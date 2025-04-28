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    Netflix, Tudum 2025 etkinliğini duyurdu: Neler bekleniyor?

    Netflix yeni dizi-film içerikleriyle ilgili bilgiler paylaşacağı Tudum 2025 etkinliğini onayladı. Etkinlik Mayıs ayı sonunda gerçekleşecek.
    Netflix TUDUM 2025
    • Netflix, Tudum 2025 etkinliğini açıkladı.
    • Merakla beklenen hayran etkinliği 31 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.
    • Los Angeles'ta düzenlenecek olan organizasyon, Netflix üzerinden canlı olarak da takip edilebilecek.

    Tudum 2025 etkinliği Netflix tarafından bugün resmen onaylandı. Merakla beklenen etkinliğin platform üzerinden canlı yayın üzerinden 31 Mayıs tarihinde gerçekleştirileceği açıklandı. Şirket, etkinlik için bir tanıtım fragmanı yayınlandı.

    Netflix aynı zamanda hayranların ana haberleri takip edebilmesi için etkinlikte yer alacak ilgi çekici noktalardan bazıları paylaştı. Bilmeyenler için bu organizasyon, şirketin her yıl hayranları için düzenlediği bir etkinlik olarak biliniyor.

    Tudum 2025 büyük sürprizlerle geliyor

    Yayınlanan ön izleme videosunda şu an en geniş hayran kitlesine sahip olan ve yeni bölümleri yayınlanmaya yakın olan One Piece ve Squid Game gibi yapımlar gösterildi.

    Sadece bu kadar da değil, yakın zamanda yeni bir fragmanı yayınlanan ve bu yıl yayınlanacağı kesinleşen Wednesday 2. sezon da karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde Tudum 2025’te de Stranger Things’in varlığına yer verilecek ve final bölümlerine dair detaylar gösterilecek.

    Serinin üçüncü filmi olan Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery ve Gulhermo del Toro’nun Frankenstein versiyonu gibi diğer öne çıkan yapımlardan da bahsetmek gerek.

    Netflix TUDUM 2025
    TUDUM 2025 tanıtım afişi / Kaynak: Netflix

    Şirketten gelen açıklamaya göre Emily in Paris, Frankenstein, Happy Gilmore 2, Love is Blind, One Piece, Outer Banks, The Rip, Squid Game, Stranger Things, America’s Sweethearts: Dallas Cowboy Cheerleaders, The Life List, Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, Wednesday, WWE gibi içeriklere ilişkin önemli bilgiler paylaşılacak.

    Etkinlik belirtilen tarihte Los Angeles’ta, Kia Forum’da gerçekleşecek. Fakat uzakta olan kullanıcılar tüm organizasyonu evlerinden, Netflix üzerinden canlı bir şekilde izleyebilecek.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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