Motorola Razr 60 için hızlı şarj müjdesi geldi

Motorola'nın yeni katlanabilir telefonu için geri sayım başladı.

Motorola Razr 60'ın 33W hızlı şarj desteğine sahip olacağı öğrenildi.

30W hızlı şarjla gelen Razr 50'ye göre şirketin küçük de olsa bir iyileştirmede bulunacağı iddia edildi.

Motorola Razr 60 yakın zamanda üst üste birçok düzenleyici kurumdan geçerek çeşitli sertifikalar topladı. Bu da cihazın lansmanının çok da uzak olmayan bir tarihte gerçekleşeceği anlamına geliyor. XT2553-2 kısaltmasıyla listelenen kapaklı telefon, Çinli 3C kuruluşundan onay sertifikasını aldı.

3C veritabanında yer alan bilgilere göre Motorola Razr 60 modeli 33W kablolu hızlı şarj özelliğini destekleyecek. Marka, serinin bir önceki modeli olan ve 30W’da duran Motorola Razr 50’ye göre küçük de olsa bir iyileştirme getiriyor. Kablosuz şarjın ise 15W civarında olacağı ve kablolardan kurtulmak için geçerli bir seçenek sunacağı vurgulanıyor.

Motorola Razr 60’dan neler bekleniyor?

The Tech Outlook’un haberine göre gizem perdesine rağmen Motorola Razr 60’ın bazı temel özellikleri ortaya çıkmaya başlıyor. 5G bağlantısı, yıldırım hızında internette gezinmenin kapısını açacak gibi görünüyor.

Çift bantlı Wi-Fi (2,4 ve 5 GHz) her durumda güvenilir bir bağlantı sağlayacak. Bluetooth cihazınızı çok çeşitli aksesuarlarla eşleştirmenize olanak tanıyacak. NFC ise Google Wallet üzerinden temassız ödeme gibi işlemler yapılmasına olanak tanıyacak.

Razr 50’nin halefi olarak karşımıza çıkacak Motorola Razr 60’ın kalbinde Google’ın işletim sisteminin son sürümü olan Android 15 yer alacak. Merakla beklenen cihaz güncellemeler, güvenlik ve üstün performans gibi konularda öne çıkacak. Cihazın ekranı, Motorola Razr 50’nin cömert boyutları olan 6.9 inç’i koruyacak ve sürükleyici bir görsel deneyim sunacak.

Motorola şimdilik bu tür söylentilere karşı sessiz kalmayı tercih ediyor. Kaynaklar, olası lansman aralığının bu yılın ikinci çeyreğinin ortası olduğunu belirtiyor. Üst düzey katlanabilir segmentte standartları yeniden tanımlayabilecek bir cihaz vaadiyle yeni Razr 60 için beklentiler her geçen gün artıyor.