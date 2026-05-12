Spotify 20 yaşını kutluyor: En çok dinlediğiniz şarkılar geri dönüyor

Spotify 20 Your Party of the Year(s) özelliği, kullanıcıların platforma katıldıkları günden bu yana en çok dinledikleri sanatçıları ve türleri interaktif bir arayüzle sunuyor.

Bu özel deneyim, kullanıcılara yıllara göre değişen müzik zevklerini analiz etme imkanı sağlıyor.

Kullanıcılar, oluşturulan bu özetleri sosyal medya platformlarında paylaşarak müzik yolculuklarını arkadaşlarıyla karşılaştırabiliyor.

Spotify, 20. yıl dönümünü kullanıcıları ile birlikte kutlamak için keyifli bir sürpriz hazırladı. Platform, her bir kullanıcının kendi dijital müzik kütüphanesinde yer alan verilerden yararlanarak kişiselleştirilmiş bir retrospektif getiriyor.

Bu interaktif deneyim sayesinde şirket, kullanıcılarının hayatlarındaki önemli anlara eşlik eden parçaları yeniden öne çıkarıyor. Yıllık Wrapped özelliğinin aksine bu yenilik, tek bir yıldan çok daha fazlasını kapsıyor.

“Spotify 20: Your Party of the Year(s)” nedir?

Platformun yıl dönümünü onurlandıran Spotify 20: Your Party of the Year(s), aslında geliştirilmiş bir Wrapped gibi çalışıyor. Fakat ondan farklı olarak daha eksiksiz bir tarihsel genel bakış sunuyor.

Spotify uygulaması tüm yıllardaki dinleme verilerinizi derleyerek size özel bir liste oluşturuyor. Mevcut bilgiler arasında Spotify’a katıldığınız tarih ve ilk dinlediğiniz şarkı yer alıyor.

Öte yandan platform, toplamda kaç şarkı dinlediğinizi ve tüm zamanların en çok dinlediğiniz sanatçısını da gösteriyor. Yani sürprizlere açık olmanızda fayda var…

Spotify 20 özelliği, sosyal medya üzerinden arkadaşlarınız ve takipçileriniz ile paylaşabileceğiniz pek çok veri içeriyor:

Spotify hesabınızı oluşturduğunuz tam gün

Platformda duyduğunuz ilk şarkı

Dinlenen şarkıların toplam sayısı

Tüm zamanların en çok dinlenen sanatçısı

En çok dinlediğiniz 120 şarkıyı ve her birinin dinlenme sayısını içeren özel bir çalma listesi

Spotify 20 özelliği nasıl kullanılır?

Spotify’a gelen bu eğlenceli yeni özelliği bulmak çok basit ve kolay görünüyor. Bunun için herhangi bir yapılandırma yapmanız ya da premium hesap sahibi olmanız gerekmiyor. Dinleme geçmişi olan her kullanıcı erişebiliyor.

Spotify 20 özelliğini kullanmak için aşağıdaki adımları sırasıyla takip edebilirsiniz:

Telefonunuzda Spotify uygulamasını açın. Arama çubuğuna “Spotify 20” veya “Party of the Year(s)” yazın. Kişiselleştirilmiş deneyiminize erişin ve verilerinizi görüntüleyin.

Bu yeni özellik cihazınızda hemen görünmezse, uygulamayı App Store ya da Google Play’den güncellemeniz gerekecek.

Bununla birlikte Spotify 20 özelliği tıpkı Wrapped gibi sosyal medyada paylaşılmak üzere tasarlandı. Platform, herhangi bir sosyal ağda paylaşılmaya hazır kişiselleştirilmiş kartlar sunuyor.