    Marvel 1943: Rise of Hydra süresiz olarak ertelendi

    Kaptan Amerika ve 1940'ların Black Panther'ini buluşturan anlatı odaklı Marvel 1943: Rise of Hydra oyunu süresiz olarak tekrar ertelendi.
    Marvel 1943: Rise of Hydra
    • Skydance Games tarafından geliştirilen Marvel 1943: Rise of Hydra ikinci kez ertelendi.
    • Kaptan Amerika ile 1940'ların Black Panther'ini bir araya getiren oyunun yeni çıkış tarihi açıklanmadı.
    • Geliştirici Skydance Games, ertelemenin nedenini "unutulmaz ve yüksek kaliteli bir oyun" sunma hedefine ulaşmak olduğunu ifade etti.

    Skydance Games, Marvel 1943: Rise of Hydra’nın bir kez daha ertelendiğini duyurdu. Şirket, daha önce duyurulduğu gibi oyunun 2026 yılının ilk çeyreğinde gelmeyeceğini açıkladı. Fakat şimdilik ne yazık ki merakla beklenen bu projenin yeni çıkış tarihi paylaşılmadı.

    Marvel 1943: Rise of Hydra ilk olarak Mart 2024’te Oyun Geliştiricileri Konferansı’nda Unreal Engine sunumu sırasında duyuruldu. Fakat ne yazık ki o zamandan bu yana oyunla alakalı çok az yeni bilgi paylaşıldı. Gelen son haberler ise bekleyenleri adeta hayal kırıklığına uğratmış oldu.

    Skydance Games’ten resmi açıklama geldi

    Skydance Games stüdyosunun sosyal medyadan yaptığı erteleme açıklaması şu şekilde karşımıza çıkıyor:

    “Skydance Games olarak amacımız, çalıştığımız karakterlere ve dünyalara saygı duyan, unutulmaz ve üstün kaliteli oyunlar sunmaktır. MARVEL 1943: Rise of Hydra iddialı bir projedir ve ekibimizin, oyuncuların ve hayranların beklediği kalite seviyesini karşılayacağından emin olmayı taahhüt ediyoruz.

    MARVEL 1943: Rise of Hydra vizyonumuzu tam olarak gerçekleştirmek için, yayın penceresini 2026 yılının başından sonraya kaydırma kararı aldık.

    Dünya çapındaki topluluğun ve oyuncuların tutkusu ve desteği için minnettarız. Ekip, gerçekten özel bir şey yaratmak için çok çalışıyor ve geliştirme ilerledikçe daha fazlasını sizlerle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz.”

    Kaptan Amerika’yı Drew Moerlein’in, Black Panther’i ise Khary Payton’ın canlandırdığı oyun, Uncharted serisinin ilk üç oyununun yazarı ve yaratıcı yönetmeni olan Amy Hennig’in son macerası olarak karşımıza çıkacak.

    Marvel 1943: Rise of Hydra savaşın kaosunun ortasında, Kaptan Amerika ve 1940’ların Black Panther’i ile aralarındaki farklılıkların üstesinden gelip ortak düşmanlarına karşı tedirgin edici bir ittifak kuracaklarını bizlere gösterecek.

    Fakat şimdilik oyunun çıkış tarihi belirsizliğini koruyor. İlerleyen günlerde konuya ilişkin Skydance Games’ten yeni bir açıklama gelmesi bekleniyor.

    Son olarak bu kararın, GTA 6’nın ertelenmesi haberinden yalnızca saatler sonra duyurulduğunu da belirtmekte fayda var. Rockstar’ın 19 Kasım 2026’ya ertelediği merakla beklenen oyunu, anlaşılan o ki benzer aralıklarda yayınlanacak diğer pek çok oyunu da etkilemeye devam edecek.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

