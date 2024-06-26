Motorola’nın yeni katlanabilir telefonları Razr 50 ve 50 Ultra çıktı! İşte özellikleri ve fiyatları

Motorola bugün Çin pazarında gerçekleştirdiği lansman etkinliğinde yeni üst düzey katlanabilir telefon modellerini piyasaya sundu. Uzun süredir heyecanla beklenen ve hakkında birçok sızıntı haberi çıkan Motorola Razr 50 ve Razr 50 Ultra modelleri resmen tanıtıldı.

Motorola’nın yeni telefonları son derece şık ve modern tasarımları ile öne çıkarken, performans konusunda da beklentileri fazlasıyla karşılamaya aday görünüyor. MyUX yazılımı ile birlikte çok sayıda ilgi çekici yapay zeka özelliğini bünyesinde taşıyan modellerin tüm teknik özellikleri ve satış fiyatları resmen duyuruldu. İşte Razr 50 ve Razr 50 Ultra’nın merak edilen tüm ayrıntıları…

Motorola Razr 50 özellikleri

Dahili ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,9 inç POLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 3 bin nit tepe parlaklık

Full HD+ çözünürlüklü 6,9 inç POLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 3 bin nit tepe parlaklık Harici ekran: 90 Hz yenileme hızına sahip 3,6 inç poLED harici ekran

90 Hz yenileme hızına sahip 3,6 inç poLED harici ekran İşlemci: MediaTek Dimensity 7300X

MediaTek Dimensity 7300X RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 13 MP ultra geniş açılı lens

50 MP ana kamera ve 13 MP ultra geniş açılı lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, stereo ses ve NFC

5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, stereo ses ve NFC Batarya kapasitesi: 30W kablolu ve 15W kablosuz şarj destekli 4.200 mAh pil

30W kablolu ve 15W kablosuz şarj destekli 4.200 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı MyUX kullanıcı arayüzü

Serinin Ultra modeline göre daha uygun fiyatlı bir yapıya sahip olan Motorola Razr 50 modeli 3000 nit tepe parlaklık ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,9 inç POLED dahili ekranla geliyor. Harici ekranda ise 3,6 inçlik bir POLED panel tercih ediliyor. 50 MP + 13 MP çift kamera kurulumuyla karşımıza çıkan ürün, ön tarafta ise selfie ve görüntülü sohbetler için 32 MP sensör barındırıyor.

Katlanabilir telefon pazarında öne çıkacak yeni Motorola modeli MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7300X yonga setiyle çalışıyor. 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanı sunan ürün kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemiyle çalışıyor.

Motorola Razr 50 Ultra özellikleri

Dahili ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,9 inç POLED ekran, 165 Hz yenileme hızı ve 3 bin nit tepe parlaklık

Full HD+ çözünürlüklü 6,9 inç POLED ekran, 165 Hz yenileme hızı ve 3 bin nit tepe parlaklık Harici ekran: 165 Hz yenileme hızına sahip 4 inç POLED harici ekran

165 Hz yenileme hızına sahip 4 inç POLED harici ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 2x yakınlaştırmalı 50 MP telefoto lens

50 MP ana kamera ve 2x yakınlaştırmalı 50 MP telefoto lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, NFC, stereo ses ve IPX8 sertifikası

5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, NFC, stereo ses ve IPX8 sertifikası Batarya kapasitesi: 45W kablolu ve 15W kablosuz şarj destekli 4.000 mAh pil

45W kablolu ve 15W kablosuz şarj destekli 4.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı MyUX kullanıcı arayüzü

Alüminyum malzeme ile tasarlanan ve oldukça zarif bir tasarıma ev sahipliğinde bulunan yeni Motorola telefonu, selefine kıyasla çok daha ince kenarlara sahip bir panelle geliyor. 165 Hz’lik olağanüstü yenileme hızıyla gelen ekranıyla dikkatleri üzerinde toplayan model, 3000 nit tepe parlaklık desteği sayesinde güneş ışığında bile konforlu bir deneyim yaratıyor.

Yüksek performansı ile katlanabilir telefon pazarında rakiplerinin önüne geçmeye çalışan Motorola Razr 50 Ultra modeli 12 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanıyla eşleştiriliyor. Cihazın kalbinde Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 yonga seti bulunuyor. 50 MP ana kamerasıyla mobil fotoğrafçıları da unutmadığını gösteren ürün, 2x optik yakınlaştırma desteğine sahip 50 MP’lik bir telefoto lens taşıyor. Cihazın ön kısmında ise 32 MP selfie kamerası yer alıyor.

Motorola Razr 50 ve 50 Ultra fiyatları

Motorola’nın yeni katlanabilir telefonları şu anda Çin’de satışa çıkmış durumda. Serinin standart modeli 3.699 Çin Yuanı (yaklaşık 16 bin 800 TL) karşılığında satılırken, Razr 50 Ultra ise 5.699 Çin Yuanı (yaklaşık 25 bin 800 TL) fiyat etiketi ile listeleniyor.