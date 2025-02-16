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    Marvel’s Spider-Man 2 için ikinci büyük güncelleme geldi

    Marvel's Spider-Man 2 için ikinci büyük güncelleme olan 1.212.1.0 yaması yayınlandı. İşte güncellemenin getirdiği yenilikler...
    Marvel's Spider-Man 2
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    • Marvel's Spider-Man 2 1.212.1.0 güncellemesi çıktı.
    • Oyunun PC sürümü için ikinci büyük güncelleme kullanıcılarla buluştu.
    • Yeni güncellemeyle birlikte birçok hata düzeltmesi ve performans iyileştirmesi getirildi.

    Marvel’s Spider-Man 2 oyunu geçtiğimiz ayın sonlarında nihayet PC platformuna geldi. Uzun süredir beklenen oyun ne yazık ki PC’ye inişli çıkışlı bir lansman gerçekleştirdi. Sorunlu çıkış dönemiyle beklentilerden bir adım uzak olan oyundan şimdi heyecanlandıran yeni haberler gelmeye başladı.

    Geliştiriciler tartışmalı PC lansmanı döneminin ardından hızlı bir şekilde kollarını sıvadı. Oyuna bazı yeni güncellemeler getirildi. Geçtiğimiz haftalarda PC’ye yönelik ilk büyük güncelleme yayınlanırken, şimdi birçok iyileştirmenin yer aldığı ikinci büyük yama da sunuldu.

    Marvel’s Spider-Man 2 1.212.1.0 güncelleme notları

    Marvel’s Spider-Man 2 1.212.1.0 yamasıyla gelen yeni özellikler arasında, Steam’deki geliştirici araştırmaları ve oyuncu raporları temel alınarak yapılan kararlılık iyileştirmeleri yer alıyor. Aynı zamanda geliştirilmiş fare hassasiyeti gibi oyun deneyimi iyileştirmelerine de yer veriliyor.

    Güncelleme ayrıca AMD ekran kartlarına, teknolojinin SDK’sının başlatılması nedeniyle oyun performansını düşüren ve sürücü çökmelerine neden olan Anti-Lag 2’yi geçici olarak devre dışı bırakarak yardımcı oluyor. Güncelleme bazı sorunları çözse de ne yazık ki saçtaki grafik hataları gibi dikkat edilmesi gereken bazı sorunları hala açıkta bırakıyor.

    Marvel's Spider-Man 2

    Oyunculara sunulan yeni 1.212.1.0 yaması, oyunun istikrarsızlık sorunlarının yanı sıra iyileştirilmiş fare hassasiyeti, iyileştirilmiş ekran alanı yansımaları ve hatta daha fazla NVIDIA DLSS Ray Reconstruction seçeneği gibi iyileştirmeler de getiriyor.

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    Tüm bunların dışında Nintendo Switch Pro kontrolcüsünü Steam ile kullanarak Sony’nin yeni oyununu PC’nizde de oynayabilirsiniz. Geliştiriciler oyundaki birçok hatayı da çözüme kavuşturuyor. Marvel’s Spider-Man 2 1.212.1.0 yaması ile birlikte gelen tüm yenilikler şu şekilde sıralanıyor:

    • Çeşitli çökme düzeltmeleri ve kararlılık iyileştirmeleri
    • AMD grafik kartlarında kararlılığı artırmak için Anti-Lag 2 geçici olarak kaldırıldı
    • Son Mysterio görevinde Bodega Cat Suit giyerken meydana gelebilen bir çökme düzeltildi
    • Bir ses parçası çalarken menüyü kapatırken meydana gelebilen çökme düzeltildi
    • Fare hassasiyetinin ayarlanabilirliği iyileştirildi
    • Ekran alanı yansımaları iyileştirildi
    • Karakter gözlerinin karanlık görünmesine veya titremesine neden olabilen bir hata düzeltildi
    • Nintendo Switch Pro kontrolcüleri artık Steam girişi ile kullanılabilir
    • ‘The Flames Have Been Lit’ oyununda fare ve klavye kullanıldığında Sleeping Dart’ı alma komutunun çalışmasını engelleyen bir New Game+ hatası çözüldü
    • NVIDIA DLSS Ray Reconstruction artık yerel çözünürlükte ve Ultra Performans yükseltme ile kullanılabilir
    • Anti-Aliasing devre dışı bırakıldığında veya Ray Reconstruction etkinleştirildiğinde XeGTAO ile ilgili sorunlara neden olan bir hata düzeltildi
    • Wind Tunnel eğitimi sırasında oyuncunun yere olması gerekenden daha aşağıda konumlanmasına neden olabilen zamanlamayla ilgili bir hata çözüldü
    • Kullanıcı arayüzüyle ilgili çeşitli hata düzeltmeleri
    • Çeşitli görsel hata düzeltmeleri
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    Fakat maalesef henüz geliştiricilerin oyuna yönelik düzeltmeler konusunda işi tam anlamıyla bitmiyor. Kulağını topluluklarının geri bildirimlerine veren ekip, yakında daha fazla güncellemeyle diğer problemleri de çözeceğini vurguluyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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