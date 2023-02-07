Binance depremzede kullanıcılarına 100 dolar yardım yapacak

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin yaraları kapatılmaya çalışılıyor. Pek çok kuruluş depremzedelere yardım eli uzatırken, büyük teknoloji şirketlerinden de destekler gelmeye başladı. Amazon yarın ilk tırlarının deprem bölgesine yola çıkacağını açıklarken; TikTok ise 200 bin dolar bağışta bulunduklarını duyurdu. Son olarak ise benzer bir hamle ünlü kripto para borsası Binance’dan geldi. Binance, deprem bölgesindeki kullanıcılarına yardım duyurusunda bulundu.

Binance kurucusu ve CEO’su CZ, gerçekleşen korkunç depremle alakalı şunları söyledi: “Türkiye’de yakın zamanda gerçekleşen depremler çok fazla insan ve topluluğun üzerinde yıkıcı etkiler bıraktı. Çabalarımızın etkilenenleri biraz olsun rahatlatmasını umuyoruz. Ayrıca, endüstrideki paydaşlarımızı bir kez daha bu kriz zamanlarında bir araya gelip yardım eli uzatmaya davet ediyoruz.

Ekibimiz, Türkiye’de yer alan Binance kullanıcılarını ve ailelerini güvende tutmak ve gereken yardımı sağlamak için üzerine düşeni yapmaktadır. Binance bu zor zamanlarda kullanıcılarımızın yanındadır. Ek olarak, Türkiye’de bulunan topluluğumuza yardım etmek için gereken desteği verebilmek adına çalışmaya devam edeceğiz.”

Binance, 5 milyon dolarlık bağış yapılacağını açıkladı

Binance’ın blog sayfasında yayımlanan duyuruya göre şirket, depremden etkilenen bölgelerde yaşayan tüm kullanıcılarına 100 dolar değerinde BNB’yi airdrop yöntemi ile bağışlayacak. Yapılan açıklamalar doğrultusunda şirket Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde bulunan kullanıcıların bu bağıştan yararlanacağını açıkladı. Öte yandan 6 Şubat tarihinden önce tamamlanmış olan Proof of Address yöntemiyle o hesapların belirleneceği belirtildi.

Şirket aynı zamanda tüm dünyanın bağış yapabileceği kamuya açık bir yardım ağı olarak kurulan Binance Charity üzerinden de depremzedeler için yardım kampanyası oluşturdu. Kampanyaya katılım sağlamak isteyenler için bağışların BTC, ETH, BNB, BUSD ve XRP dijital varlıklar üzerinden katkıda bulunabileceği belirtildi. Bağışların önce TL’ye dönüştürülüp sonrasında ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılması amacıyla devlet tarafından yetkilendirilmiş yardım derneklerine devredileceği aktarıldı.

Binance, gerçekleştirilen deprem yardımı kampanyasında toplam bağış miktarının 5 milyon dolar olmasını beklediklerini ifade etti. Bu rakam güncel kur oranına göre yaklaşık olarak 94 milyon 155 bin 500 TL’ye tekabül ediyor. Sağlanacak olan bağışla alakalı şirket son olarak şunları kaydetti: “Hem Türkiye’de hem de Suriye’de afet bölgesinin ön saflarında çalışan insani STK’lara bağışlayacağız. Toplanan tüm fonların yüzde 100’ü, tıbbi kaynaklar, barınak, yiyecek ve battaniye dahil olmak üzere acil durum malzemeleri sağlamak için doğrudan STK ortaklarımıza gidecek.“