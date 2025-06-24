Meta Quest 3S Xbox Edition tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Microsoft ve Meta yeni sanal gerçeklik gözlükleri için stratejik bir işbirliğine gitti.

İki teknoloji devi, yeni VR başlığını Xbox kumandası ve Game Pass Ultimate aboneliğiyle birlikte oyunseverlerle buluşturuyor.

Cihaz orijinal Quest 3'e kıyasla daha basit bir donanıma ev sahipliği yapıyor.

Microsoft ve Meta bugün sanal gerçeklik gözlüklerinin ilk özel versiyonunu duyurdu. Meta Quest 3S Xbox Edition resmi olarak piyasaya sunuldu.

ROG Xbox Ally gibi cihazların piyasaya sürüldüğü “That’s an Xbox” kampanyasının bir uzantısı olan bu önemli yenilik, Game Pass dahil olmak üzere iki devin çeşitli aksesuarları ve abonelikleriyle birlikte özel bir paket içerisinde geliyor.

Meta Quest 3S Xbox Edition özellikleri

Quest 3S Xbox Edition modeli 128 GB depolama alanına sahip versiyonda geçen yılın Eylül ayında piyasaya sürülen modelle aynı kalıyor.

Cihaz Qualcomm’un geliştirdiği Snapdragon XR2 Gen 2 işlemcisi, 8 GB RAM kapasitesi, her göz için 1.832 x 1.920 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz’e kadar yenileme hızına sahip iki ekran ve aynı zamanda 2,5 saate kadar özerklik vaadiyle 4.324 mAh pil kapasitesine sahip.

Değişiklikler görünümle başlıyor. Yapı genel anlamda korunsa da özel sürümde Xbox’ın karakteristik siyah ve yeşil renk şeması kullanılıyor. Microsoft konsol logoları gövdeye ve geleneksel kontrollere yayılıyor.

Pakette ayrıca Meta Quest renkleriyle özelleştirilmiş standart bir Xbox Series kontrolcüsü ve kafa bandı için kolay kullanılabilen bir mekanizma aracılığıyla ek ayarlamalar sunan bir Elite Strap da yer alıyor.

Meta Horizon Plus’ın dev şirketin kendi oyun kataloğunun ve Xbox Game Pass Ultimate’ın üç aylık deneme süreleri için kod setini tamamlıyor. Bu ilgi çekici fikir, Meta Quest’te çalıştırmaya gerek kalmadan daha sağlam oyunlara erişim sağlayacak olan bulut oyun hizmeti Xbox Cloud Streaming’e erişim sağlamamıza yardımcı olacak.

Meta Quest 3S Xbox Edition fiyatı

Ne yazık ki bu cihaz sınırlı sayıda üretilecek. Aynı zamanda ABD ve İngiltere dışındaki bölgelerde satışa sunulmayacak. Ayrıca satışlar yalnızca stoklar tükenene kadar gerçekleşecek ve ürün daha sonra durdurulacak.

Platformun genişleme planları düşünüldüğünde bu oldukça ilginç bir karar olarak dikkat çekiyor. Fakat yine de oyunseverlerin şansı yaver gider ve lansman başarılı olursa daha fazla parti satışa sunulabilir diye düşünülüyor.

Meta Quest 3S Xbox Edition şu anda ABD ve İngiltere’de satışa sunuldu. “Son derece sınırlı sayıda” sunulan cihaz 399 dolar (yaklaşık 15 bin TL), yani standart Quest 3S’ten 100 dolar daha pahalı rakamlardan alıcılara hitap ediyor.