Spotify yaklaşık 1.500 çalışanını işten çıkaracak

Spotify CEO’su Daniel Ek, şirketin ekonomik büyümesinde meydana gelen yavaşlama ve sermaye maliyetlerindeki artışa ilişkin işten çıkarma kararını kamuoyuna duyurdu. Ek’in açıklamasına göre şirketin içinde bulunduğu bu mali problemde, ekibin işletme harcamalarını düşürmek için bu tür bir önlem almak zorunda kaldığı belirtildi. Ortaya çıkan bilgilere göre bu durumdan yaklaşık 1.500 çalışan etkilenecek.

Şu anda Spotify’ın Amerika Birleşik Devletleri pazarında toplamda 4 bin 300’den fazla çalışanı yer alıyor. Bununla beraber şirketin global çalışan sayısı ise 9 bin olarak belirtiliyor. Küresel çalışanlarının yaklaşık yüzde 17’sini işten çıkarma kararı alan yönetici, alınan bu dikkat çekici kararın ekonomik ve finansal bağlamdan kaynaklanan mevcut zorlukların zamanında ele alınmasıyla elde edildiğini dile getirdi.

Spotify CEO’su Daniel Ek işten çıkarma kararıyla ilgili açıklama yaptı

Spotify’ın kurucusu ve CEO’su Daniel Ek, yapmış olduğu son açıklamada, şirketin kötü bir ekonomik süreçten geçtiğini dile getirerek şu açıklamayla hayranları karşısına çıktı:

“Son olumlu kazanç raporu ve performansımız göz önüne alındığında, birçok kişi için bu büyüklükteki bir azalmanın şaşırtıcı derecede büyük göründüğünü biliyorum. 2024 ve 2025 boyunca daha küçük azaltımlar yapma olasılığını tartıştık. Ancak, mali hedeflerimizin durumu ile mevcut işletme maliyetlerimiz arasındaki fark göz önüne alındığında, hedeflerimize ulaşmak için en iyi seçeneğin maliyetlerimizi yeniden boyutlandırmaya yönelik önemli eylemler olduğuna karar verdim. Bunun şirketimiz için doğru bir eylem olduğuna ikna olmuş olsam da ekibimiz için son derece acı verici olacağını da anlıyorum.”

Daniel Ek, 2024 ve 2015 yıllarındaki olası daha küçük azalmaları inceledikten sonra, mali hedefler ile mevcut işletme maliyetleri arasındaki tutarsızlığın, önceden belirlenen hedeflere ulaşmak adına en doğru çözüm olarak harcamalarda önemli bir azalmanın gerekli olduğunu dile getirdi.

Şirket çalışanlarına karşı özel bir mektup paylaşan Daniel Ek, Spotify markasının gelecek vizyonunu da paylaştı. Spotify’ın operasyonel süreçlere, inovasyona ve zorlukları yönetmeye yönelik ustaca yaklaşımını tutarlı bir şekilde sürdürmesinin önemini ifade etti.

Son olarak Daniel Ek, 2024 yılının şirket için önemli bir yıl olacağını dile getirdi. Bu süreçte şirketin daha da sağlam bir ekonomik tablo çizeceğine inandığını ifade eden yönetici, alınan üzücü işten çıkarma kararının yine de Spotify için verimli bir hamle olduğunu ekledi.