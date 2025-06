Veo 3 ile Hogwarts vlog’ları: Harry Potter evreni yeniden canlanıyor

J.K. Rowling tarafından yaratılan Harry Potter evreni, 21. yüzyılda popüler kültürün en büyük serilerinden biri haline gelmeyi başardı. Popüler kitap serisinin yanı sıra sekiz bölümden oluşan film uyarlaması da dünya çapında olağanüstü bir ilgi gördü. Öyle ki bir süredir HBO Max, bu evreni yeni bir canlı aksiyon uyarlamasına kavuşturmayı planlıyor.

Tüm bunların yanı sıra bir Harry Potter hayranı oyunun önüne geçmeye karar verdi ve Google’ın yapay zeka video oluşturucusu Veo 3’ü kullanarak Harry’nin en ikonik anlarından bazılarını vlog’la yayınlamasının nasıl olacağını hayal etti. Daha sonra bu “rüyasını” başka insanlarla da sosyal medya aracılığıyla paylaştı. Yayınlanan vlog’lar viral haline geldi.

Gizmodo’nun haberine göre söz konusu videoların sahibi olan “Vlogwartz” aslında çoktan bir TikTok fenomeni haline geldi. İçerik üreticisi yalnızca iki haftada AI tarafından oluşturulan videolar sayesinde 15 milyon izlenmeye ulaşmayı başardı.

"Vlogwartz" is going insane on TikTok right now. 2 week old account, 15 million views.

Justine thinks this will be more popular than HBO's $900M Harry Potter remake.

We're talking with studios right now to do this for new IP.

Daily vids are 👑pic.twitter.com/GloHQsUmtU

— PJ Ace (@PJaccetturo) June 23, 2025