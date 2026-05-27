Spotify’dan tartışmalı hamle: Kullanıcılar şarkıların hızını değiştirebilecek

Spotify, kullanıcıların şarkıların oynatma hızını ve BPM değerlerini doğrudan değiştirmelerine izin verecek.

Şu anda test aşamasında olan yeni özelliğin yakında genel kullanıma sunulması bekleniyor.

Fakat bu özellik, sanatçılar ve plak şirketleri tarafından büyük bir tepkiye yol açabilir.

Popüler müzik platformu Spotify, özellikle de Z kuşağının müzik dinleme alışkanlıklarına hitap edecek radikal bir yenilik üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan son raporlara göre şirket, Instagram ve TikTok gibi platformlarda viral olan “speed up” ve “slowed & reverb” gibi hızlandırılmış veya yavaşlatılmış versiyonları artık uygulamada kullanıcıların kontrolüne bırakacak.

Spotify bu sayede müzikseverlerin üçüncü taraflar tarafından üretilen remixlere yönelmesini, aynı zamanda burada meydana gelen telif karmaşasını engellemeyi amaçlıyor. Fakat bu entegrasyonun özellikle de sanatçılar arasında bir tepki dalgasına yol açabileceği tahmin ediliyor.

Spotify’ın yeni özelliği nasıl çalışacak?

Aşağıda yer alan ekran görüntülerine göre Spotify’a eklenecek bu yeni seçenek paylaşma, çalma listesine ekleme ya da sıraya alma gibi işlemlerin yanında parça menüsünde yer alacak. İlgili araç etkinleştirildikten sonra şarkının mevcut hızını ve tempoyu yüzde olarak değiştirme seçeneklerini gösteren özel bir panel açılacak.

Spotify’ın yeni özelliğini ilk kez ortaya çıkaran bir Reddit kullanıcısı, yeni özelliğin nasıl çalıştığına dair bir ekran görüntüsü paylaştı. Burada parça 138 BPM hızında ve oynatma hızını -%30, -%20, -%10, +%0, +%10, +%20 ve +%30 olarak değiştirme seçenekleri sunan bir kaydırıcı görünüyor.

Ayrıca değişikliklerle birlikte parçanın aldığı son hali görmenizi sağlayan bir “önizleme” seçeneği de mevcut.

Bu özellik henüz tam anlamıyla küresel olarak kullanıma sunulacak gibi görünmüyor. Bazı kullanıcılar söz konusu özelliğin zaman zaman açılıp kapandığını bildiriyor. Yine de test aşamasında olan bu aracın ilerleyen günlerde daha fazla kullanıcıya ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Sanatçılar ve şirketler “müziğin fast-food’laşmasına” tepki gösterebilir

Spotify’ın test aşamasında olan yeni özelliği kulağa ilgi çekici gelse de bu durum sanatçılar ve plak şirketleri arasında ciddi bir kriz doğurabilir. Zira bu araç “kullanıcı dostu bir özelleştirme seçeneği” gibi görünse de maalesef perde arkasında daha ciddi sorunlar ortaya çıkabilir.

Bir parçanın temposu ve aranjmanı genellikle sanatçının o eserde ortaya çıkarmak istediği duygunun temelini oluşturuyor. Bu noktada şarkı hızını değiştirmek de o atmosferi tamamıyla bozabilir.

Daha önce benzer bir tartışma Netflix’in dizi/filmler için oynatma hızını değiştirme seçeneğini eklediği zaman da gerçekleşmişti. Sanatçılar bunu “esere olan bir saygısızlık” olarak nitelendirmişti. Şimdi aynı tartışmaların Spotify özelinde de yaşanabileceği aşikar diyebiliriz.