Spotify’dan abonelere 150 bin sesli kitap müjdesi

Popüler müzik uygulaması Spotify her geçen gün yeni özellikler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Uygulamaya kısa bir süre önce podcast transkripsiyonları özelliğini dahil eden Spotify, şimdi ise kullanıcılarına 150 binden fazla sesli kitap sunacağını açıkladı. Duyurulan bu yeni özellik çok yakında Spotify Premium abonelerinin kullanımına sunulacak.

Spotify yeni özelliği ile birlikte ufkunu daha da genişletmek istiyor. Geniş müzik kütüphanesinin yanı sıra podcast dinlemek isteyenler için de günümüzde önemli bir seçenek haline gelen platform, şimdiyse sesli kitaplarla portföyünü büyütmeyi amaçlıyor. Peki ya bu özellikle beraber edebiyat tutkunlarını nasıl bir deneyim bekliyor? İşte ortaya çıkan ilk detaylar…

Spotify geniş bir sesli kitap kütüphanesi oluşturuyor

Spotify’ın konuya ilişkin açıklamasına göre hazırlanan 150 binden fazla sesli kitaptan oluşan koleksiyon, halihazırda Hachette, HarperCollins Publishers, Macmillan, Penguin Random House, Simon ve RB Media gibi büyük yayıncıların yanı sıra bağımsız yazarların kitaplarını da bünyesinde barındırıyor. Bu sayede platformda dünyanın en çok satan kitaplarının yaklaşık yüzde 70’i yer alıyor.

Spotify uygulamasında bir sesli kitap bulmak için arama çubuğunu kullanmanız yeterli olacak. Fakat platform, ana ekranı bir sonraki okumanız için önerilerle de süsleyecek. Uygulama aynı zamanda kullanıcının aradığı kitabın o olduğundan emin olması adına kitabın ön izlemesini dinlemesine de izin verecek.

Platform aynı zamanda gelirinizi kontrol altında tutmanın yeni yollarını da ekliyor. Sesli kitabı dinlemeyi bitirmenize kaç saat kaldığını gösteren uygulama, aylık olarak yeni bir ücret kesmeden önce daha fazla kullanım saati satın alabilmenize imkan tanıyor. Bu sayede bir ay boyunca tekrar ödeme yapmak zorunda kalmayacaksınız.

Özellikle ilgili en dikkat çekici detaylardan biri ise dinlemekte olduğunuz bölüm sona erdiği zaman oynatmanın duraklatılmasına olanak tanıyan yeni bir zamanlayıcı karşımıza çıkıyor. Bu sayede istediğiniz zaman kaldığınız yerden dinlemeyi devam ettirmeniz mümkün hale geliyor.

Elbette ki 150 binden fazla sesli kitap özelliği şu anda yalnızca Spotify Premium abonelerini kapsıyor. Bireysel hesapların yanı sıra Duo ve Aile planları da bu özellikten yararlanabiliyor. Premium pakete saihp kullanıcılar ayda 15 saat sesli kitaplara erişebiliyor. Ücretsiz olarak platformu kullanan kişiler ise maalesef bu özelliğe ulaşamayacak.