Müzikten eğitime: Spotify’da artık eğitim videoları da olacak

Popüler müzik platformu Spotify, odak noktasını müzikten videoya dönüştürmek istiyor. Testlerine başlanan yeni özelliğe göre, artık Spotify üzerinden çeşitli eğitim videolarına da ulaşmak mümkün olacak.

İlk olarak İngiltere’de sunulan yeni özelliğe göre kullanıcılar artık platformda çeşitli kategorilerde eğitici ve öğretici videolar da bulabilecek ve bu videoları platform üzerinden satın alabilecek.

Dünyanın en büyük ve en popüler online müzik platformu Spotify, zaman içerisinde sadece bir müzik platformu olmaktan çıkmış ve bünyesine yeni içerik türleri dahil etmişti. Podcast tarzındaki içerik türleri bu bağlamda başarılı olmuştu. Geçtiğimiz günlerde de sesli kitap desteğini duyurarak platformu müziğin ötesine taşıma niyetini açıkça belli etmişti.

Bir süredir video alanına girmek istediğini açıkça gösteren Spotify, şimdi de eğitim videolarını platforma entegre ederek bu isteğini gerçekleştirmeye başlayacak gibi görünüyor.

Spotify’in resmi bloğunda yapılan açıklamada Spotify’ın video odaklı eğitim videoları için testlere başladığı duyuruldu. Bunun içinse İngiltere merkezli BBC Maestro, PLAYvirtuoso, Skillshare ve Thinkific gibi eğitime odaklanan şirketler ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

İlk olarak İngiltere’de kullanıma sunulan özellik sayesinde kullanıcılar, Spotify üzerinde artık sadece müzik, podcast veya sesli kitap değil; aynı zamanda eğitici ve öğretici videolara da erişim sağlayabilecek. Kullanıcılar an itibariyle müzik, yaratıcılık, iş dünyası ve sağlıklı yaşam gibi kategoriler altında bu tür videoları izleyebilecekler.

Videolar gelecekte Spotify Premium’un bir parçası haline gelebilir

Spotify, test sürecinde kullanıcılara bir kategoriye ait iki eğitim videosunu (Premium abonesi olup olmamasına bakılmaksızın) ücretsiz olarak sunacak. Satın almak isteyen kullanıcılar ise bu eğitim videoları için açılmış olan Spotify Kursları (Courses on Spotify) sayfasını ziyaret ederek istedikleri eğitim videolarını satın alabilecekler.

Şirket, testleri devam eden bu içerikleri şimdilik kullanıcıların podcast ve sesli kitap alışkanlıklarını esas alan bir sistem üzerinden yürütüyor. Testlerin başarılı olması durumunda ise özelliğin daha fazla ülkeye sunulması öngörülüyor.

Yeni eğitim videolarının sesli kitaplarda olduğu gibi Premium planının bir parçası olabileceği düşünülüyor. Bu durumda Spotify Premium üyelerinin saat veya video sayısı üzerinden videoların bir kısmını ücretsiz olarak edinebileceğini söyleyebiliriz.

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Son zamanlarda yeni bir yapılanma sürecine girerek daha odaklı bir yapı haline gelmeye başlayan Spotify, bu kapsamda küçülmeye gitmişti. Öyle ki geçtiğimiz yıl çalışanlarının %6’sini işten çıkaran şirket, daha sonra bu sayıyı %17’ye yükseltmişti. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise daha verimli kaynak kullanımı ile daha odaklı bir sürece girileceği belirtilmişti.

Spotfiy’ın son video hamlesi ise bu noktada şirketin eleştirilere maruz kalmasına yol açtı. Öyle ki bir ses ve müzik platformu olarak bilinen bir şirketin video sektörüne girmesiyle odağını kaybedeceğine dair eleştiriler başladı.

Testlerine henüz yeni başlanan video içeriklerinin platformu olumsuz etkileyip etkilemeyeceğini ise zaman gösterecek. Ancak testlerin başarılı sonuçlanması durumunda artık Spotify üzerinde video içerikleri de görmeye başlayacağımızı söyleyebiliriz.