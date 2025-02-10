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    Haberler Oyun

    Marvel’s Spider-Man 2 için beklenen büyük güncelleme çıktı

    Marvel's Spider-Man 2 oyununun PC sürümü için ilk büyük güncelleme geldi. Yeni güncellemeyle birlikte birçok can sıkıcı hata çözüldü.
    Marvel's Spider-Man 2 güncellemesi
    Görsel: Insomniac Games/Nixxes Software,
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    • Marvel's Spider-Man 2'nin PC sürümü için ilk büyük güncelleme yayınlandı.
    • Insomniac Games ve Nixxes, yeni güncellemeyle birlikte can sıkıcı birçok hatanın çözüme kavuşturulduğunu ifade etti.
    • Geliştiriciler, oyuna sık sık yeni güncellemeler getirerek oyuncuların ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini vurguladı.

    Insomniac Games ve Nixxes Software, Marvel’s Spider-Man 2 oyununun PC versiyonu için ilk büyük güncellemeyi yayınladı. Sunulan yeni güncelleme, oyunun piyasaya sürülmesinden bu yana gelen karışık tepkilerin ardından gerçekleşti. Güncellemenin temel odağı ise çökmelere neden olan hataların giderilmesi, arayüz ayarlamaları ve genel performans iyileştirmeleri oldu.

    Oyunun PC’de piyasaya sürülmesinden bu yana oyuncular performans düşüşleri, grafik aksaklıkları ve beklenmeyen çökmeler gibi sorunlar bildirdi. Bu da oyunun Steam’de “karışık” bir derecelendirmeye sahip olmasına yol açtı. Buna karşılık Insomniac ve Nixxes, ilk tam güncellemeyi kullanıma sunarak acil düzeltmeler getirdi.

    Marvel’s Spider-Man 2 güncellemesi neler sunuyor?

    Marvel’s Spider-Man 2’nin PC sürümü için gelen yeni 1.205.0.0 yaması, oyuncuların raporları ve Sony’nin kendi teşhis sistemi aracılığıyla tespit edilen başlatma çökmelerine yönelik bir dizi düzeltme içeriyor. Ayrıca hata bildirim sistemi iyileştiriliyor ve artık ekran görüntüleri eklemenize olanak tanınıyor. Bu sayede belirli sorunları daha kolay tespit etmek mümkün hale geliyor.

    Marvel's Spider-Man 2

    Güncellemede kararlılık düzeltmelerinin yanı sıra arayüz ve grafik seçeneklerinde de ayarlamalar getiriliyor. Güncelleme ile birlikte yapılan düzenlemelerin bazıları şu şekilde sıralanıyor:

    • Otomatik yedekleme
    • Yükle/kaydet menüsünde kaydırma seçeneği
    • DLSS Ray Reconstruction ile saç görüntüleme iyileştirmeleri
    • Işın izleme için grafiksel düzeltmeler
    • New Game+ modu için arayüz ayarlamaları
    • Animasyon ve görsel efektler için yeni geçişler

    Bir diğer önemli detay ise altyazı boyutu ve ses modu gibi erişilebilirlik ayarlarının artık farklı cihazlarda ayrı ayrı saklanması oluyor. Böylece platformlar arasında istenmeyen senkronizasyonların önlenmesi mümkün kılınıyor.

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    Nixxes, yamanın şu ana kadar bildirilen sorunların hepsini düzeltmediğini doğruladı. Fakat yine de oyunun performansını ve kararlılığını iyileştirmek için düzenli olarak yeni güncellemeler yayınlayacaklarını ifade etti.

    Marvel’s Spider-Man 2 (PC) sistem gereksinimleri

    Marvel's Spider-Man PC sistem gereksinimleri
    Marvel’s Spider-Man 2’nin PC sistem gereksinimleri tablosu

    Minimum sistem gereksinimleri

    • 720P / 30FPS / Düşük Ayarlar
    • İşletim sistemi: Windows 11 64-bit / Windows 11 64-bit (1909 ve sonrası)
    • Ekran kartı: GTX 1650 / RX 5500 XT
    • İşlemci: i3 8100 / Ryzen 3 3100
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Depolama alanı: 140 GB boş alan

    Önerilen sistem gereksinimleri

    • 1080P / 60FPS / Orta Ayarlar
    • İşletim sistemi: Windows 11 64-bit / Windows 11 64-bit (1909 ve sonrası)
    • Ekran kartı: RTX 3060 / RX 5700
    • İşlemci: i5 8400 / Ryzen 5 3600
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Depolama alanı: 140 GB boş alan

    Yüksek sistem gereksinimleri

    • 1440P / 60FPS / Yüksek Ayarlar
    • İşletim sistemi: Windows 11 64-bit / Windows 11 64-bit (1909 ve sonrası)
    • Ekran kartı: RTX 3979 / RX 6800
    • İşlemci: i5 11400 / Ryzen 5 5600
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Depolama alanı: 140 GB boş alan
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    • Not: 1440P / 60FPS / Işın İzlemeli Yüksek Ayarlar
    • İşletim sistemi: Windows 11 64-bit / Windows 11 64-bit (1909 ve sonrası)
    • Ekran kartı: RTX 4070 / RX 7900
    • İşlemci: i5 11600K / Ryzen 5 5600X
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Depolama alanı: 140 GB boş alan

    Çok Yüksek Işın İzleme sistem gereksinimleri

    • 1440P / 60FPS / Işın İzlemeli Çok Yüksek Ayarlar
    • İşletim sistemi: Windows 11 64-bit / Windows 11 64-bit (1909 ve sonrası)
    • Ekran kartı: RTX 4080 7 RX 7900 XTX
    • İşlemci: i7 12700K / Ryzen 9 5900 X
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Depolama alanı: 140 GB boş alan
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    • Not: 4K / 60FPS / Işın İzlemeli Ultimate Ayarlar
    • İşletim sistemi: Windows 11 64-bit / Windows 11 64-bit (1909 ve sonrası)
    • Ekran kartı: RTX 4090
    • İşlemci: i9 12900K / Ryzen 7 7800 X3D
    • Bellek: 32 GB RAM
    • Depolama alanı: 140 GB boş alan

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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