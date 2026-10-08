HBO Max ve Paramount+ tek platformda birleşecek

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Paramount'un Warner Bros. Discovery'yi satın alması 6 Ekim 2026'da tamamlandı ve birleşik şirket Skydance, HBO Max ile Paramount+'ı zamanla tek bir hizmette birleştireceğini açıkladı.

Yeni platformun adı, fiyatı ve çıkış tarihi açıklanmadı, birleşik yayın biriminin başına HBO'nun CEO'su Casey Bloys getirildi.

Türkiye'de HBO Max paketleri ve fiyatları şimdilik değişmiyor, Paramount+ ise Türkiye'de ayrı bir uygulama olarak sunulmuyor.

Paramount’un Warner Bros. Discovery’yi satın alma işlemi 6 Ekim 2026 Salı günü tamamlandı ve iki şirket Skydance adı altında tek çatıda birleşti. Şirket, işlemin tamamlandığını duyururken HBO Max, Paramount+ ve Discovery+ gibi yayın hizmetlerinin zamanla tek bir platformda toplanacağını da açıkladı.

Netflix’in de katıldığı teklif yarışıyla başlayan satın alma süreci yaklaşık bir yıl sürdü. Ancak yeni hizmetin adı, fiyatı ve kullanıma sunulacağı tarih henüz açıklanmadı. HBO Max Türkiye’de doğrudan abonelikle sunulduğu için karar Türkiye’deki izleyicileri de yakından ilgilendiriyor.

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Skydance yayın hizmetleri için ne açıkladı?

Skydance’in basın bültenine göre birleşik şirket iki küresel yayın hizmetine sahip ve doğrudan tüketiciye yönelik ürünleri “zamanla tek bir hizmette birleşecek”. Şirket, platformları genelinde 200 milyonu aşkın aboneye ulaştığını da belirtiyor. Buna karşın açıklamada yeni hizmetin adına, fiyatına ya da mevcut uygulamaların akıbetine dair bir ayrıntı yer almıyor.

Birleşme fikri aslında Mart ayından beri biliniyordu. Skydance’in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su David Ellison, satın alma anlaşmasının hemen ardından yapılan yatırımcı toplantısında iki şirketin yayın portföylerini önümüzdeki yıllarda tek ve daha güçlü bir platformda birleştireceklerini söylemişti. Ellison aynı toplantıda HBO’nun kimliğini koruması gerektiğini vurgulamış, markanın birleşme sonrasında da bağımsız biçimde çalışacağını ifade etmişti.

Warner Bros. Discovery satın alması nasıl tamamlandı?

Warner Bros. Discovery için yarış geçen yılın sonunda başlamıştı. Netflix, Aralık 2025’te şirketin stüdyo ve yayın işini 82,7 milyar dolara satın almak için anlaşmaya varmış, ancak Paramount’un yükselttiği teklifin ardından Şubat ayında yarıştan çekilmişti. Warner Bros. Discovery hissedarları bu anlaşmayla hisse başına yaklaşık 31 dolar nakit aldı.

TechCrunch’ın haberine göre 110 milyar dolarlık işlem, birleşmeye karşı dava açan ABD eyaletleri ve Hollywood senaristlerinin sendikasıyla varılan uzlaşmaların ardından tamamlanabildi. Skydance, birleşik şirketin yıllık gelirinin 70 milyar dolara yaklaşmasını bekliyor ve üç yıl içinde 6 milyar doları aşan maliyet tasarrufu hedefliyor. Engadget ise şirketin çalışanlarını işten çıkarmalar konusunda şimdiden uyardığını yazıyor.

Yeni platform tek uygulama mı olacak?

Birleşik yayın biriminin başına HBO’nun CEO’su Casey Bloys getirildi. Bloys, Skydance DTC adını taşıyan birimde Eş Başkan ve İçerik Direktörü olarak görev yapacak ve HBO Max ile Paramount+’ın orijinal yapımlarından sorumlu olacak.

Platformun nasıl bir yapıya kavuşacağı ise netleşmiş değil. Bloys, 1 Ekim’de katıldığı Bloomberg Screentime etkinliğinde iki hizmetin tamamen mi birleşeceği yoksa ortak bir pakette mi sunulacağı sorusuna net bir yanıt vermedi, ancak HBO Max’in Disney ile oluşturduğu paketi başarılı bir örnek olarak gösterdi. Bu yüzden HBO Max ile Paramount+’ın tek bir uygulamada mı toplanacağı, yoksa ayrı markalar olarak ortak bir abonelikle mi sunulacağı sorusu şimdilik yanıtsız kalıyor. Fiyat tarafında da belirsizlik sürüyor. Engadget, bu tür birleşmelerin genellikle zamla sonuçlandığını ve Skydance’in anlaşma için üstlendiği yüksek borcun fiyat artışı ihtimalini güçlendirdiğini değerlendiriyor.

HBO Max Türkiye aboneleri için ne değişecek?

HBO Max, Warner Bros. Discovery’nin satın aldığı BluTV’nin yerini alarak Nisan 2025’te Max adıyla Türkiye’de yayına başlamış, birkaç ay sonra da yeniden HBO Max adını almıştı. Skydance’in açıklamasında ülke bazında bir takvim ya da mevcut aboneliklere ilişkin bir değişiklik yer almıyor, bu nedenle Türkiye’deki abonelerin kullandığı paketler ve fiyatlar şimdilik aynı kalıyor. Platformun Türkiye sitesinde yer alan güncel fiyatlar şöyle:

Paket Aylık Yıllık Standart 229,90 TL 2.299 TL Özel 299,90 TL 2.999 TL

Paramount+ ise Türkiye’de ayrı bir uygulama olarak hizmet vermiyor. Şirketin film ve dizileri, Şubat 2025’te beIN Media Group ile imzalanan lisans anlaşmasıyla TOD ve beIN Connect platformlarına taşınmıştı. Tek platform planının bu anlaşmayı ve Türkiye’deki içerik dağılımını nasıl etkileyeceği henüz açıklanmadı.

HBO Max’in Türkiye’de hangi biçimde sunulmaya devam edeceği, Skydance’in yeni hizmetin adını ve fiyatını açıklamasıyla birlikte netleşecek.