Netflix Türkiye Mayıs 2025 takvimi: Yeni dizi-filmler belli oldu

Netflix yine dopdolu bir içerik takvimiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Mayıs ayında platforma gelecek onlarca dizi, film ve belgesel içeriği açıklandı.

Heyecan dolu yapımlar ve yayın takvimleri duyuruldu.

Netflix Türkiye platformunun Mayıs 2025 içerik takvimi belli oldu. Önümüzdeki ay platforma çok sayıda ilgi çekici yeni dizi, film, belgesel ve programın ekleneceği açıklandı.

Birbirinden kaliteli yapımlara ev sahipliği yapan Netflix önümüzdeki ay da her zamanki gibi yine dopdolu bir katalogla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Platform yepyeni bazı yapımları izleyicilerle tanıştırmaya odaklanırken, aynı zamanda sevilen bazı diziler de yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönüyor.

Netflix Türkiye’ye gelecek yeni yapımlar ortaya çıktı

Ortaya çıkan son raporlara göre Netflix birbirinden sürükleyici ve heyecan dolu yeni yapımlarla izleyicilerini memnun etmeyi planlıyor. Netflix Türkiye Mayıs 2025 içerik takvimi şu şekilde sıralanıyor:

1 Mayıs 2025

Ali – Film

Airport – Film

Airport 1975 – Film

Airport ’77 – Film

American Gangster – Film

American Graffiti – Film

Angi: Fake Life, True Crime – Dizi

Burn After Reading – Film

Constantine – Film

Crazy, Stupid, Love. – Film

Dawn of the Dead – Film

Eat Pray Love – Film

The Equalizer 2 – Film

Hanna – Film

Home – Film

Mid90s – Film

Ocean’s Eleven – Film

Ocean’s Thirteen – Film

Ocean’s Twelve – Film

Past Lives – Film

Paul – Film

The Paper Tigers – Film

The Sugarland Express – Film

Sisters – Film

Starship Troopers – Film

The Biggest Fan – Film

The Cliche – Film

The Four Seasons – Dizi

The Jerk – Film

The Lego Movie – Film

The Mule – Film

The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1 – Film

The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2 – Film

The Twilight Saga: Eclipse – Film

The Twilight Saga: New Moon – Film

Trainwreck – Film

Trolls – Film

Twilight – Film

Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit – Film

Why I Dress Up For Love – Dizi

2 Mayıs 2025

Bad Boy – Dizi

Peninsula – Film

Train to Busan – Film

Unseen – Dizi

4 Mayıs 2025

Conan O’Brien: The Kennedy Center Mark Twain Prize for American Humor – Film

5 Mayıs 2025

Britain and the Blitz – Dizi

Mighty Monsterwheelies – Dizi

6 Mayıs 2025

The Devil’s Plan – Dizi

UNTOLD: Shooting Guards – Dizi

7 Mayıs 2025

Full Speed – Dizi

Last Bullet / Lost Bullet 3 – Film

8 Mayıs 2025

Blood of Zeus – Dizi

Forever – Dizi

Heart Eyes – Film

The Haunted Apartment “Miss K” – Film

9 Mayıs 2025

A Deadly American Marriage – Dizi

Bad Influence – Film

Nonnas – Film

Too Hot to Handle: Italy – Dizi

The Royals – Dizi

11 Mayıs 2025

ABBA: Against the Odds – Dizi

12 Mayıs 2025

Tastefully Yours – Dizi

13 Mayıs 2025

All American – Dizi

Bad Thoughts – Dizi

UNTOLD: The Liver King – Dizi

14 Mayıs 2025

American Manhunt: Osama bin Laden – Dizi

Fred and Rose West: A British Horror Story – Dizi

Garbo: Where Did You Go? – Dizi

Married at First Sight – Dizi

Smile – Film

Snakes and Ladders – Dizi

15 Mayıs 2025

Bet – Dizi

Franklin – Dizi

Love, Death & Robots – Dizi

Pernille – Dizi

Secrets We Keep – Dizi

Thank You, Next – Dizi

The Reserve – Dizi

Vini Jr. – Dizi

16 Mayıs 2025

Dear Hongrang – Dizi

Football Parents – Dizi

Instant Family – Film

Rotten Legacy – Dizi

The Quilters – Dizi

Where Hope Grows – Film

20 Mayıs 2025

Sarah Silverman: Postmortem – Dizi

UNTOLD: The Fall of Favre – Dizi

21 Mayıs 2025

Poor – Dizi

Real Men – Dizi

Sneaky Links: Dating After Dark – Dizi

The UnXplained with William Shatner – Dizi

22 Mayıs 2025

She The People – Dizi

Sirens – Dizi

23 Mayıs 2025

Air Force Elite: Thunderbirds – Dizi

Big Mouth – Dizi

Fear Street: Prom Queen – Film

Forget You Not – Dizi

Off Track 2 – Film

24 Mayıs 2025

Our Unwritten Soul – Dizi

The Wild Robot – Film

26 Mayıs 2025

CoComelon – Dizi

Cold Case: The Tylenol Murders – Dizi

Mike Birbiglia: The Good Life – Dizi

27 Mayıs 2025

Better Late Than Single – Dizi

28 Mayıs 2025

F1: The Academy – Dizi

29 Mayıs 2025

Dept. Q – Dizi

Losmen Bu Broto: The Series – Dizi

Single’s Inferno: Choices – Dizi

30 Mayıs 2025

A Widow’s Game – Film

Lost in Starlight – Film

The Heart Knows – Film

Son olarak Netflix yakın zaman önce bazı sürprizlerini duyurdu. Platform, “yalnızca diyalog” adlı yeni altyazı seçeneğini tanıttı. Aynı zamanda şirketin geleneksel hayran etkinliğinin bu yılki sürümü olan Tudum 2025 de açıklandı.