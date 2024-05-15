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    Mobil oyuncular için ASUS ROG Tessen kontrolcüsü çıktı

    Daha kaliteli bir mobil oyun deneyimi vaat eden ASUS ROG Tessen kontrolcüsü piyasaya çıktı.
    ASUS ROG Tessen
    Görsel: ASUS

    ASUS’un oyuncu odaklı ürünleriyle dikkat topladığı ROG (Republic of Gamers) serisine yeni bir ürün eklendi. Son büyük lansmanı ROG Phone 8 serisi olan şirket, şimdi ise mobil oyunculara odaklandı. Daha iyi bir mobil oyun deneyimi için tasarlanan ROG Tessen kontrol cihazı piyasaya sürüldü.

    Akıllı telefon ve tablet cihazları tarafından desteklenen ürün, her ne kadar dokunmatik ekranların sanal kontrollerinin kullanılmasına izin vermese de şimdiden büyük bir ilgi görmeyi başardı. İlk olarak CES 2024 etkinliğinde duyurulan ve nihayet tüketicilerle buluşan cihaz, kullanıcıların mobil oyunlarda daha pratik bir deneyime ulaşmasına yardımcı oluyor.

    Taşınabilir ve şık yapısıyla öne çıkıyor

    Son derece kolay taşınabilir bir yapıya sahip olan ürün, katlanabilir tasarımı sayesinde ergonomik kullanım imkanı sağlıyor. Dayanıklılık konusunda taviz vermeyen cihaz, daha yüksek direnç için alüminyum tetikler sunuyor. Piyasada mevcut olan pek çok telefon kılıfı ile uyumlu bir şekilde çalışan kontrol cihazı, bu sayede oldukça rahat bir oyun deneyimiyle karşımıza çıkıyor.

    18 mm yüksekliğe sahip olan ve 22 derece hareket edebilen kollara ev sahipliği yapan ASUS ROG Tessen telefon kontrol cihazı, fiziksel düğmeleri ile birlikte daha hızlı bir deneyimin dışında ayrıca daha sessiz bir kullanım için dokunsal geri bildirimi de destekliyor.

    ASUS ROG Tessen oyun kontrolcüsü
    Görsel: ASUS

    ASUS ROG serisi ürünlerinden aşina olduğumuz bir şekilde şirketin yeni kontrol cihazı da Aura RGB ışık şemasıyla geliyor. ROG Tessen logosu aydınlanırken, ASUS Crate uygulaması üzerinden ekranın kişiselleştirilmesine imkan sağlanıyor. Yine bu uygulama, kullanıcıların düğme işlevlerini yeniden eşleştirme ve arka tetikleyicilerin gerçek zamanlı yapılandırılmasına yardımcı oluyor.

    ASUS ROG Tessen özellikleri

    • İşletim sistemi: Android cihazları destekliyor
    • Bağlantı: USB-C
    • Düğmeler: dört yönlü, dört yüz (X, Y, A, B), bir ROG düğmesi, bir Home düğmesi, menüler ve ikincil seçenekler için bir düğme, iki arka tetikleyici
    • Kol boyutları: 18 mm (sağ) / 16,6 mm (sol) / 22 derece açı
    • Arka tetikleyiciler (L2/R2): Analog
    • Boyut: 191,5 x 92 x 40 mm (açık) / 94 x 92 x 85 mm (katlanmış)
    • Ağırlık: 136 gr

    ASUS ROG Tessen fiyatı

    ASUS’un yeni katlanabilir oyun kontrolcüsü ASUS ROG Tessen 110 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktı. Cihazın Türkiye pazarına ne zaman geleceği ise şimdilik bilinmiyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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