Motorola Edge 50 Neo özellikleri, fiyatı ve renkleri ortaya çıktı

Motorola Edge serisi çok yakında yeni bir üyeye daha kavuşacak. Serinin son üyesi Motorola Edge 50 Neo için geri sayım başlarken; merakla beklenen cihazın teknik özellikleri, satış fiyatı ve renk seçenekleri belli oldu. Cihazın tüm gizemi lansmandan önce bozuldu.

Edge 40 Neo’nun halefi olarak piyasaya sürülecek olan Motorola Edge 50 Neo modeli bu yılın Nisan ayında tanıtılan Edge 50 Pro, Edge 50 Ultra ve Edge 50 Fusion cihazlarından oluşan serinin bir parçası olarak lanse edilecek. Peki ya Motorola’nın yeni telefonlarından neler bekleniyor? İşte cihazla ilgili akıllardaki soru işaretlerini ortadan kaldıracak tüm ayrıntılar…

Motorola Edge 50 Neo fiyatı ve renk seçenekleri

Motorola’nın yakında piyasaya sunacağı orta seviye telefon modelinin iki farklı bellek konfigürasyonuna sahip olacağı ortaya çıktı. Cihazlar sürpriz şekilde İtalyan bir alışveriş sitesinde görüldü. 256 GB+8 GB’lık model 425,90 Euro karşılığında tüketicilerin karşısına çıkacak. Daha pahalı seçenek olan 512 GB+12 GB modeli ise 496,91 Euro’dan elde edilebilecek.

İnternet sitesinde yer alan diğer bilgiler arasında Motorola Edge 50 Neo’nun iki farklı renk seçeneğiyle geleceği de keşfedildi. Bu renkler beyaz ve mavi olarak açıklandı. Şimdilik bu konuda pek fazla detay verilmese de Motorola’nın renk opsiyonları konusunda Pantone ile işbirliği gerçekleştireceği öne sürülüyor.

Motorola Edge 50 Neo teknik özellikleri

Motorola’nın yeni telefonu yüksek performansı ile tüketiciler için öne çıkan seçeneklerden bir tanesi olmaya aday görünüyor. Gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sağlayacak olan ürün tıpkı selefinde görüldüğü gibi 144 Hz yenileme hızına sahip 6,55 inç POLED ekranla gelecek. Muazzam bir akıcılık ortaya koyacak modelde 12 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanı yer alacak.

Yeni Motorola telefonunun Android 14 işletim sistemiyle kutudan çıkacağı, iki büyük Android güncellemesi almaya hak kazanacağı ifade ediliyor. Cihazın selefi olan Edge 40 Neo’da 68 watt hızlı şarj destekli 5.500 mAh pil kapasitesi sunulduğu; mobil fotoğrafçılar için ise optik görüntü sabitleme (OIS) desteğine sahip 50 MP ana kamera ve 13 MP ultra geniş açılı lensten oluşan çift kamera setiyle donatıldığını ekleyelim.

Bu özellikler göz önüne alındığında, Motorola Edge 50 Neo cihazının da güçlü özellikleri ile segmentte öne çıkacağı tahmin ediliyor. Ancak şimdilik cihazın donanımıyla ilgili ayrıntılar bunlarla sınırlı durumda. İlerleyen günlerde telefonla alakalı daha fazla detay açıklanacağı tahmin ediliyor.

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