Capcom ID’de veri ihlali, 11,7 milyon hesabın e-posta adresi ele geçirildi

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Capcom, Capcom ID üyelik sistemine yetkisiz erişim yaşandığını ve dünya genelinde 11.774.247 kayda ait bilgilere ulaşıldığını açıkladı.

Ele geçirilen bilgiler arasında e-posta adresleri, hesap açılış ve son giriş tarihleri ile son girişte kullanılan IP adresi bulunuyor, 196 hesabın şifresi ise izinsiz değiştirildi.

Şirket kredi kartı bilgilerinin etkilenmediğini belirterek kullanıcıları Capcom adına gönderilebilecek sahte e-postalara karşı uyardı.

Capcom, oyunlarının çevrim içi özellikleri için kullanılan Capcom ID üyelik sistemine yetkisiz erişim yaşandığını açıkladı. Şirketin 22 Ekim 2026 Perşembe günü yayınladığı duyuruya göre üçüncü bir taraf dünya genelinde 11.774.247 kayda ait e-posta adreslerine ve hesap bilgilerine ulaştı, 196 hesabın şifresi de izinsiz olarak değiştirildi.

Capcom ID, Capcom’un çeşitli web hizmetlerine tek hesapla giriş yapılmasını sağlayan ücretsiz bir üyelik sistemi olarak çalışıyor. Street Fighter 6 gibi bazı Capcom oyunlarının çevrim içi özelliklerini kullanmak için de bu hesabın açılması gerekiyor. Bu nedenle ihlal, şirketin oyunlarını çevrim içi oynayan geniş bir kitleyi ilgilendiriyor.

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Capcom ID veri ihlalinde hangi bilgiler ele geçirildi?

Capcom’un duyurusuna göre saldırgan 11.774.247 kayıtta e-posta adreslerine ve sisteme özgü tanımlayıcı bilgilere erişti. Bu bilgiler hesabın açılış tarihi ve saatini, son giriş tarihi ve saatini, toplam giriş sayısını ve son girişte kullanılan IP adresini kapsıyor. Bu kayıtlardan 43’ünde ise doğum tarihi, cinsiyet, ülke ya da bölge ve takma ad bilgileri de ele geçirildi.

Şirket, kullanıcıların kendi belirlediği şifrelerin ele geçirildiğine dair bir bulguya rastlamadığını belirtiyor. Buna karşın 196 hesapta şifrenin izinsiz olarak değiştirildiği tespit edildi ve bu hesapların şifreleri Capcom tarafından sıfırlandı. Kredi kartı bilgileri ise etkilenen veriler arasında yer almıyor.

Saldırı nasıl fark edildi?

Capcom, Capcom ID’ye yönelik şüpheli hareketleri 19 Ekim’de tespit etti ve erişimi aynı gün engellemeye başladı. Şirket ertesi gün bir olay müdahale merkezi kurdu, kayıtlı müşteri bilgilerine yetkisiz erişim yapıldığını ve sınırlı sayıda hesabın şifresinin değiştirildiğini de bu incelemede doğruladı. 21 Ekim’de ise olay Osaka polisine ve Japonya Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu’na bildirildi.

Capcom saldırı yöntemini tespit edip gerekli önlemleri aldığını, Capcom ID kullanan hizmetlerin ve oyunların çalışmaya devam ettiğini açıkladı. Şirket etkilenen kullanıcılarla iletişime geçeceğini ve inceleme sürdükçe yeni bilgileri resmi sitesinden paylaşacağını da ekledi.

Capcom ID kullanıcıları ne yapmalı?

Şifresi değiştirilen 196 hesap dışında Capcom ID kullanıcıları hesaplarını ve e-posta adreslerini kullanmaya devam edebiliyor. Ancak e-posta adresleri ele geçirildiği için bu adreslere Capcom ya da şirketle bağlantılı kurumlar adına sahte e-postalar ve mesajlar gönderilebilir. Capcom bu nedenle şüpheli bir e-posta ya da mesaj alan kullanıcıların içindeki bağlantılara tıklamamasını ve ekleri açmamasını istiyor.

Şirket olayla ilgili sorular için bölgelere göre ayrı destek kanalları açtı. Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki kullanıcılar Capcom Europe’un destek formu ya da feedback@capcom.com adresi üzerinden şirkete ulaşabiliyor.

Capcom ikinci kez veri ihlali yaşıyor

Capcom’un yaşadığı ilk büyük güvenlik olayı bu değil. VGC’nin haberine göre şirket Kasım 2020’de bir fidye yazılımı saldırısına uğradığını açıklamıştı. O saldırıda şirketin sunucularından müşterilerin ve eski çalışanların ad ve adres bilgileri dahil yüz binlerce kişisel veri çalınmıştı.

Bu kez etkilenen kayıt sayısı çok daha yüksek, ancak ele geçirilen bilgiler büyük ölçüde e-posta adresi ve giriş kayıtlarıyla sınırlı kalıyor. Capcom incelemenin sonuçlarına göre benzer olayların tekrarlanmaması için ek önlemler alacağını ve bilgi güvenliği altyapısını güçlendireceğini belirtti.