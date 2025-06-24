Veo 3 ile Hogwarts vlog’ları: Harry Potter evreni yeniden canlanıyor

Vlogwartz adlı TikTok kanalı üretmiş olduğu AI tabanlı videolar sayesinde kısa sürede fenomen haline geldi.

Popüler içerik üreticisi, Google'ın Veo 3 teknolojisini kullanarak Harry Potter evrenine yeniden hayat veriyor.

Hogwarts evreninde yaşanan günlük olaylar vlog formatında izleyicilere sunuluyor.

J.K. Rowling tarafından yaratılan Harry Potter evreni, 21. yüzyılda popüler kültürün en büyük serilerinden biri haline gelmeyi başardı. Popüler kitap serisinin yanı sıra sekiz bölümden oluşan film uyarlaması da dünya çapında olağanüstü bir ilgi gördü. Öyle ki bir süredir HBO Max, bu evreni yeni bir canlı aksiyon uyarlamasına kavuşturmayı planlıyor.

Tüm bunların yanı sıra bir Harry Potter hayranı oyunun önüne geçmeye karar verdi ve Google’ın yapay zeka video oluşturucusu Veo 3’ü kullanarak Harry’nin en ikonik anlarından bazılarını vlog’la yayınlamasının nasıl olacağını hayal etti. Daha sonra bu “rüyasını” başka insanlarla da sosyal medya aracılığıyla paylaştı. Yayınlanan vlog’lar viral haline geldi.

Sihir ve yapay zeka buluştu

Gizmodo’nun haberine göre söz konusu videoların sahibi olan “Vlogwartz” aslında çoktan bir TikTok fenomeni haline geldi. İçerik üreticisi yalnızca iki haftada AI tarafından oluşturulan videolar sayesinde 15 milyon izlenmeye ulaşmayı başardı.

"Vlogwartz" is going insane on TikTok right now. 2 week old account, 15 million views. Justine thinks this will be more popular than HBO's $900M Harry Potter remake. We're talking with studios right now to do this for new IP. Daily vids are 👑pic.twitter.com/GloHQsUmtU — PJ Ace (@PJaccetturo) June 23, 2025

Hikayeye daha gerçekçi ve olgun bir yaklaşım sergileyen videolar, Harry’nin King’s Cross istasyonundaki portaldan 9 3/4 numaralı perona geçişi veya Harry ve Ron’un Hogwarts’a giden treni kaçırdıklarında Arthur Weasley’nin Ford Anglia’sını çaldıkları ikonik an gibi anlar vlog formatında izleyicilere aktarılıyor.

Veo 3 ile oluşturulan videolar sosyal medyada hit olmaya başlıyor ve yapay zekanın hayran kurgusu üretimini nasıl dönüştürdüğünü gösteriyor. Artık sadece metinde değil, videolar da öne çıkmaya başlıyor.

Telif hakkı konusunda bazı soru işaretleri bulunuyor

Google’ın Veo 3 modeli telif hakkı kısıtlamalarını aşmak için bir strateji olarak lisanslı isimlerin doğrudan kullanımı olmadan, orijinal serilerdekilere benzer ortamlar ve karakterlerle tam sahneler üretmenize olanak tanıyor.

Kullanıcıların coşkusuna rağmen uzmanlar fikri mülkiyetin izinsiz kullanımı konusunda endişelerini dile getiriyor. Bazı videolar para kazandıran platformlarda dolaştığı için stüdyolar ve orijinal icracılar için yasallığı ve olası etkileri konusunda şüpheler var.

Bu konuda küçük bir örnek vermek gerekirse yakın zaman önce iki büyük entertainment devi olan Disney ve Universal firmaları yapay zeka tabanlı görüntü üretme platformu Midjourney’e teklif davası açmıştı. Midjourney’in intihal konusunda “dipsiz bir kuyu” olduğu ifade edilmişti.