Meta dijital ikizinizi oluşturmanız için saatlik 50 dolar teklif ediyor

Meta, sanal ve artırılmış gerçeklik pazarlarına yatırımını artırıyor.

Project Warhol ile şirket dijital bir kopyanızı yaratarak hareketlerinizi klonlamak istiyor.

Meta bunun için kullanıcılara saatlik 50 dolar ücret teklif ediyor.

Teknoloji devi Meta sanal ve artırılmış gerçeklikte hiper gerçekçi avatarların geliştirilmesini artırma çabalarının bir parçası olarak internet kullanıcılarına çılgın bir teklif sunuyor. Şirket gülümsemeleri, hareketleri ve konuşmaları kaydedecek yetişkinler arıyor. Bunun için saatlik 50 dolar teklif ediliyor.

“Project Warhol” adıyla bilinen bu proje, veri toplama ve etiketleme konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Appen tarafından yönetiliyor. Şirket bu süreçte Meta’yı onay koşullarında bir müşteri olarak tanımlıyor.

Project Warhol nedir?

Söz konusu projenin ismi, “Herkesin 15 dakikalık şöhreti olacak” sözüyle bilinen Pittsburgh doğumlu sanatçı Andy Warhol’dan geliyor. Meta şimdi gönüllüleri dijital miraslarını bırakıp geleceğin avatarlarının inşasına katılmaya davet ediyor.

Business Insider’ın haberine göre Project Warhol, 2019’dan beri gerçek zamanlı fotogerçekçi dijital kopyalar oluşturmak için Meta’da başlatılan Codec Avatars girişiminin eğitimi için gerekli olan yüz ifadeleri, vücut hareketleri ve sosyal etkileşimleri toplamayı amaçlıyor.

Katılımcılar Eylül ayından itibaren Pittsburgh’daki Meta araştırma merkezine iki çalışma alanı için davet ediliyor. Bu çalışmaların “İnsan Hareketi” ve “Grup Konuşmaları” üzerine olacağı ekleniyor.

“İnsan Hareketi” bölümünde gönüllülerin ifadeleri taklit etmeleri, cümleleri okumaları ve jest yapmaları kayıt altına alınacak. Aynı zamanda sensörler de gönüllülerin hareketlerini birçok açıdan yakalayacak.

“Grup Konuşmaları” ise en fazla üç kişiden oluşan gruplar gayriresmi sohbetlere ve doğaçlamalara katılarak araştırmacıların sosyal etkileşimlere özgü doğal konuşmaları, mikro ifadeleri ve jestleri yakalamalarına olanak tanıyor.

Meta bunu teklif eden ilk şirket değil

Project Warhol her ne kadar büyük bir dikkat toplasa da bu tür koleksiyonların yalnızca Meta’ya özgü olmadığını da hatırlatmakta fayda var.

Küçük bir örnek vermek gerekirse, Tesla operatörlerin insansı robot Optimus’u eğitmelerine yardımcı olmak için bir hizmet sunuyor. Şirket hareket yakalama kıyafetleri ve sanal gerçeklik gözlükleri giymeleri karşılığında saatte 48 dolara kadar ücret teklif ediyor.

Meta için kritik bir dönem

Project Warhol, Meta için kritik bir yılda gerçekleşiyor. Şirketin CTO’su Andrew Bosworth’a göre metaverse teknolojisinin başarısı ya da başarısızlığı 2025 yılında belirlenecek.

Bosworth şirket içi bir yazışmasıyla, milyar dolarlık yatırımların “efsanevi bir macera” ya da “kötü bir macera” olarak hatırlanabileceği uyarısında bulundu.

Meta bünyesinde yer alan Reality Labs bölümü 2020’den bu yana 60 milyar dolardan fazla zarar etti. Bunların arasında 2024’ün dördüncü çeyreğinde kaydedilen 4,97 milyar dolar tutarındaki rekor kayıp da yer alıyor.

Nisan ayında şirket Reality Labs çalışanlarının bir kısmını işten çıkardı. Bu durum VR oyunları ve fitness uygulaması Supernatural ekiplerini etkiledi. Birkaç hafta sonra bölümün COO’su Dan Reed, yaklaşık 11 yıllık kariyerinin ardından şirketten ayrıldığını duyurdu.