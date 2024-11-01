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    Haberler Yapay Zeka

    Meta yapay zeka modeli için ABD hükümetiyle el sıkıştı

    Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Llama yapay zeka modeli için ABD hükümetiyle işbirliği yaptıklarını açıkladı.
    Meta

    Meta CEO’su Mark Zuckerberg, şirketin geliştirdiği LIama yapay zeka modelinin kamu hizmetinde kullanılması için ABD hükümetiyle işbirliği yaptığını doğruladı. Yapılan işbirliğine ilişkin ilk detaylar ortaya çıktı.

    Teknoloji devi Meta liderinin yaptığı açıklamaya göre bu girişim, hükümet operasyonlarının verimliliğini artırmayı, yapay zekayı süreçlerin kısaltılmasından ve bürokrasinin azaltılmasından sorumlu kılmayı amaçlıyor. İşte Meta ile ABD hükümeti arasında gerçekleştirilen yeni işbirliğinin merak edilen ayrıntıları…

    Llama, ABD hükümetinin ne işine yarayacak?

    Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in duyurusu, yapay zeka meraklıları arasında pek de iyi karşılanmadı. Zira Zuckerberg, LIama yapay zeka modelinin ABD hükümeti tarafından hangi departmanlarda ve hangi amaçla kullanıldığı gibi önemli ayrıntıları paylaşmadı.

    Yapay zeka veri yönetimi, araştırma, çevresel izleme ve müşteri hizmetleri yönetiminde ne kadar etkili olsa da AI teknolojileri ile ilgilenenlerin aklında bu işbirliğine dair başka bir senaryo mevcut. Pek çok kişi bu ortaklığın askeri amaçlarla kullanılmasından korku duyuyor.

    Hiç şüphesiz ki bu korkunun temelinde, Mark Zuckerberg ile Meta şirketinin tartışmalı geçmişi ve insanlarda bıraktığı kötü intiba yatıyor. Llama yapay zeka modeli ABD Savunma Bakanlığı tarafından kullanılması halinde ciddi etik kaygılara neden olabilir. Öte yandan Mark Zuckerberg’in bu ortaklık için gönüllü olup olmadığı ya da bunun için herhangi bir ücret talep edip etmediği de tartışılıyor.

    Meta

    Bir Meta sözcüsü The Verge’ye verdiği demeçte yalnızca Dışişleri Bakanlığı ile ortaklık kurulduğunu ve aynı zamanda anlaşmanın eğitim sektörünü de kapsayacak şekilde genişletileceğinin hedeflendiğini dile getirdi. Öte yandan şirket sözcüsü, bu girişim için ABD hükümetinden herhangi bir ödeme talep edilmediğini de vurguladı.

    Yapay zeka şirketleri ABD hükümetiyle işbirliği içinde

    Meta’nın Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ile kurduğu ortaklık bazı kişilere biraz garip gelse de aslında bu pek de alışılmadık bir durum değil. ABD yönetimi Meta’dan önce de diğer büyük yapay zeka şirketleri ile çeştili işbirliklerine imza attı.

    ABD hükümeti, ülkedeki büyük yapay zeka şirketleri ile son derece iyi ilişkiler kuruyor. Google ile Pentagon arasında bir işbirliği gerçekleştirildiği bilinirken, aynı zamanda OpenAI ve Anthropic firmalarının yapay zeka modellerini ABD Güvenlik Enstitüsü ile paylaştığı da hatırlatalım.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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