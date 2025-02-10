Marvel’s Spider-Man 2 için beklenen büyük güncelleme çıktı

Marvel's Spider-Man 2'nin PC sürümü için ilk büyük güncelleme yayınlandı.

Insomniac Games ve Nixxes, yeni güncellemeyle birlikte can sıkıcı birçok hatanın çözüme kavuşturulduğunu ifade etti.

Geliştiriciler, oyuna sık sık yeni güncellemeler getirerek oyuncuların ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini vurguladı.

Insomniac Games ve Nixxes Software, Marvel’s Spider-Man 2 oyununun PC versiyonu için ilk büyük güncellemeyi yayınladı. Sunulan yeni güncelleme, oyunun piyasaya sürülmesinden bu yana gelen karışık tepkilerin ardından gerçekleşti. Güncellemenin temel odağı ise çökmelere neden olan hataların giderilmesi, arayüz ayarlamaları ve genel performans iyileştirmeleri oldu.

Oyunun PC’de piyasaya sürülmesinden bu yana oyuncular performans düşüşleri, grafik aksaklıkları ve beklenmeyen çökmeler gibi sorunlar bildirdi. Bu da oyunun Steam’de “karışık” bir derecelendirmeye sahip olmasına yol açtı. Buna karşılık Insomniac ve Nixxes, ilk tam güncellemeyi kullanıma sunarak acil düzeltmeler getirdi.

Marvel’s Spider-Man 2 güncellemesi neler sunuyor?

Marvel’s Spider-Man 2’nin PC sürümü için gelen yeni 1.205.0.0 yaması, oyuncuların raporları ve Sony’nin kendi teşhis sistemi aracılığıyla tespit edilen başlatma çökmelerine yönelik bir dizi düzeltme içeriyor. Ayrıca hata bildirim sistemi iyileştiriliyor ve artık ekran görüntüleri eklemenize olanak tanınıyor. Bu sayede belirli sorunları daha kolay tespit etmek mümkün hale geliyor.

Güncellemede kararlılık düzeltmelerinin yanı sıra arayüz ve grafik seçeneklerinde de ayarlamalar getiriliyor. Güncelleme ile birlikte yapılan düzenlemelerin bazıları şu şekilde sıralanıyor:

Otomatik yedekleme

Yükle/kaydet menüsünde kaydırma seçeneği

DLSS Ray Reconstruction ile saç görüntüleme iyileştirmeleri

Işın izleme için grafiksel düzeltmeler

New Game+ modu için arayüz ayarlamaları

Animasyon ve görsel efektler için yeni geçişler

Bir diğer önemli detay ise altyazı boyutu ve ses modu gibi erişilebilirlik ayarlarının artık farklı cihazlarda ayrı ayrı saklanması oluyor. Böylece platformlar arasında istenmeyen senkronizasyonların önlenmesi mümkün kılınıyor.

Nixxes, yamanın şu ana kadar bildirilen sorunların hepsini düzeltmediğini doğruladı. Fakat yine de oyunun performansını ve kararlılığını iyileştirmek için düzenli olarak yeni güncellemeler yayınlayacaklarını ifade etti.

Marvel’s Spider-Man 2 (PC) sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri

720P / 30FPS / Düşük Ayarlar

İşletim sistemi: Windows 11 64-bit / Windows 11 64-bit (1909 ve sonrası)

Windows 11 64-bit / Windows 11 64-bit (1909 ve sonrası) Ekran kartı: GTX 1650 / RX 5500 XT

GTX 1650 / RX 5500 XT İşlemci: i3 8100 / Ryzen 3 3100

i3 8100 / Ryzen 3 3100 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Depolama alanı: 140 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri

1080P / 60FPS / Orta Ayarlar

İşletim sistemi: Windows 11 64-bit / Windows 11 64-bit (1909 ve sonrası)

Windows 11 64-bit / Windows 11 64-bit (1909 ve sonrası) Ekran kartı: RTX 3060 / RX 5700

RTX 3060 / RX 5700 İşlemci: i5 8400 / Ryzen 5 3600

i5 8400 / Ryzen 5 3600 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Depolama alanı: 140 GB boş alan

Yüksek sistem gereksinimleri

1440P / 60FPS / Yüksek Ayarlar

İşletim sistemi: Windows 11 64-bit / Windows 11 64-bit (1909 ve sonrası)

Windows 11 64-bit / Windows 11 64-bit (1909 ve sonrası) Ekran kartı: RTX 3979 / RX 6800

RTX 3979 / RX 6800 İşlemci: i5 11400 / Ryzen 5 5600

i5 11400 / Ryzen 5 5600 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Depolama alanı: 140 GB boş alan

Yüksek Işın İzleme sistem gereksinimleri

Not: 1440P / 60FPS / Işın İzlemeli Yüksek Ayarlar

İşletim sistemi: Windows 11 64-bit / Windows 11 64-bit (1909 ve sonrası)

Windows 11 64-bit / Windows 11 64-bit (1909 ve sonrası) Ekran kartı: RTX 4070 / RX 7900

RTX 4070 / RX 7900 İşlemci: i5 11600K / Ryzen 5 5600X

i5 11600K / Ryzen 5 5600X Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Depolama alanı: 140 GB boş alan

Çok Yüksek Işın İzleme sistem gereksinimleri

1440P / 60FPS / Işın İzlemeli Çok Yüksek Ayarlar

İşletim sistemi: Windows 11 64-bit / Windows 11 64-bit (1909 ve sonrası)

Windows 11 64-bit / Windows 11 64-bit (1909 ve sonrası) Ekran kartı: RTX 4080 7 RX 7900 XTX

RTX 4080 7 RX 7900 XTX İşlemci: i7 12700K / Ryzen 9 5900 X

i7 12700K / Ryzen 9 5900 X Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Depolama alanı: 140 GB boş alan

Ultimate Işın İzleme sistem gereksinimleri