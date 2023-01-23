Spotify çalışanlarının yüzde 6’sını işten çıkarıyor

Son dönemlerde pek çok büyük teknoloji devi, küresel enflasyon krizi nedeniyle toplu işten çıkarmalara gitmeye başladı. Microsoft, Twitter, Amazon, Meta, Google ve daha pek çok şirket, mali ekonomik durumlarını düzeltmek adına çözüm yolunu küçülmekte buldu. Son olarak benzer bir haber İsveç merkezli müzik platformu Spotify’dan geldi. Spotify, maliyetlerini azaltmak amacıyla şirketin iş gücünde yüzde 6 oranında azaltma gerçekleştireceğini bildirdi.

Spotify’ın kurucusu ve CEO’su Daniel Ek, bugün platformun resmi internet sitesi üzerinden konuya ilişkin açıklamada bulundu. Şirketin yeniden yapılanmaya gittiğini belirten Ek, bu sürece dahil olan kişiler ile bireysel görüşmelerin başladığını aktardı. 2022 yılında işletme giderlerindeki artışın, gelirlerindeki artışı ikiye katladığı ifade edilirken, şu anda şirketin daha sürdürülebilir bir yapıya geçiş yapmaya hazırlandığı dile getirildi. Mevcut şekilde ilerlemenin firma adına zor bir durum olduğunu aktaran Ek, çetin bir makro ekonomik ortamda işten çıkarmalardan başka bir çözümün ellerinden gelmediğini söyledi. Ek’in bununla alakalı açıklamaları şöyle oldu:

“Geriye dönüp baktığımda, gelir büyümemizin önüne yatırım yapmak için fazla hırslıydım. Ve bu nedenle, bugün şirket genelinde çalışan tabanımızı yaklaşık yüzde 6 oranında azaltmaya karar verdik. Bizi bugün buraya getiren kararların tüm sorumluluğunu kendim üstleniyorum.”

Spotify işten çıkarılan çalışanlarına desteğini sürdürecek

Daniel Ek, işten çıkarılan Spotify çalışanlarına ortalama 5 aylık maaş tutarında bir tazminat ücreti ödeneceğini açıkladı. Öte yandan tahakkuk eden tüm tatillerin ödeneceği, taşınma için destek sağlanacağını belirtti. Şirketin işten çıkardığı personellere vereceği destekler tüm detaylarıyla şu şekilde sıralandı:

Kıdem tazminatı : Ortalama bir çalışanın yaklaşık 5 ay kıdem tazminatı alacak. Bu, yerel ihbar süresi gerekliliklerine ve çalışanın görev süresine göre hesaplanacak.

: Ortalama bir çalışanın yaklaşık 5 ay kıdem tazminatı alacak. Bu, yerel ihbar süresi gerekliliklerine ve çalışanın görev süresine göre hesaplanacak. PTO : Tahakkuk eden ve kullanılmayan tüm izinler ayrılan çalışanlara ödenecek.

: Tahakkuk eden ve kullanılmayan tüm izinler ayrılan çalışanlara ödenecek. Sağlık hizmetleri : Çalışanların kıdem süreleri boyunca sağlık hizmetleri karşılanmaya devam edilecek.

: Çalışanların kıdem süreleri boyunca sağlık hizmetleri karşılanmaya devam edilecek. Göçmenlik desteği : Göçmenlik durumu istihdamlarıyla bağlantılı olan çalışanlar için İnsan Kaynakları İş Ortakları, ekip ile uyum içinde etkilenen her bireyle birlikte çalışacak.

: Göçmenlik durumu istihdamlarıyla bağlantılı olan çalışanlar için İnsan Kaynakları İş Ortakları, ekip ile uyum içinde etkilenen her bireyle birlikte çalışacak. Kariyer desteği: Tüm çalışanlara 2 ay süreyle outplacement (işten çıkartılan çalışanlara iş bulma danışmanlığı) hizmeti verilecektir.

Spotify’daki görev değişiklikleri açıklandı

Yüzde 6’lık işten çıkarmalara rağmen geleceğe ümitle bakan Spotify, 2022 yılının her şeye rağmen zor olduğunu ancak genel anlamda belirlenen hedeflerin yakalandığını bildirdi. 2023 yılının ise, kısmen işten çıkarmalarla temsil edilen kurumsal bir yeniden yapılanmayla ‘iddialı hedefler’ barındıracağını açıkladı.

Daha önce Baş Araştırma ve Geliştirme Sorumlusu koltuğunda oturan Gustav Söderström ile Freemium İşletme Başkanı olan Alex Norström, eş başkan olarak atandı. İki ismin Spotify’ın geleceğine liderlik edeceği belirtildi. Baş İçerik ve Reklam İşleri Sorumlusu olan Dawn Ostroff’un ise şirketten ayrıldığı aktarıldı.