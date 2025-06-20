Mattel, Barbie bebeklere OpenAI ile yapay zeka getiriyor

Mattel, oyuncak pazarı için yenilikçi bir hamleye imza attı.

Barbie oyuncaklarının yaratıcısı, OpenAI ile stratejik bir işbirliği gerçekleştirdi.

Gelen ilk bilgilere göre Barbie, Hot Wheels ve Uno gibi ürünler yapay zeka yeteneklerinden yararlanmaya başlayabilir.

Mattel, yapay zeka destekli oyuncaklar geliştirmek için OpenAI ile bir ortaklık duyurdu. Bu önemli işbirliği, şirketin ChatGPT modellerini kullanarak Barbie, Hot Wheels ve Uno gibi klasik ürünleri dönüştürecek.

Bu sürpriz ortaklığın ilk meyveleri için uzun bir süre beklememiz gerekmeyecek. Gelen raporlara göre Mattel ve OpenAI ilk yapay zeka destekli oyuncaklarını bu yıl gibi erken bir tarihte piyasaya sürecek.

Mattel oyuncak pazarına yenilikçi bir dokunuşta bulunuyor

Mattel, OpenAI firmasının yardımıyla üretken yapay zekayı yeni fiziksel oyuncak ve dijital deneyim serilerine uygulamayı planlıyor. Şirket şu anda farklı konseptler ve formatlar test ettiğini, ama işbirliğinden çıkan ilk ürünün konuşan bir bebek, dijital bir oyun veya yeni bir ses tabanlı etkileşimli özellik olup olmayacağına henüz karar vermediğini söyledi.

Mattel ekibinin bu noktada hedefi, çocukların sanal asistanlarda deneyimlediklerine daha yakın arayüzler aracılığıyla daha geleneksel markalarını modernize etmek olarak belirtiliyor. Uygulamalar bebeklerle kişiselleştirilmiş sohbetler, sesli komutlara dayalı oyunlar ve zamanla gelişen eğitimsel etkileşimleri içerebilir.

Öte yandan Mattel oyuncak uygulamasına ek olarak, pazarlama, mühendislik ve tasarım gibi dahili ekipler için bir destek aracı olarak ChatGPT Enterprise’ı kullanmaya başladı. Şirkete göre OpenAI’nin çözümü yaratıcı süreci hızlandırmak ve karar vermeyi iyileştirmek için kullanıldı.

Bu strateji Mattel’in yeni ürün tasarımından müşteri ilişkilerine kadar tüm üretim zincirinde yapay zekayı entegre etme yönündeki daha geniş çabasının bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. ChatGPT Enterprise’ın benimsenmesi şifrelenmiş verilerle şirket için daha fazla güvenlik ve gizlilik ortaya koyuyor.

Ortaklığın ilk ürünü için geri sayım başladı

Mattel-OpenAI ortaklığında doğan ilk ürünün 2025 yılı sonuna kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor. Mattel teknolojiyi ilk olarak hangi markasının alacağını değerlendirdiğini söyledi.

Ortaya çıkan raporlara göre Barbie, Hot Wheels, Uno ve American Girl şu anda düşünülen isimler arasında yer alıyor.

Şirket, yapay zekanın sektördeki satışlardaki yavaşlamayı tersine çevirmeye yardımcı olabileceğine ve yeni nesillere uyarlanmış daha sürükleyici deneyimler sunabileceğine inanıyor. Bu önemli girişim ayrıca Mattel’i geleneksel oyuncaklar ve üretken yapay zekanın birleşiminde de öncü olarak konumlandırıyor.