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    Midjourney genişliyor: AI video oluşturma modeli duyuruldu

    Midjourney V1 adlı yapay zeka tabanlı video oluşturma aracı resmen tanıtıldı. Yeni AI modelinin tüm detayları duyuruldu.
    Midjourney V1
    • Midjourney yapay zeka video oluşturma aracı V1'i kullanıcılara duyurdu.
    • Ayda 10 dolardan elde edebileceğiniz temel abonelik ile yaklaşık 200 görüntüye eğdeğer 3,3 saatlik hızlı video üretim hakkı tanınıyor.
    • Bunun yalnızca bir başlangıç olduğunu vurgulayan Midjourney yöneticileri, ilerleyen süreçte daha devrimsel adımların geleceğinin de müjdesini verdi.

    Yapay zeka görsel oluşturma aracı Midjourney radikal bir hamlede bulunarak şimdi de ilk video şablonunu yayınladı. Bu özellik şu anda yalnızca abonelere açık durumda. Kullanıcıların statik görüntülerden 21 saniyeye kadar klipler oluşturmasına olanak tanıyor.

    Midjourney’in yeni yapay zeka modeli, bir görüntü oluşturulduktan sonra görüntülenen bir “animate” düğmesiyle başlıyor. AI daha sonra 4 saniyelik bloklar halinde maksimum 21 saniyeye kadar uzatılabilen 5 saniyelik bir video üretiyor. Kullanıcılar sistemin hareketleri otomatik olarak tanımlamasına izin verebiliyor ya da sahnenin nasıl hareket etmesi gerektiğini açıklamak için manuel modu etkinleştirebiliyor.

    Midjourney V1 fiyatı ne kadar?

    Yeni yapay zeka video oluşturma aracı şu anda yalnızca web ve Discord üzerinden kullanılabiliyor. Temel abonelik aylık 10 dolar karşılığında elde edilebiliyor. Bununla birlikte size yaklaşık 200 görüntüye eşdeğer 3,3 saatlik video üretim hakkı veriliyor.

    Şirkete göre her saniye bir video çekmek, bir görüntü oluşturmakla aynı miktarda enerji tüketiyor. Bu da video üretmeyi sekiz kata kadar daha pahalı hale getiriyor. Fakat kullanıcılar için bu şu anda en iyi fiyat-performans oranına sahip modellerden biri anlamına geliyor.

    Kullanıcılar “Yüksek hareket” ve “Düşük hareket” olmak üzere iki farklı animasyon modu ile karşılaşıyor. Ayrıca Midjourney’de oluşturulmamış olsa bile kendi görüntülerinizi başlangıç ​​karesi olarak kullanabilmenize izin veriliyor.

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    Midjourney çıtayı daha da yükseltmeyi planlıyor

    Başlangıçtaki sınırlamalara rağmen Midjourney bu lansmanın yalnızca ilk adım olduğunu söylüyor. Platformun kurucusu David Holz, resmi bir açıklamada şu ifadeler ile karşımıza çıktı:

    “Bu ilk sürüm bir basamak taşı. Gerçek zamanlı, açık dünya simülasyonları yapabilen modeller geliştirmeye doğru ilerliyoruz.”

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    Ortaya konan bu vizyon, şirketi sektördeki diğer büyük oyuncularla doğrudan bir yola sokuyor. Google, OpenAI, Meta ve Adobe’nin zaten Veo 3, Sora ve Firefly Video gibi AI video oluşturma araçları mevcut. Dolayısıyla da pazarda rekabet her geçen gün daha da fazla artacak gibi görünüyor.

    Disney ve Universal’dan telif davası

    Yapay zeka tabanlı yeni özelliğin lansmanı şirket için son derece hassas bir zamanda gerçekleşiyor. Midjourney yakın zaman önce telif hakkı ihlali iddiasıyla Disney ve Universal tarafından dava edildi.

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    Entertainment pazarının iki büyük ismi, hem görsellere hem de yeni video işlevine atıfta bulunarak şirketin bir tür “dipsiz bir intihal kuyusu” gibi davrandığını vurguluyor. Davaya göre modelin telif hakkıyla korunan içerikler konusunda eğitildiği ve bu nedenle çalışmasının potansiyel olarak ihlal edici olduğu iddia ediliyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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