Midjourney genişliyor: AI video oluşturma modeli duyuruldu

Yapay zeka görsel oluşturma aracı Midjourney radikal bir hamlede bulunarak şimdi de ilk video şablonunu yayınladı. Bu özellik şu anda yalnızca abonelere açık durumda. Kullanıcıların statik görüntülerden 21 saniyeye kadar klipler oluşturmasına olanak tanıyor.

Midjourney’in yeni yapay zeka modeli, bir görüntü oluşturulduktan sonra görüntülenen bir “animate” düğmesiyle başlıyor. AI daha sonra 4 saniyelik bloklar halinde maksimum 21 saniyeye kadar uzatılabilen 5 saniyelik bir video üretiyor. Kullanıcılar sistemin hareketleri otomatik olarak tanımlamasına izin verebiliyor ya da sahnenin nasıl hareket etmesi gerektiğini açıklamak için manuel modu etkinleştirebiliyor.

Yeni yapay zeka video oluşturma aracı şu anda yalnızca web ve Discord üzerinden kullanılabiliyor. Temel abonelik aylık 10 dolar karşılığında elde edilebiliyor. Bununla birlikte size yaklaşık 200 görüntüye eşdeğer 3,3 saatlik video üretim hakkı veriliyor.

Introducing our V1 Video Model. It's fun, easy, and beautiful. Available at 10$/month, it's the first video model for *everyone* and it's available now. pic.twitter.com/iBm0KAN8uy

— Midjourney (@midjourney) June 18, 2025