2025 içerik takvimi şu şekilde sıralanıyor:
1 Mayıs 2025
- Ali – Film
- Airport – Film
- Airport 1975 – Film
- Airport ’77 – Film
- American Gangster – Film
- American Graffiti – Film
- Angi: Fake Life, True Crime – Dizi
- Burn After Reading – Film
- Constantine – Film
- Crazy, Stupid, Love. – Film
- Dawn of the Dead – Film
- Eat Pray Love – Film
- The Equalizer 2 – Film
- Hanna – Film
- Home – Film
- Mid90s – Film
- Ocean’s Eleven – Film
- Ocean’s Thirteen – Film
- Ocean’s Twelve – Film
- Past Lives – Film
- Paul – Film
- The Paper Tigers – Film
- The Sugarland Express – Film
- Sisters – Film
- Starship Troopers – Film
- The Biggest Fan – Film
- The Cliche – Film
- The Four Seasons – Dizi
- The Jerk – Film
- The Lego Movie – Film
- The Mule – Film
- The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1 – Film
- The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2 – Film
- The Twilight Saga: Eclipse – Film
- The Twilight Saga: New Moon – Film
- Trainwreck – Film
- Trolls – Film
- Twilight – Film
- Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit – Film
- Why I Dress Up For Love – Dizi
2 Mayıs 2025
- Bad Boy – Dizi
- Peninsula – Film
- Train to Busan – Film
- Unseen – Dizi
4 Mayıs 2025
- Conan O’Brien: The Kennedy Center Mark Twain Prize for American Humor – Film
5 Mayıs 2025
- Britain and the Blitz – Dizi
- Mighty Monsterwheelies – Dizi
6 Mayıs 2025
- The Devil’s Plan – Dizi
- UNTOLD: Shooting Guards – Dizi
7 Mayıs 2025
- Full Speed – Dizi
- Last Bullet / Lost Bullet 3 – Film
8 Mayıs 2025
- Blood of Zeus – Dizi
- Forever – Dizi
- Heart Eyes – Film
- The Haunted Apartment “Miss K” – Film
9 Mayıs 2025
- A Deadly American Marriage – Dizi
- Bad Influence – Film
- Nonnas – Film
- Too Hot to Handle: Italy – Dizi
- The Royals – Dizi
11 Mayıs 2025
- ABBA: Against the Odds – Dizi
12 Mayıs 2025
- Tastefully Yours – Dizi
13 Mayıs 2025
- All American – Dizi
- Bad Thoughts – Dizi
- UNTOLD: The Liver King – Dizi
14 Mayıs 2025
- American Manhunt: Osama bin Laden – Dizi
- Fred and Rose West: A British Horror Story – Dizi
- Garbo: Where Did You Go? – Dizi
- Married at First Sight – Dizi
- Smile – Film
- Snakes and Ladders – Dizi
15 Mayıs 2025
- Bet – Dizi
- Franklin – Dizi
- Love, Death & Robots – Dizi
- Pernille – Dizi
- Secrets We Keep – Dizi
- Thank You, Next – Dizi
- The Reserve – Dizi
- Vini Jr. – Dizi
16 Mayıs 2025
- Dear Hongrang – Dizi
- Football Parents – Dizi
- Instant Family – Film
- Rotten Legacy – Dizi
- The Quilters – Dizi
- Where Hope Grows – Film
20 Mayıs 2025
- Sarah Silverman: Postmortem – Dizi
- UNTOLD: The Fall of Favre – Dizi
21 Mayıs 2025
- Poor – Dizi
- Real Men – Dizi
- Sneaky Links: Dating After Dark – Dizi
- The UnXplained with William Shatner – Dizi
22 Mayıs 2025
- She The People – Dizi
- Sirens – Dizi
23 Mayıs 2025
- Air Force Elite: Thunderbirds – Dizi
- Big Mouth – Dizi
- Fear Street: Prom Queen – Film
- Forget You Not – Dizi
- Off Track 2 – Film
24 Mayıs 2025
- Our Unwritten Soul – Dizi
- The Wild Robot – Film
26 Mayıs 2025
- CoComelon – Dizi
- Cold Case: The Tylenol Murders – Dizi
- Mike Birbiglia: The Good Life – Dizi
27 Mayıs 2025
- Better Late Than Single – Dizi
28 Mayıs 2025
- F1: The Academy – Dizi
29 Mayıs 2025
- Dept. Q – Dizi
- Losmen Bu Broto: The Series – Dizi
- Single’s Inferno: Choices – Dizi
30 Mayıs 2025
- A Widow’s Game – Film
- Lost in Starlight – Film
- The Heart Knows – Film
Son olarak Netflix yakın zaman önce bazı sürprizlerini duyurdu. Platform, “yalnızca diyalog” adlı yeni altyazı seçeneğini tanıttı. Aynı zamanda şirketin geleneksel hayran etkinliğinin bu yılki sürümü olan Tudum 2025 de açıklandı.