Motorola Moto S50 tasarımı ve özellikleri TENAA’da görüldü

Motorola çok yakında yeni orta-üst seviye akıllı telefonu Edge 50 Neo ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Şimdiye kadar çeşitli söylentilerle karşımıza çıkan cihazla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Çin pazarında Moto S50 adı altında piyasaya sürüleceği tahmin edilen model, şık tasarımı ve iddialı teknik özellikleri ile TENAA veritabanında karşımıza çıktı.

Çinli düzenleyici kurumlardan biri olan TENAA’da sürpriz bir şekilde ortaya çıkan yeni Motorola telefonu, alınan bu sertifika ile beklenen lansman etkinliğinin çok yakında gerçekleşebileceğine işaret ediyor. Cihaz için artık geri sayım başlarken, şu ana dek telefonla alakalı olarak gizli kalmış pek çok ayrıntı nihayet gün yüzüne çıkıyor. İşte detaylar…

Motorola Moto S50 iddialı özellikleri ile yolda

Çin telekomünikasyon düzenleme kurumu TENAA’da Motorola Moto S50 cihazının tasarımı ve özellikleri resmen onaylandı. GSMArena’nın haberine göre XT2409-5 model numarası ile TENAA veritabanında karşımıza çıkan model, daha önce Edge 50 Neo ile ilgili ortaya çıkan tasarım sızıntılarıyla aynı görünüme sahip. Bu da her iki modelin aslında aynı cihaz olacağı; birinin global, diğerinin ise Çin sürümü olarak farklı isimlerle adlandırılacağı söylentisini kuvvetlendirdi.

Motorola Moto S50 teknik özellikleri ile ilgili platformda yer alan detaylar Full HD+ çözünürlük kalitesine sahip 6,36 inç OLED ekrana sahip bir modelle tanışacağımıza işaret ediyor. Platformda ne yazık ki cihazın ekran yenileme hızı hakkında bilgi verilmiyor. Fakat yine de iddialar 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekrana ulaşacağımızı vurguluyor. Cihazın ön kısmında delik çentikli bir tasarım anlayışı benimseniyor. Bu çentikte ise 32 MP kalitesinde bir selfie kamerası yer alacağı belirtiliyor.

Arka tarafta üçlü kamera setine yer veren Motorola Moto S50, 50 MP ana kamera ile karşımıza çıkacak. Buna ek olarak cihazda 13 MP kalitesinde bir ultra geniş açılı lens ve son olarak 3x optik yakınlaştırma desteğine ev sahipliği yapan 10 MP telefoto kamera sunulacak.

MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7300 çipinden güç alacağı öne sürülen yeni Motorola telefonu 8 GB-16 GB arası seçeneklere sahip RAM kapasitesi opsiyonlarıyla gelecek. Cihaz 68 watt hızlı şarj desteğine sahip 4.310 mAh pil kapasitesi yer alacak. Şimdilik cihazın ne zaman piyasaya sürüleceği ile ilgili belirsizlik devam ediyor. Fakat çok yakında bununla alakalı da resmi bir açıklama geleceği tahmin edilmekte.

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