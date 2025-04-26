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    Netflix altyazılar için “yalnızca diyalog” seçeneği sunuyor

    Popüler dijital içerik platformu Netflix, altyazılar için "yalnızca diyalog" seçeneğini tanıttı.
    Netflix yalnızca diyalog altyazıları
    Görsel: Netflix
    • Netflix platformu altyazılar için ilgi çekici bir yenilik getiriyor.
    • Şirket, "yalnızca diyalog" opsiyonunu kullanıcılara tanıttı.
    • Bu yeni seçenek, isminden de anlaşılabileceği üzere dizi-filmlerde sadece diyalogları çevirmeye yardımcı olacak.

    Dizi-film izleme tüketme biçimimiz zamanla değişmeye devam ediyor. Günümüzde pek çok izleyici diyalogları daha iyi anlayabilmek ya da içeriği daha düşük sesle rahatsız olmadan izleyebilmek için altyazıları etkinleştiriyor. Bazen modern cihazlardaki sıkıştırılmış ses kalitesi, ekrandaki konuşmaların her nüansını yakalamayı zorlaştırabiliyor.

    Netflix platformu tam da bu yaygın ihtiyacı karşılamak adına kullanıcı deneyimini uyarlayacak araçlarını daha da geliştiriyor. Popüler streaming ağı yalnızca karakterlerin konuşmalarını yazıya dökmekle sınırlı özel bir altyazı türü sunuyor.

    Yeni özellik yalnızca belirli yapımlarda uygulanacak

    Netflix’in yeni altyazı seçeneği şu ana kadar işitme engelliler için sunulan altyazılardan önemli ölçüde farklı bir yapıya sahip. Bu seçenek tüm bu metin tabanlı ses eklemelerini kaldırarak, yalnızca diyalog satırlarına odaklanan temiz bir metin akışı sağlıyor.

    İngilizce olarak yayınlanacak olan özellik, Netflix’in en son orijinal yapımlarına uygulanacak. Bunlardan ilki You dizisinin beşinci sezonu olarak belirtiliyor.

    Netflix yalnızca diyalog altyazı seçeneği
    Görsel: Netflix

    Popüler yayın platformu, bu özelliğin kapsamlı kataloğunda bulunan eski başlıklar için de nasıl sunulacağını aktif olarak değerlendirdiğini açıkladı. Şirktin bu noktada amacı, “sadece diyalog” altyazılarının erişilebilirliğini giderek artırmak olacak.

    Kullanıcılar uyumlu bir oyun oynatıldığında erişilebilen normal dil menüsü aracılığıyla yeni modu seçebilecek. İngilizce dil sekmesini seçtikten sonra karşılarına iki farklı seçenek çıkacak. Yeni diyalog versiyonuna karşılık gelen “İngilizce” ve sesli açıklamalarla birlikte geleneksel versiyonu koruyan “İngilizce [CC]” opsiyonları olacak.

    Netflix tarafından sunulan “yalnızca diyalog” seçeneği ay başından bu yana altyazı ve dublaj için sunulan tüm diller arasında daha esnek seçim olanağı sağlayan daha geniş bir güncellemenin parçası olarak karşımıza çıkıyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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