Meta AI, Android’de Google Gemini’ye rakip oluyor

Meta AI artık Android'de "varsayılan dijital asistan" olarak seçilebiliyor.

Meta'nın yapay zeka platformu böylelikle Google Gemini'ye karşı güçlü bir alternatif sunuyor.

Meta AI hizmeti Instagram, WhatsApp ve Facebook'a sıkı entegrasyonuyla ilgi çekici özellikler vadediyor.

Mark Zuckerberg liderliğinde Meta yapay zeka alanında Google, OpenAI, xAI ve diğer teknoloji devlerini geride bırakmaya odaklanıyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi uygulamaları için geniş kullanıcı tabanından yararlanan şirket, bu platformlardaki yapay zeka yeteneklerinin ücretsiz bir önizlemesini sunuyor.

Bu özellikler artık akıllı telefonunuzun varsayılan dijital asistanı olarak ayarlayabileceğiniz Android için özel bir uygulama olan “Meta AI”da da mevcut. Şirket böylelikle Android ekosisteminde Google Gemini’ye iyi bir alternatif olmaya hazırlanıyor.

Android cihazlarda Meta AI varsayılan dijital asistan olarak seçilebiliyor

Android Authority ekibinin yakın zamanda yaptığı bir analiz, Android ekosistemi için önemli bir yeni özelliği ortaya çıkardı. Meta AI uygulamasının 230.0.0.36.164 sürümü, kullanıcıların uygulamayı varsayılan dijital asistan olarak belirleyebilmesini ve Google Asistan veya Gemini gibi yerleşik seçenekleri doğrudan değiştirebilmesini sağlıyor.

Kurulum tamamlandıktan sonra asistanın çağrılması Android kullanıcılarına tanıdık gelen bir şekilde gerçekleşiyor. Güç düğmesine uzun basmak, sistem ayarlarında bu kısayol etkinleştirilmişse arayüzü etkinleştiriyor. Üç düğmeli navigasyona sahip cihazlarda etkileşim Ana Sayfa düğmesine uzun basmak suretiyle gerçekleşirken, hareket navigasyonunu kullananlar ekranın alt köşesinden ortasına doğru kaydırmak yeterli oluyor.

Kurulum için Meta AI uygulamasını indirmeyi ve Facebook ya da Instagram profilinizle giriş yapmayı veya alternatif olarak yeni bir hesap oluşturmayı unutmayın.

Varsayılan asistanı değiştirmenin yolu işletim sistemi ayarlarından geçiyor. Kullanıcılar “Uygulamalar” bölümüne giderek “Varsayılan Uygulamalar” sayfasını açıp, Meta AI’yı dijital asistan olarak seçmeleri gerekiyor.

Meta AI bazı avantaj ve dezavantajlar barındırıyor

Android akıllı telefonunuzun birincil asistanı olarak Meta AI’yı seçmek, kullanıcı deneyimini etkileyen bazı operasyonel ödünler doğurabilir. Asistanı hızlı hareketlerle etkinleştirmek, komut almaya hazır bir iletişim arayüzü açmaz; yalnızca uygulamayı başlatır.

Bu eylem uygulama simgesine basit bir dokunuşla eşdeğerdir ve bir isteği yazmak veya dikte etmek için gereken ek adımları ortadan kaldırmaz. Ayrıca Meta AI uygulaması, sesli giriş için yerel destekten yoksun.

Bu işlevsel sorunlara rağmen Meta AI platformu özel uygulaması bazı ilgi çekici yaratıcı araçlar sunuyor. Makale gibi karmaşık metin içerikleri oluşturma ve metin talimatlarını kullanarak sıfırdan resim ve video oluşturma olanağı sağlıyor.

Ayrıca Reels’i özelleştirmek için özel efektler sunuyor. Bunlar Instagram ve Facebook’ta yayınlanabiliyor veya WhatsApp üzerinden paylaşılabiliyor. Uygulama aynı zamanda yeni yaratımlar için ilham kaynağı olabilecek herkese açık bir akış da içeriyor.