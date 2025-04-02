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    Monster Hunter Wilds, 10 milyon satış bandını geçti

    Capcom tarafından geliştirilen Monster Hunter Wilds oyunu kısa sürede 10 milyon satış bandını geride bırakmayı başardı.
    Monster Hunter Wilds
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    • Monster Hunter Wilds kısa sürede satış rekoru kırdı.
    • Capcom'un popüler oyunu, yalnızca bir ay gibi kısa bir süre içinde 10 milyon satış bandını geride bıraktı.

    Monster Hunter Wilds oyunu Şubat ayı sonunda piyasaya sürülmesinden sonraki ilk ayda dünya çapında 10 milyon kopya satış rakamını geçti. Capcom tarafından geliştirilen oyun, 30 gün içinde şirket tarihinde en çok satan oyun oldu. Marka, serinin yeni oyununda teknik ve oynanış anlamında pek çok yenilik sunarak başarısını ispatlamış oldu.

    Serinin yeni oyunu yalnızca ilk üç gününde 8 milyon adet satarak Capcom’un en hızlı satan oyunu oldu. Şirketin performans açısından belirleyici olarak vurguladığı faktörler arasında, oyunun birden fazla platformda (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC) aynı anda piyasaya sürülmesi ve seride daha önce benzeri görülmemiş bir özellik olan çapraz oynama özelliğinin uygulamaya konulması yer alıyor.

    Ayrıca Monster Hunter Wilds’da dinamik bir ortam bizleri karşılıyor. Böylece ortamlar gerçek zamanlı olarak dönüşüyor, Odak Modu gibi yeni sistemler ve biyomlar ile köyler arasında sürekli hareket sağlanıyor. Bu eklemeler oyuna olan ilgiyi artırmaya yardımcı oluyor. Daha geniş bir kitlenin ilgisini geçen yapım, etkileyici lansman rakamlarıyla başarısının kaymağını topluyor.

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    Monster Hunter Wilds için yeni güncelleme yolda

    Capcom, 4 Nisan’da yayınlanması planlanan ilk büyük ücretsiz güncellemenin içeriğini ayrıntılı olarak açıkladı. Güncellemede avlanacak iki canavar daha yer alacağı belirtildi. Bu canavarların Mizutsune (HR 21) ve Zoh Shia (RC 50) olacağı söylendi.

    Ayrıca Grand Central’ın tanıtımına da vurgu yapıldı. Bu sayede oyuncuların etkileşime girebileceği ve barrel bowling gibi aktivitelere katılabileceği yeni bir sosyal merkez olacak.

    Capcom doğrulanan içeriğe ek olarak, serinin klasik canavarlarından Lagiacrus’un geri dönüşünü gösteren resmi tanıtım sırasında bir fragman da sundu. Ayrıca şirket, canavarın bu yılın ikinci yarısında yayınlanması planlanan ikinci güncellemenin içeriğinde yer alacağını ekledi.

    Monster Hunter Wilds sistem gereksinimleri

    Minimum sistem gereksinimleri:

    • İşletim sistemi: Windows 10 veya daha yeni
    • İşlemci: Intel Core i5-10600 veya Intel Core i3-12100F / AMD Ryzen 5 3600
    • Bellek: 16 GB RAM
    • GPU: NVIDIA GTX 1660 Super (6 GB VRAM) / AMD Radeon RX 5600 XT (6 GB VRAM)
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama alanı: 140 GB kullanılabilir alan (SSD gereklidir)

    Önerilen sistem gereksinimleri:

    • İşletim sistemi: Windows 10 veya daha yeni
    • İşlemci: Intel Core i5-11600K veya Intel Core i5-12400 / AMD Ryzen 5 3600X veya AMD Ryzen 5 5500
    • Bellek: 16 GB
    • GPU: NVIDIA RTX 2070 Super (8 GB VRAM) veya NVIDIA RTX 4060 (8 GB VRAM) / AMD RX 6700XT (12 GB VRAM)
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama alanı: 140 GB kullanılabilir alan (SSD gereklidir)

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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