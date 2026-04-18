Yapay zeka ile müzik platformlarını dolandıran adam, suçunu kabul etti

Kuzey Karolina'da yaşayan Michael Smith, yapay zeka ile ürettiği binlerce şarkıyı bot hesaplarla milyarlarca kez dinleterek müzik platformlarını dolandırdığını itiraf etti.

Yıllar boyunca telif haklarından 10 milyon doların üzerinde haksız gelir elde eden şahsın Temmuz ayında hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

Olay, yapay zeka teknolojilerinin meşru sanatçıların emeklerini gasp ederek müzik endüstrisinde yarattığı derin krizi bir kez daha gözler önüne seriyor.

ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde yaşayan Michael Smith isimli şahıs, yapay zeka tarafından oluşturulan binlerce şarkıyı yayın platformlarına yükleyerek müzisyenleri dolandırdığı gerekçesiyle hakim karşısına çıktı. 52 yaşındaki şüpheli, sahte eserleri otomatik botlar aracılığıyla milyarlarca kez dinletip haksız kazanç sağladığını doğruladı.

The Guardian’ın haberine göre, New York Güney Bölgesi federal savcılarıyla varılan anlaşma kapsamında Smith, dolandırıcılık planlamasından suçlu bulundu. Söz konusu dava, müzik sektörünü tehdit eden yapay zeka odaklı sahtekarlık vakalarının başarıyla sonuçlanan ilk örneklerinden biri olarak tarihe geçti.

Yapay zeka botları ile milyonlarca dolarlık vurgun yaptı

Eylül 2024 itibarıyla şüpheli, 2017 ile 2024 yılları arasında her gün ortalama 661 bin dinlenme elde ederek 10 milyon dolardan fazla haksız telif hakkı ödemesi almakla suçlanıyordu. Sonuç olarak zanlının yıllık yaklaşık 1 milyon doları cebine indirdiği saptandı.

Eski ABD Savcısı Damian Williams konuya ilişkin yaptığı açıklamada, meşru sanatçılara ödenmesi gereken paraların çalındığını belirterek artık hesap verme vaktinin geldiğini ifade etti.

ABD Savcısı Jay Clayton ise şunları söyledi: “Şarkılar ve dinleyiciler sahte olsa da, Smith’in çaldığı milyonlarca dolar gerçektir. Smith, hak sahiplerinden milyonlarca dolarlık telif gelirini kendine aktarmıştır. Smith’in küstah dolandırıcılık planı sona ermiştir; zira kendisi, yapay zeka destekli dolandırıcılık suçundan federal bir suçtan mahkum edilmiştir.”

Temmuz ayında cezası kesinleşecek olan Smith, mevcut anlaşma şartları uyarınca beş yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Ayrıca şüpheliden yaklaşık 8 milyon dolar tazminat tahsil edilecek.

Yapay zeka müzik endüstrisini tehdit ediyor

Sektörün genelinde üretken yapay zeka teknolojilerinin yükselişiyle beraber ciddi bir kriz ortamı yaşandığı belirtiliyor. Şarkıların dinlenme sayısıyla orantılı gelir elde ettiği sistemde, botlar aracılığıyla şişirilen rakamların normalde gerçek müzisyenlere aktarılması gereken fonları doğrudan tükettiği vurgulanıyor.

X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaşım yapan Tuki isimli bir kullanıcı, sanatçıların artık var olmayan insanlar tarafından dinlenen ve aslında var olmayan şarkılarla mücadele etmek zorunda kaldığına dikkati çekti.

Fransız yayın servisi Deezer tarafından paylaşılan veriler, insanların yüzde 97’sinin insan ve yapay zeka üretimi müzikler arasındaki farkı anlayamadığını ortaya koydu. Platforma her gün tamamen algoritmalar tarafından hazırlanan tahmini 60 bin civarında parça yüklendiği ifade edildi.

ABD merkezli Billboard dergisinin haberine göre, popüler yapay zeka şirketi Suno günde 7 milyon şarkı üretiyor. Suno CEO’su Paul Sinclair daha önce yaptığı bir açıklamada son derece karmaşık duygular içinde olduğunu belirterek gelecek nesillerin sanatın güzelliği etrafında kariyer inşa edebilmelerini sağlamak istediğini aktarmıştı.

Öte yandan Birleşik Krallık hükümeti, yapay zeka şirketlerinin telif hakkıyla korunan eserleri izinsiz kullanmasına izin verme planlarından kısa süre önce vazgeçti. İlgili tasarı Elton John, Dua Lipa ve Paul McCartney gibi binlerce sanatçı tarafından şiddetle reddedilmişti.